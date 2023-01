Experte hält Lieferung von deutschen Panzern in Ukraine für „nicht kriegsentscheidend“

Von: Johannes Nuß

Der Militärexperte Prof. Dr. Sönke Neitzel hält eine militärische Eskalation des Ukraine-Kriegs aufgrund der Lieferung von 40 Schützenpanzer des Typs Marder von Deutschland für unwahrscheinlich. © Hendrik Schmidt/Petra A. Killick/dpßa/Montage

Deutschland liefert 40 Schützenpanzern des Typs Marder in die Ukraine. Experten haben dazu eine deutliche Meinung: Der Ukraine-Krieg könnte demnach noch lange dauern.

Potsdam – Nun also doch: Die Bundesregierung wird der Ukraine 40 Schützenpanzer des Typs Marder aus den Beständen der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Lange hatte es so ausgesehen, als ob die Politik in Berlin die Diskussion rund um den Ukraine-Krieg aussitzen wolle. Doch nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war die Sache am Donnerstagabend, 5. Januar 2023, beschlossen: Deutschland liefert Marder-Schützenpanzer an die Ukraine.

Deutschland liefert Schützenpanzer Marder in die Ukraine: „Wichtiges militärisches Signal“

Bezeichnend war in der Situation allerdings, wie die ganze Sache kommuniziert wurde. Schließlich war es die Pressestelle des Weißen Hauses, die die Medien weltweit über das Vorgehen der Deutschen informierte – und nicht das Bundespresseamt in Berlin. Was allerdings auf den ersten Blick so aussieht, als ob dies für die Ukraine kriegsentscheidend sein könnte, wird schnel entkräftet. Unter anderem vom deutschen Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam in einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de.

„Aber es ist immerhin ein wichtiges militärisches Signal“, so der Militärexperte. Und die politische Tragweite dieser Lieferungen von Panzern aus Deutschland sei wohl noch viel größer. „Die Lieferung von bis zu 40 Marder-Schützenpanzer ist erstmal eine militärische Hilfe für die Ukraine, die auch wichtig ist, aber nicht entscheidend für den Kriegsausgang sein wird. Dazu ist die Zahl der Schützenpanzer zu gering und es wird auch einige Zeit dauern, bis diese kommen. Ich glaube aber, dass das politische Signal dieser Lieferung eigentlich noch wichtiger ist als das militärische“, so Neitzel.

Geeinter Westen: Neben Deutschland liefern auch USA und Frankreich Schützenpanzer in die Ukraine

Mit diesem Vorgehen, so Neitzel im Gespräch mit t-online.de weiter, zeige der Westen, dass er bereit ist, im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in kleinen Schritten weiterzugehen. „Das bedeutet: Der Westen ist bereit, nach wie vor die Ukraine zu unterstützen und nicht alleine zu lassen. Damit will man das Signal senden: Russland schafft es nicht, der Ukraine seinen militärischen Willen aufzudrängen“, konstatiert Neitzel. Denn auch die USA und Frankreich wollen Schützenpanzer in die Ukraine liefern.

Eine militärische Eskalation gegenüber dem Westen hält der Militärhistoriker durch die Panzerlieferungen aber für unwahrscheinlich. Aus dem Grund, dass die USA und Europa hier ein gemeinsames Vorgehen an den Tag legen und auch schon andere Staaten – wie etwa Polen – Panzer geliefert hätten, die in ihrer Bedeutung weit über dem Schützenpanzer Marder liegen würden. „Bis jetzt haben wir da keine weitere Eskalation gesehen“, unterstreicht Neitzel gegenüber t-online.de. Russlands Präsident Wladimir Putin habe zwar mit Gas und Öl seine Karten ausgereizt, dies habe ihm aber auch klargemacht, dass eine Eskalation mit Atom- oder ABC-Waffen ihn nur noch mehr in der Welt isolieren würden – auch mit Blick auf Verbündete wie China und sonstige Bündnispartner.

Antwort auf den Schützenpanzer Marder: Militärexperte rechnet mit vermehrten Luftangriffen in der Ukraine

Als Antwort auf die Lieferung erwartet Neitzel weitere rhetorische Floskeln aus dem Kreml. Er rechnet aber auch mit verstärkten Luftangriffen auf die Ukraine. „Ich kann mir aber keine grundsätzliche Änderung der Haltung Russlands vorstellen wegen 40 Schützenpanzern“, so Neitzel. Dies aus dem Grund, weil der Schützenpanzer Marder nicht wirklich für einen militärischen Gegenschlag zu nutzen sei, allerdings könne er punktuell helfen, die Front zu stützen. „Mehr aber auch nicht. Kriege werden militärisch entschieden, aber nicht durch 40 Schützenpanzer.“

Kriege werden militärisch entschieden, aber nicht durch 40 Schützenpanzer

Neitzel erwartet zwar, dass der Krieg sich in der Ukraine durchaus in die Länge ziehen könnte. Durch die Lieferung der Panzer allerdings, sei die Ukraine einen Schritt weitergekommen, damit sie in diesem Krieg nicht untergehe und der Staat als solcher erhalten bleiben könnte.

Deutschland liefert Schützenpanzer Marder an Ukraine: Auslieferung noch in ersten drei Monaten des Jahres

Deutschland will die zugesagten Schützenpanzer Marder noch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres der Ukraine überlassen. Es gehe dabei um etwa 40 der Waffensysteme, mit denen ein Bataillon ausgestattet werden könne, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag, 6. Januar 2023 in Berlin. Die dazu in Deutschland geplante Ausbildung ukrainischer Soldaten werde nach Einschätzung von Fachleuten etwa acht Wochen dauern. Auch die US-Seite werde Ukrainer an ihrem Schützenpanzer Bradley ausbilden. Ob in den USA oder in Deutschland, sei zunächst nicht bekannt. Die USA und Deutschland haben der Ukraine auch das Flugabwehrraketensystem Patriot zugesagt und wollen Ukrainer daran ausbilden. (mit Material der dpa)