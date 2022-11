Ukraine aktuell: Raketeneinschlag in Polen scheinbar kein technischer Fehler

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger, Alexander Eser-Ruperti, Bona Hyun

Ukraine aktuell: Nach dem Raketeneinschlag nimmt die Nato Ermittlungen auf. Ein Bericht enthüllt, dass polnische Behörden Informationen zurückhielten.

In Polen sind zwei Menschen nach einem Raketenangriff gestorben

Neue Details einer polnischen Zeitung widersprechen Ermittlungen der Nato

Schäuble räumt Fehler im Umgang mit Russland ein

+++17:03 Uhr: Russische Raketen haben das ukrainische Stromnetz stärker beschädigt, als bekannt. „Beinahe die Hälfte unseres Energiesystems ist ausgefallen“, sagte Regierungschef Denys Schmyhal am Freitag der Nachrichtenagentur Unian zufolge. Die Ukraine benötige daher zusätzliche Unterstützung von der Europäischen Union im Energiebereich und auch finanziell.

Nach dem Raketeneinschlag sorgen neue Details aus Polen für Wirbel. Demnach ist die Rakete in der Luft explodiert. © Pawel Wodzynski/imago

+++10:53 Uhr: Nach dem Raketeneinschlag in Polen gab die Nato neue Details zu den Ermittlungen bekannt. Aus einem Bericht der Zeitung Gazeta Wyborcza geht hervor, dass das Geschoss aus der ukrainischen Armee stammt. Die Nato hatte laut Bericht des Business Insiders erklärt, dass ein technischer Fehler verantwortlich für den Raketeneinschlag war. Der Gazeta Wyborcza zufolge explodierte die Rakete jedoch in der Luft, bevor Trümmerteile in Polen einschlugen. Polnische Behörden hätten dies früh gewusst und die Informationen zurückgehalten.

Polens Präsident Andrzej Duda hat den Einschlagsort der Rakete im polnischen-ukrainischen Grenzgebiet besucht. Er warnte vor weiteren Vorfällen dieser Art und rechnet mit weiteren Unfällen wie dem Raketeneinschlag.

Ukraine aktuell: Nach dem Raketeneinschlag in Polen enthüllt eine polnische Zeitung neue Details, die im Widerspruch zum Nato-Verdacht stehen. © Olivier Matthys/dpa

+++10:13 Uhr: Der frühere Bundestagspräsident und Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble hat frühere Fehler im Umgang mit Russland eingestanden. Auf die Frage, ob er aus diesem Grund auch wütend auf sich selbst sei, sagte der CDU-Politiker gegenüber dem Handelsblatt: „Natürlich. Wir wollten es nicht sehen. Das gilt für jeden.“ Er hätte „mal gucken können, was Russland in Tschetschenien treibt. Oder auf den damaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski hören.“ Dieser habe, so Schäuble, nach Russlands Überfall auf Georgien gewarnt: „Erst kommt Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien, dann die baltischen Staaten und dann Polen. Er hat Recht behalten.“ Mit Blick auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel sagte Schäuble, es sei bemerkenswert, „dass sie auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben“.

Wolfgang Schäuble (CDU), ehemaliger Bundestagspräsident. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

+++09:47 Uhr: Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine bereiten sich auf weitere Rückschläge vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Russische Streitkräfte fokussieren sich nach ihrem Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses Dnipro in den meisten von ihnen besetzten Teilen des Landes darauf, sich neu zu ordnen und Vorkehrungen zur Verteidigung zu treffen.

Update vom 18. November 2022: Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Flug zur WM in Katar in Begleitung mehrerer Kampfjets angetreten. „Bis zur Grenze werden sie von polnischen F-16 eskortiert. Viel Erfolg!“, schrieb Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag auf Twitter.

Ukraine aktuell: Präsident Selenskyj regt zum Austausch mit Kriegsgefangenen an

+++14:48 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj regt bei einem Wirtschaftsforum am Donnerstag einen Austausch aller Kriegsgefangenen mit Russland zur Bedingung für die Wiederinbetriebnahme einer wichtigen Chemie-Pipeline an. Die Ammoniak-Leitung von Togliatti an der Wolga in Russland nach Odessa in der Ukraine liegt seit Kriegsbeginn am 24. Februar still. „Wir wollen nicht mit Russland handeln, ihnen helfen - sie sind unser Feind“, sagte Selenskyj nach Medienberichten in Kiew. „Wir könnten uns nur einigen, wenn sie vorher alle unsere Gefangenen gegen alle ihre Gefangenen austauschen.“

Ukraine aktuell: Selenskyj dementiert Raketen-Fehler – Nato-Diplomat entsetzt

+++10:56 Uhr: Ein Diplomat eines Nato-Landes wütete in der Financial Times über die Aussage des Präsidenten Selenskyj, dass es sich beim Raketeneinschlag in Polen nicht um Raketen aus der Ukraine handeln würde. Die Regierung in Kiew zerstöre so Vertrauen, meinte der nicht namentliche genannte Diplomat. „Ich habe keinen Zweifel, dass es sich nicht um unsere Rakete handelt“, sagte Selenskyj am Mittwoch (16. November) im ukrainischen TV. Selenskyj geht von einer russischen Rakete aus, die in Polen einschlug.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezweifelt, dass die Raketen aus der Ukraine kommen. Ein Nato-Diplomat wütet über die Dementierung. © Ukraine Presidency/dpa

Polen und die Ukraine verhandeln nach dem Raketeneinschlag über eine internationale Ermittlergruppe. Warschau signalisierte bereits Bereitschaft, ukrainischen Spezialisten Zugang zum Untersuchungsort zu gewähren. Dafür müssten die polnischen und amerikanischen Ermittler vor Ort ihr Einverständnis geben, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Andrzej Duda, Jakub Kumoch, am Donnerstag dem Sender TVN24.

Ukraine aktuelle Lage: Russland setzt geächtete Waffen in der Ukraine ein

+++10:44 Uhr: Russland hat in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten international geächtete Landminen eingesetzt. Das geht aus Angaben der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) hervor. Die Minen wurden in von der Ukraine eroberten Gebieten entdeckt und teils geräumt. Moskau wirft Kiew vor, die Minen selbst gelegt zu haben.

Ukraine aktuell: Graffiti des Künstlers Banksy in Kiew aufgetaucht

+++10:13 Uhr: Zwei neue Graffiti-Werke des britischen Künstlers Banksy wurden in Kiew an Wänden zweier Gebäude entdeckt. Der Straßenkünstler hat auf Social Media bestätigt, dass er vergangene Woche nach Kiew gereist ist und mehrere Wandbilder geschaffen hat. Die zwei neuesten Werke wurden im Norden Kiews, in Hostomel und in Gorenka gefunden. Das berichtete die dailymail.

Frontverlauf Ukraine aktuell

Ukraine aktueller Live-Ticker: Vereinten Nationen rufen nach Raketeneinschlag zur Deeskalation auf

Update vom Donnerstag, 17. November, 06:17 Uhr: Die Vereinten Nationen rufen nach dem Raketeneinschlag in Polen zu Deeskalation auf. Die UN-Unter-Generalsekretärin für politische Angelegenheiten, Rosemary di Carlo, erklärte laut Tagesschau, der Vorfall sei „eine beängstigende Erinnerung an den absoluten Bedarf, jede weitere Eskalation zu vermeiden“. Di Carlo weiter: „Bei dem Krieg ist kein Ende in Sicht. Solange er anhält, bleibt das Risiko einer möglicherweise katastrophalen weiteren Ausbreitung des Kriegs.“

Ukraine aktuelle Lage: Lawrows Sprecherin macht Witze über Raketeneinschlag in Polen

+++ 16:56 Uhr: Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat sich über den tödlichen Raketeneinschlag in Polen lustig gemacht. Die Ukraine habe immer in die Nato eintreten wollen, nun sei sie mit Gewalt eingedrungen – mit einer S-300, schrieb die Sprecherin von Außenminister Sergej Lawrow auf ihrem Telegram-Kanal.

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat sich über den tödlichen Raketeneinschlag in Polen lustig gemacht. © Michal Dyjuk/dpa/imago/Montage

Damit griff sie einen Witz auf, der zuvor bereits in sozialen Medien kursierte. Anschließend forderte sie Polen zu einer Entschuldigung auf, weil Politiker des Landes zunächst Russland für den Angriff verantwortlich gemacht und sich zu „russophoben Ausfällen“ hatten hinreißen lassen. Unter anderem hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Russland die Verantwortung für den tödlichen Zwischenfall zugeschrieben.

Ukraine aktuell im Liveticker: Regierung in Warschau geht bei Raketeneinschlag von Irrtum aus

+++ 12:48: Irrtum statt Absicht: Der Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine war kein gezielter Angriff auf das Nato-Land. Das bestätigte der polnische Präsident Andrzej Duda am Mittag in einer Pressekonferenz. Es gebe auch keine Beweise dafür, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei, sondern es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine ukrainische Flugabwehrrakete, sagte Duda in Warschau. Zu einer ähnlichen Erkenntnis waren auch die USA und die Nato gekommen.

Raketeneinschlag in Polen: Medwedew sieht dennoch Gefahr von Weltkrieg

+++ 09:54 Uhr: „Der Westen rückt einem Weltkrieg näher, wenn er einen hybriden Krieg gegen Russland führt“, schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter bezüglich der Raketeneinschläge in Polen. Zugleich bezeichnete er den Vorfall als westliche Provokation. „Die Geschichte mit den ukrainischen ‚Raketenschlägen‘ auf eine polnische Farm beweist nur eins: Der Westen erhöht durch seinen hybriden Krieg gegen Russland die Wahrscheinlichkeit für den Beginn des Dritten Weltkriegs“. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium von einer „Provokation“ gesprochen. Der US-amerikanische Nationalökonom Nouriel Roubini hatte bereits vor längerem vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs zu einem Dritten Weltkrieg gewarnt.

Dmitri Medwedew ist Russlands Ex-Präsident und heute Vizesekretär des Sicherheitsrats. © IMAGO/Yekaterina Shtukina

Dmitri Poljanski, der stellvertretender Leiter der russischen UN-Delegation, wies ebenfalls eine Schuld Moskaus an dem Vorfall in Polen zurück. Er verwies in dem Zusammenhang darauf, dass westliche Staaten schon in der vergangenen Woche eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen hätten – damals noch ohne Themenangabe. Der britische Premierminister Rishi Sunak sieht hingegen eine grundsätzliche Schuld bei Russland. „Das Wichtigste ist, anzuerkennen, warum die Ukraine Raketen einsetzen muss, um ihr Heimatland zu verteidigen“, sagte Sunak am Mittwoch am Rande des G20-Gipfels auf Bali. „Es muss sein Heimatland gegen eine illegale und barbarische Angriffsserie Russlands verteidigen.“

+++ 08:30 Uhr: Die Raketeneinschläge in Polen führen am Mittwoch, dem 16. November, zu einem Krisentreffen nach Artikel 4 der Nato. Wie der Spiegel berichtet, kommen die Bündnispartner ab 10 Uhr im Nordatlantikrat zusammen, um über weitere Entwicklungen und mögliche Reaktionen auf den Vorfall zu beraten. Zudem soll auch das Militärkomitee der Nato zusammenkommen.

Ukraine aktuell: Bei Raketeneinschlag in Polen geht USA von ukrainischem Geschoss aus

Erstmeldungen vom 16. November 2022 um 07:17 Uhr: Bali – Nach einem Krisentreffen der G7 in Bali zu dem Raketeneinschlag in Polen hat sich US-Präsident Joe Biden zu Wort gemeldet. Biden erklärte, er hielte einen Abschuss aus Russland für „unwahrscheinlich“ und sicherte Polen Unterstützung bei der Untersuchung des Sachverhalts zu. Inzwischen gehen die USA stattdessen offenbar von einem ukrainischen Geschoss aus.

Am Dienstagnachmittag war im polnischen Ort Przewodów, der rund sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, eine Rakete eingeschlagen, dabei kamen zwei Menschen zu Tode.

Ukraine aktuelle Lage: Abschuss der Rakete möglicherweise aus der Ukraine anstatt Russland

Im Rahmen der Explosion in Polen gibt es offenbar Hinweise auf einen Abschuss aus der Ukraine. Zuvor hatte US-Regierungschef Joe Biden bereits Zweifel an einer direkten russischen Verantwortung angemeldet. Er erklärte auf Nachfrage: „Es gibt erste Informationen, die das bestreiten. Ich möchte das nicht sagen, bevor wir das nicht vollständig untersucht haben. Aber anhand der Flugbahn ist es unwahrscheinlich, dass sie aus Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen.“ In den Vereinigten Staaten geht man auf offizieller Seiten inzwischen von einem Abschuss aus der Ukraine aus.

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist auch die polnische Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. © Str/AP/dpa

Raketeneinschlag in Polen: Russland bezeichnet Berichte über Verantwortung als „Provokation“

Russland hatte den Vorwurf, für den Raketeneinschlag in Polen verantwortlich zu sein, zuvor bestritten. Das polnische Außenministerium hatte früher erklärt, es habe sich um ein Geschoss aus russischer Produktion gehandelt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach Russland unter Wladimir Putin die Verantwortung zu. Aus dem Kreml hieß es, entsprechende Medienberichte seien eine „Provokation“. Derzeit gebe es keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert habe, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda.

Rakete in Polen eingeschlagen: Frankreich mahnt zu „äußerster Vorsicht“ bei Frage nach Herkunft der Rakete

Nachdem die Rakete in Polen eingeschlagen war, hatte sich zuvor auch Frankreich in die Debatte um die Herkunft des Geschosses eingeschaltet. Der Guardian zitiert eine Regierungsquelle die zu „äußerster Vorsicht“ bei der Bewertung des Ursprungs der Rakete aufrief. Laut Agence France-Presse erklärte ein Offizieller des Präsidenten: „Viele Länder verfügen über die gleiche Art von Waffen, sodass die Identifizierung des Raketentyps nicht unbedingt Aufschluss darüber gibt, wer dahinter steckt.“

Die Rakete war am Dienstagnachmittag im polnischen Ort Przewodów in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingeschlagen, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Für den heutigen Mittwoch, den 16.11.2022, hatten die Botschafter der NATO im Zuge der Ereignisse eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Besonders heikel ist die Frage des Raketen-Ursprungs vor dem Hintergrund, dass es sich bei Polen um einen Mitgliedsstaat der NATO handelt. Ein Angriff auf polnisches Staatsgebiet seitens Russland hätte möglicherweise den NATO-Bündnisfall auslösen können und damit das Risiko einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg geborgen.