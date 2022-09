Ukrainisches Militär hält Druck in Cherson aufrecht - Atom-Behörde will dauerhaft in AKW Saporischschja bleiben

Von: Linus Prien, Fabian Müller

Die Expertengruppe hat das AKW Saporischschja offenbar erreicht. Zuvor wurde ein Reaktor des Werks abgeschaltet. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 1. September, 20.22 Uhr: Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben den Druck auf die russischen Streitkräfte in der südlichen Region Cherson aufrecht und hat am Donnerstag mehrere Ziele angegriffen, darunter Brücken über den Fluss Dnipro.

Das Einsatzkommando Süd erklärte: „Unsere Raketen- und Artillerieeinheiten haben drei Kontrollpunkte, eine Radarstation und zwei Konzentrationspunkte feindlicher Kräfte, Waffen und Ausrüstung unter Beschuss genommen.“ Und weiter: „Ein Versuch, einen neuen Pontonübergang in der Gegend von Dariivka zu errichten, wurde ebenfalls durch unser Feuer zunichtegemacht.“

Die ukrainischen Streitkräfte haben sich in den vergangenen zwei Monaten darauf konzentriert, die russischen Nachschublinien, Munitionsdepots und rückwärtigen Stützpunkte im Süden zu zerstören.

Atom-Behörde will dauerhaft in AKW Saporischschja bleiben

Update vom 1. September, 19.45 Uhr: Die Internationale Atombehörde IAEA will eine dauerhafte Mission in dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine etablieren. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstagabend in einem auf Twitter veröffentlichten Video-Statement. Inspekteure begannen zuvor ihre Arbeit in dem AKW, das seit Monaten immer wieder unter Beschuss gerät. Grossi sprach von einem „lange erwarteten Besuch“.

Russland hatte sich offen gezeigt für eine dauerhafte Mission der IAEA am Kraftwerk. Kiew besteht hingegen auf dem vollständigen Abzug der russischen Truppen und einer Demilitarisierung der Kraftwerksumgebung. Die IAEA-Mission solle dafür den ersten Schritt darstellen. Am Mittwoch hatte Grossi gesagt, die Inspektion solle zunächst mehrere Tage dauern.

„Ich habe gerade einen ersten Rundgang durch die Schlüsselbereiche absolviert“, sagte Grossi in dem Video. Es gebe noch viel zu tun. Einige Experten fuhren am Nachmittag zurück ins Hotel, andere blieben für weitere Untersuchungen auf dem Gelände.

Ukraine-News: Atom-Experten nehmen Arbeit an AKW Saporischschja auf

Update vom 1. September, 17.48 Uhr: In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine hat ein Team von internationalen Experten seine Arbeit aufgenommen. „Wir haben uns heute eine ganze Menge angesehen und mit der ersten Bewertung begonnen“, sagte der Chef der Internationalen Atombehörde IAEA, Rafael Grossi, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag vor Journalisten. „Für mich beginnt die Arbeit jetzt.“

Auch die Experten wollen in dem AKW nun weiterarbeiten. Der Vertreter der russischen Besatzer, Wladimir Rogow, sagte im russischen Staatsfernsehen, dass die Inspekteure mindestens bis Samstag bleiben sollten. Einige Experten verließen Interfax zufolge am Nachmittag nach etwa vier Stunden das Gelände wieder, ebenso wie Grossi selbst.

Update vom 1. September, 13.39 Uhr: Nachdem zuvor Medienberichte aufgekommen waren, dass die Beobachtermission der Internationalen Atombehörde (IAEA) das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine nicht erreichen werde, sind nun gegenteilige Meldungen erschienen. Die ukrainische Atombehörde Enerhoatom berichtete am Donnerstag auf ihrem Telegram-Kanal, dass die Beobachtermission im Kraftwerk eingetroffen sei. Die Reise dient der Sicherung von Europas größtem Atomkraftwerk, das im Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer wieder unter Beschuss gerät.

Geheimdienststimmen: Evakuierung des Kraftwerks sei geplant

Update vom 1. September, 13.30 Uhr: Russische Einheiten planen angeblich, das Personal des besetzten Atomkraftwerks in Saporischschja zu evakuieren. Das berichtete die ukrainische Publikation Kyiv Independent unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstkreise. Weiter heißt es, dass die Evakuierung geheim gehalten werden soll, um Panik zu vermeiden. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig überprüfbar.

Inspektion des Atomkraftwerks in Saporischschja wurde aufgehalten

Erstmeldung: Enerhodar – Die Expertengruppe der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) für das südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist aufgehalten worden. Laut dem Gouverneur der Region Saporischschja haben russische Truppen die Route der Inspekteure unter Beschuss genommen, wie tagesschau.de berichtete. Ein Zugang zum Kraftwerk war auch laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP nicht möglich.

Ursprünglich hatte der Chef der IAEA noch am Plan, zum AKW zu fahren, festgehalten. Bereits zu diesem Zeitpunkt war bekannt, dass sich in der Region Kampfhandlungen abspielen würden. Dennoch sagte er: „Wir werden nicht stoppen. Wir fahren jetzt los.“

Ukraine-Krieg: AKW in Saporischschja – weiterer Reaktor abgeschaltet

Die Lage am AKW ist offenbar angespannt: Nach einem nächtlichen Angriff ist am Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers am Donnerstag einer der beiden laufenden Reaktoren abgeschaltet worden.

Wie die Betreibergesellschaft Energoatom im Onlinedienst Telegram mitteilte, gab es in der Nacht russischen Granatbeschuss auf die Anlage. Das Notfallsystem sei daraufhin aktiviert und der Meiler Nummer 5 um 3.57 Uhr MESZ abgeschaltet worden.

AKW-Inspektion in der Ukraine: Reise trotz „erhöhter militärischer Aktivität“

Rafel Grossi, Chef der IAEA, sagte noch am Donnerstagmorgen zur Lage am AKW: „Wir sind uns der Situation bewusst. Es gibt eine erhöhte militärische Aktivität. Ich bin vom ukrainischen Armeekommandeur darüber und über die Risiken informiert worden, aber wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen und sind jetzt so weit gekommen. Wir stoppen nicht.“

Die 14-köpfige Expertengruppe unter Leitung Grossis wollte sich ein Bild von der Situation um das von Russland besetzte Kernkraftwerk machen. Russische Truppen haben das Kraftwerk kurz nach dem Beginn der russischen Invasion Anfang März besetzt. Mit seinen sechs Reaktoren und einer Nettoleistung von 5700 Megawatt ist es das größte Atomkraftwerk Europas. Vor dem Krieg arbeiteten mehr als 10.000 Menschen in dem AKW. (dpa/AFP/lp)