Russisches Geheimdienst-Gebäude brennt: Ein Toter, zwei Verletzte

Von: Andreas Schmid, Franziska Schwarz

Wagner-Söldner kämpfen weiter um die Einnahme von Bachmut. Polen liefert Kampfjets an Kiew. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 16. März, 19.49 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine wegen des Angriffskriegs Russlands die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert - so lange wie nötig. Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Verständigung aufgekündigt, dass Grenzen nicht verschoben würden, sagte Scholz am Donnerstag beim Empfang der Brandenburger SPD-Landtagsfraktion in Potsdam. „Das werden wir nicht akzeptieren.“ Wenn das durchgehe, sei der Frieden auf lange Zeit gefährdet.

Ukraine aktuell: Traditionelles Konzert in Moskau zum Jahrestag der Krim-Annexion abgesagt

Update vom 16. März, 18.31 Uhr: Das traditionelle Großkonzert im Moskauer Luschniki-Stadion zum Jahrestag der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim am 18. März ist laut Medien abgesagt. Stattdessen werde der Jahrestag an diesem Samstag mit kleineren Veranstaltungen in einer Reihe von Regionen begangen, berichtete die Tageszeitung Wedomosti am Donnerstag. Dabei wurden bis vor kurzem noch Vorbereitungen zu der Massenveranstaltung getroffen, an der traditionell auch Kremlchef Wladimir Putin teilnimmt. Russland hatte die Krim 2014 der Ukraine entrissen.

Über soziale Netzwerke wurden Teilnehmer für die Veranstaltung gesucht. Diese wurden mit kostenlosem Essen und dem Auftritt von als patriotisch geltenden Musikern gelockt. „Aus Gründen, die nicht von uns abhängen, wurde in der Stadt das Format der Feiern für die Wiedervereinigung der Krim mit Russland geändert“, hieß es seitens der Organisatoren. Eine genauere Begründung gab es bislang nicht.

Ukraine aktuell: Deportation von Kindern ist nach Einschätzung von UN-Ermittlern ein Kriegsverbrechen

Update vom 16. März, 16.10 Uhr: Der zwangsweise Transfer ukrainischer Kinder nach Russland oder in von Russland kontrollierte Gebiete der Ukraine stellt nach Einschätzung von UN-Ermittlern ein Kriegsverbrechen dar. Die Deportation von Kindern im großen Stil „verstößt gegen internationales humanitäres Recht und kommt einem Kriegsverbrechen gleich“, erklärte ein hochrangiges Ermittlerteam der UN in einem Bericht.

Das vom UN-Menschenrechtsrat zusammengestellte Ermittlerteam verwies auf Hinweise, wonach russische Behörden ukrainische Kinder in Kinderheimen oder Pflegefamilien unterbringen und ihnen die russische Staatsbürgerschaft verleihen. Unter anderem habe der russische Präsident Wladimir Putin einen Erlass unterzeichnet, wonach Kinder unter bestimmten Bedingungen in vereinfachtem Verfahren russische Staatsbürger werden können.

Die Experten untersuchten nach eigenen Angaben detailliert einen Fall, in dem 164 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren aus den ukrainischen Regionen Donezk, Charkiw und Cherson deportiert wurden. Den Eltern und den Kindern selbst sei von den russischen Sozialbehörden mitgeteilt worden, dass die Kinder in Pflegefamilien kommen oder adoptiert werden sollten. Die Kinder hätten Furcht gehabt, dauerhaft von ihren Familien getrennt zu werden. Der Bericht zählt zahlreiche weitere mutmaßliche russische Kriegsverbrechen auf, darunter Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur, Folter und Vergewaltigung.

Ukraine aktuell: Polen will ukrainische Armee mit Kampfjets versorgen

Update vom 16. März, 13.29 Uhr: Polen will schon sehr bald erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau an. „In den kommenden Tagen werden wir (...) vier Flugzeuge in die Ukraine überführen“, sagte Duda in Warschau.

Ukraine aktuell: Soldat gestand Kriegsverbrechen – Russisches Gericht verurteilt ihn wegen Verbreitung von „Falschinformationen“

Update vom 16. März, 13.19 Uhr: In Russlands äußerstem Osten hat ein Soldat in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen gestanden - und ist daraufhin wegen Verbreitung von „Falschinformationen“ zu fünfeinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info unter Berufung auf einen Eintrag im Register des Militärgerichts in der Region Chabarowsk mit.

Bereits im vergangenen Sommer soll der Mann dem unabhängigen Investigativ-Portal Waschnye Istorii („Wichtige Geschichten“) erzählt haben, zu Kriegsbeginn vor rund einem Jahr unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen Zivilisten erschossen zu haben. Laut Aussagen der Journalistin, die das Interview führte, beschuldigte der Soldat nach seiner Rückkehr nach Russland seinen Vorgesetzten: Dieser habe in der Ukraine Befehle zum Morden und Plündern erteilt. Den Recherchen nach identifizierten auch ukrainische Überlebende im Dorf Andrijiwka später den Soldaten als einen der Täter. Wo er sich derzeit aufhält, ist unklar.

Ukraine aktuell: Russisches Geheimdienst-Gebäude brennt - Ein Toter, zwei Verletzte

Update vom 16. März, 12.36 Uhr: In der russischen Großstadt Rostow am Don nahe der Grenze zur Ukraine ist ein Gebäude der Grenzschutztruppen des Inlandsgeheimdienstes FSB in Brand geraten. In sozialen Netzwerken werden aktuell Fotos davon verbreitet. Unter anderem teilte Julija Mendel, Ex-Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, ein Video auf Twitter, das das Feuer und eine riesige Rauchwolke zeigt.

Das russische Zivilschutzministerium bestätigte die Berichte von Augenzeugen. Die Hintergründe waren unklar. Laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti soll es einen Toten und zwei Verletzte geben.

In der russischen Region Belgorod meldeten die Behörden außerdem, dass die russische Flugabwehr erneut zwei Raketen abgeschossen habe. Wohngebäude und Verwaltungsgebäude seien durch abgestürzte Bruchstücke beschädigt worden. Es gebe keine Verletzten, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Er warf den ukrainischen Truppen eine erhöhte Aktivität vor. In den vergangenen vier Tagen seien 58 Gebäude und 31 Autos durch Trümmerteile getroffen worden.

„Kiew wird seine Truppen nicht abziehen“: Separatistenführer sieht „komplizierte“ Lage in Bachmut

Update vom 16. März, 12.11 Uhr: In Bachmut sei die Situation nach wie vor „kompliziert“, sagte jetzt der Führer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. „Kiew wird seine Truppen nicht abziehen“, wird Denis Puschilin zitiert. Allerdings sei es für die ukrainischen Soldaten immens schwierig, sich weiter mit Nahrung, Munition und Verstärkung zu versorgen. Denn die einzige noch zugängliche Straße stehe unter heftigem Beschuss von Wagner-Söldnern.

Ein ukrainischer Panzer auf einer Straße außerhalb Bachmuts.

Schwierigkeiten bei der Versorgung bestätigte Irina Rybakowa, Pressesprecherin der 93. Brigade der Ukraine. Laut CNN sagte sie im ukrainischen Fernsehen, dass „seit zwei Wochen eine schwierige Situation mit den Straßen besteht, die die Logistik erschwert“. Bachmuts Zentrum werde derzeit von ukrainischen Soldaten kontrolliert, sagte sie. Die Zugangsstraße stehe aber unter ständigem Beschuss durch russische Artillerie arbeitet ständig an unserem Frontabschnitt.“

Ukraine aktuell: Geheimdienst zerschlägt russischen Spionagering in Polen

Update vom 16. März, 11.16 Uhr: In Polen hat der Geheimdienst einen Ring mutmaßlicher russischer Spione zerschlagen. „Das ganze Spionagenetzwerk wurde auseinandergenommen“, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag, es habe eine reale Bedrohung für Polen bestanden. Der Spionagering habe Informationen für Russland gesammelt, sagte Blaszczak.

Nach inoffiziellen Informationen des Radiosenders Rmf.fm soll sich das Spionagenetzwerk vor allem mit der Ausspähung von Bahnstrecken befasst haben. Polnische Geheimdienste haben offenbar versteckte Kameras an wichtigen Strecken und Knotenpunkten entdeckt. Polen ist das wichtigste Drehkreuz für die Lieferung westlicher Militärhilfe für die Ukraine und macht der Ukraine jetzt sogar Hoffnungen auf westliche Kampfjets.

ISW-Einschätzung zu Bachmut: Söldner von Jewgeni Prigoschin kommen nicht voran

Update vom 16. März, 8.51 Uhr: Nicht nur in Bachmut verliert die russische Offensive offenbar an Tempo. Auch in Wuhledar, schätzt der britische Geheimdienst. Einer der Gründe sei, dass die Ukrainer ein bestimmtes Waffensystem erfolgreich einsetzen. Im jüngsten Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London heißt es, die Wuhledar-Offensive füge sich ein in eine ganze Reihe gescheiterter, extrem verlustreicher russischer Angriffe in den vergangenen drei Monaten.

Die Ukrainer nutzten laut dem Bericht das „Remote Anti-Armor Mine System“ (RAAM). Damit können Panzerabwehrminen den Angaben nach bis zu 17 Kilometer vom Abschussort entfernt verstreut werden. Teilweise hätten sie diese über und hinter vorrückenden russischen Einheiten abgeworfen. Das habe zu Chaos bei deren Rückzug geführt.

Ukraine aktuell: Bachmut bleibt Brennpunkt an der Ostfront

Erstmeldung vom 16. März: Bachmut – Die Stadt Bachmut ist Brennpunkt an der Ostfront in der Ukraine, und das seit Wochen. Russische Einheiten – angeführt von der berüchtigten Söldnertruppe Wagner – versuchen den Ort mit allen Mitteln zu erobern. Bisher ist es den Angreifern gelungen, die Stadt von drei Seiten zu bedrängen. Bachmut gilt inzwischen als weitgehend zerstört. Beide Seiten sollen in den Kämpfen bereits schwere Verluste erlitten haben.

Ukraine aktuell: Wagner-Söldner kommen in Bachmut wohl nicht voran

Nun sehen Analysten einen Gipfelpunkt bei den Gefechten um Bachmut nahen. „Die Offensive der Wagner-Gruppe wird nicht ausreichen, Bachmut einzunehmen“, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Bericht vom 15. März mit. Sie begründen das damit, dass die Zahl der Angriffe in der Region Bachmut in den vergangenen Tagen „signifikant“ zurückgegangen sei.

Ukraine aktuell: 3000 Zivilisten harren in Bachmut aus

Unterdessen hat sich der Gouverneur von Donezk zur Misere der Zivilisten in Bachmut geäußert: „Es gibt Einwohner, die sich absolut weigern, die Stadt zu verlassen“, sagte Pawlo Kyrylenko laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent. Nur noch knapp 3000 Menschen harren Kyrylenko zufolge in Bachmut aus – man bemühe sich um Evakuierungen.

Ukraine aktuell: „Wladimir Putin will die Ukraine vernichten“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Russland indes Erpressung beim Getreide-Deal mit der Ukraine vorgeworfen. 190 Millionen Menschen hingen von dem Abkommen ab, sagte die FDP-Verteidigungspolitikerin im Podcast „Stand der Dinge“.

Russland hatte eine Verlängerung der Vereinbarung um 60 Tage in Aussicht gestellt – das aber auch an Forderungen geknüpft. Moskau beklagt, dass Sanktionen des Westens die Ausfuhr russischer Lebens- und Düngemittel behindern. Der Getreide-Deal sieht eine Freigabe der ukrainischen Häfen unter anderem für den Getreideexport vor.

Strack-Zimmermann warf Russlands Präsident Wladimir Putin vor, Diplomatie nicht zuzulassen. Putin habe immer wieder klar gemacht, „dass er die Ukraine vernichten will, vernichten, weg von der Landkarte und die Menschen umbringen“. Es sei entsprechend äußerst schwer, einen diplomatischen Zugang zu finden. (frs mit Material von dpa und AFP)