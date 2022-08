Putin an Krebs erkrankt? Agent ist sicher: „Nur noch zwei bis drei Jahre zu leben“

Von: Anika Zuschke

Hat Präsident Putin Krebs? Die Gerüchteküche wird erneut von einem russischen Spion angefeuert. (Symbolbild) © Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Die Gerüchteküche um Präsident Putin brodelt: FSB-Agent äußert sich jetzt mit drastischer Krebs-Aussage: Putin hat wohl nur noch wenige Jahre zu leben.

Moskau – Die Gerüchte um den Gesundheitszustand von Wladimir Putin brechen nicht ab – und schwappen zunehmend auch nach Deutschland über. Immer wieder werden neue Theorien laut, die eine eventuelle Krebs-Erkrankung, Parkinson oder sogar Multiple Sklerose (MS) des russischen Präsidenten bestätigen wollen. Tatsächlich verifizieren lassen sich diese Gerüchte nicht – Außenminister Sergej Lawrow reagierte vor Kurzem erstmals auf die Gerüchte um Putins etwaiges Krebsleiden. Einer russischen Geheimdienstquelle zufolge spitze sich eine Erkrankung des Kreml-Chefs jetzt aber so weit zu, dass Ärzte ihm wohl nur noch maximal drei Jahre zu leben geben.

Ist Putin krank? Krebs-Gerüchte um den Kreml-Chef reißen nicht ab – angeblich könnte er bald tot sein

Die dunkle Prognose um Putins Gesundheitszustand tauchte dem britischen Nachrichtenmedium Mirror zufolge in einer geheimen Nachricht eines russischen FSB-Agenten an den FSB-Überläufer Boris Karpichkov auf – der sich angeblich derzeit vor Putins Politik und seinen Attentätern in Großbritannien versteckt.

FSB (Geheimdienst) Der FSB ist der Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation. Dem FSB untersteht – mit Ausnahme der Auslandsspionage und des Föderalen Schutzdienstes – die gesamte Infrastruktur des früheren KGB (Komitee für Staatssicherheit). Seine Aufgaben erstrecken sich vor allem auf den Staatsschutz, die Inlandsspionage und den Grenzdienst. Hauptsitz des FSB ist Moskau.

Demzufolge soll der Agent des russischen Geheimdienstes gesagt haben, Wladimir Putin „leide an einer schweren Form von schnell fortschreitendem Krebs“ und fügte wohl hinzu: „Er hat nicht mehr als zwei bis drei Jahre zu leben.“ Auch Oligarchen befeuerten bereits die Krebs-Gerüchte um ihren Präsidenten mit den Worten „Wir hoffen, er stirbt daran“.

Gerüchte um Krankheit von Wladimir Putin: Hat Russlands Präsident Krebs?

Aussagen des russischen Spions zufolge bedeute die angeblich schwere Krankheit von Putin auch, dass dieser sein Augenlicht verliere. Laut dem Mirror enthüllte der Agent: „Uns wurde gesagt, dass er unter Kopfschmerzen leidet und wenn er im Fernsehen auftritt, braucht er Zettel, wo alles in riesigen Buchstaben geschrieben steht, damit er lesen kann, was er sagen wird.“ Die Buchstaben müssten angeblich so groß sein, dass auf jeder Seite nur ein paar Sätze geschrieben stehen können.

„Seine Sehkraft verschlechtert sich ernsthaft“, statuierte der russische Agent laut britischer Nachrichtenseite. Sogar bei dem riesigen Schriftzug auf seinen Manuskripten müsse Putin blinzeln. Eine Brille als Hilfsmittel wolle der russische Präsident trotzdem nicht tragen, „denn das wäre ein Zeichen von Schwäche“, so der Spion.

Nicht nur Gerüchte um Krebs-Erkrankung von Putin: Angeblich hat er auch Parkinson und MS

Doch bei Gerüchten um eine eventuelle Krebs-Erkrankung von Wladimir Putin bleibt es nicht: Offenbar auffällige Bewegungen des Präsidenten bei Fernsehauftritten, ungewöhnliche Gestiken und seltsame Platzierungen seiner Füße feuern immer wieder die Theorien um eine Parkinson-Erkrankung von Putin an. „Seine Glieder zittern jetzt auch unkontrolliert“, bestätigte wohl der russische FSB-Agent in seiner geheimen Nachricht. Außerdem machen Gerüchte den Umlauf, Putin leide an Multipler Sklerose. „Er hat mehrere schwere Krankheiten, darunter Krebs“, stellte der ukrainische Geheimdienst-Chef Kyrylo Budanow laut Mirror fest.

Außerdem scheint der russische Präsident zunehmend aus seiner Haut zu fahren: Denn dem FSB-Agenten zufolge erschrecke Putin sein Personal mit abrupten Stimmungswechseln. „Früher war er mit Untergeordneten gefasst, aber jetzt hat er Ausbrüche unkontrollierter Wut. Er ist völlig durchgedreht und vertraut fast niemandem“, äußerte die Geheimdienstquelle laut Mirror.

Hat Putin Krebs? Russischem Präsidenten werden zahlreiche Krankheiten nachgesagt

Wie es tatsächlich um den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Putin steht, ist schwer zu sagen. Angeblich hat er sich vor einiger Zeit einer erfolgreichen Krebsoperation unterzogen, wegen der er mitten im Ukraine-Krieg „verschwunden“ sein soll. Ein früherer Mitarbeiter des MI6 sagte zudem, dass Putin keine Sitzungen ohne Behandlungspausen abhalten könne und fügte laut Mirror hinzu: „Er wird ständig von einem Ärzteteam begleitet.“

Spionagechefs sprechen deswegen wohl bereits aktiv über einen Nachfolger des Präsidenten, die sich schon um dessen Job balgen. Verifizieren lassen sich diese Aussagen und Gerüchte jedoch nach wie vor nicht.