Keine taktischen Erfolge Russlands, dafür Luftangriffe der Ukraine

Von: Karolin Schäfer, Nail Akkoyun

Russland feiert weiter keine taktischen Erfolge im Osten der Ukraine und erleidet durch Luftangriffe der Ukraine Verluste. Der News-Ticker.

Russische Grenze schließen: Ukraine wehrt russische Angriffe im Osten ab und fliegt Luftangriffe

Im Ukraine-Krieg sind fast 110.000 russische Soldaten getötet worden

Im Ukraine-Krieg sind fast 110.000 russische Soldaten getötet worden Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Freitag, 6. Januar, 07:48 Uhr: Gestern starteten russische Truppen Offensiven in Richtung Bachmut und Lyman. Dabei versuchten sie ihre taktische Position in Richtung Kupiansk und Avdiivka zu verbessern. Der Versuch blieb laut eines Berichtes erfolglos. Die Verteidigungskräfte der Ukraine konnte russische Angriffe in der Nähe von insgesamt 12 Siedlungen abgewehrt.

Das ukrainische Militär hat ein russisches Kampfflugzeug vom Typ „Su-25“ abgeschossen. (Archivbild) © Russian Defence Ministry/imago

Die ukrainische Luftwaffe hingegen flog 15 Luftangriffe auf bebaute Gebiete Russlands in der Ukraine sowie 3 Luftangriffe auf Stellungen feindlicher Flugabwehr-Raketensysteme. Darüber hinaus schossen ukrainische Streitkräfte ein feindliches Su-25-Flugzeug und einen Mi-8-Hubschrauber ab. Weitere Ukrainische Raketen- und Artillerieeinheiten fügten zwei Stützpunkten Russlands Feuerschaden zu. Insgesamt starben laut des Berichts allein gestern 810 russische Soldaten.

Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau geht der Nachschub aus

+++ 21.35 Uhr: Russland gehen aufgrund der hohen Verluste die Soldaten im Ukraine-Krieg aus. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind fast 110.000 russische Soldaten seit Beginn der Invasion im Februar getötet worden. Damit im Zuge einer neuen Mobilisierung, die im Januar erwartet wird, keine Männer massenhaft ins Ausland flüchten, ergreife Russland nun Maßnahmen.

„Ein vollständiges Verbot des Überschreitens der Staatsgrenze für Männer im wehrpflichtigen Alter ist nicht auszuschließen“, kündigte der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Bericht an. Zuvor hatte auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow vor einer neuen Mobilisierung und vor einer möglichen Grenzschließung gewarnt.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russisches Kampfflugzeug abgeschossen

Update vom Donnerstag, 05. Januar, 19.30 Uhr: Russland erleidet erneut Verluste im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die ukrainische Armee am Donnerstag ein russisches Su-25-Bodenkampfflugzeug sowie einen Hubschrauber vom Typ „Mil Mi-8“ abgeschossen. Zudem habe die Ukraine mittels Flugzeugen 15 Angriffe auf das russische Militär und drei Flugabwehrraketensysteme gestartet, hieß es im täglichen Bericht des Generalstabs.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten mit Mörsern vertrieben

Erstmeldung vom Donnerstag, 5. Januar: Moskau/Kiew – Scharfschützen des ukrainischen Grenzschutzes sollen an der Bachmut-Front mehrere russische Soldaten aus einer Entfernung von 1500 Metern mithilfe von Scharfschützengewehren getötet haben. Darüber hinaus sollen Mörser eingesetzt worden sein, um weitere Soldaten der russischen Armee zu vertreiben. Dies berichtet der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine auf Telegram.

Darüber hinaus sind Videoaufnahmen aufgetaucht, die angeblich zeigen, wie Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, rekrutierte Gefangene beglückwünscht, die nach sechsmonatigen Einsätzen in der Ukraine begnadigt wurden. Das russische Staatsagentur RIA Novosti veröffentlichte das Video, in dem Prigoschin mutmaßliche Wagner-Rekruten, umarmt und mit ihnen spricht. Zuletzt sind in den Kämpfen rund um Bachmut auch viele Wagner-Söldner getötet worden – Russland wertet die Kämpfer jedoch nicht als offizielle Todesopfer.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Fast 110.000 getötete Soldaten

Indes hat der ukrainische Generalstab am Donnerstag (5. Januar) bereits die aktuellen Zahlen der russischen Verluste im Ukraine-Krieg bekannt gegeben. Das russische Militär soll demnach seit Kriegsbeginn rund 109.720 Soldaten verloren haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, die russischen Angaben liegen deutlich unter denen der ukrainischen Stellen.

Soldaten: 109.720 (+810)

109.720 (+810) Flugzeuge: 284 (+1)

284 (+1) Hubschrauber: 271 (+1)

271 (+1) Panzer: 3041 (+3)

3041 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6108 (+2)

6108 (+2) Artilleriesysteme: 2051 (+12)

2051 (+12) Luftabwehrsysteme: 215 (+0)

215 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 426 (+2)

426 (+2) Autos und andere Fahrzeuge: 4759 (+14)

4759 (+14) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1844 (+2)

1844 (+2) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs vom 5. Januar)

