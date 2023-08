Donald Trumps Prozess wird live im TV übertragen – „Er wird damit Geld machen“

Von: Andreas Apetz

Teilen

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, will 2024 wieder US-Präsident werden. (Archivfoto) © Seth Wenig/dpa

Donald Trump steht in Georgia vor Gericht. Bei seiner Vorladung könnte er als erster Präsident der USA für ein Vorladungsfoto fotografiert werden.

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia angeklagt worden. Er habe versucht, den Ausgang der Präsidentschaftswahl zu den eigenen Gunsten zu kippen. Trump muss sich am Montagabend (Ortszeit) in acht verschiedene Anklagepunkte in 13 Fällen verantworten. Da es sich beim Prozess in Georgia um ein staatliches Gericht handelt, sind Fernsehübertragungen erlaubt.

Neben Trump noch 18 weitere Personen angeklagt

In Georgia war Trump seinerseits kürzlich im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt worden. Ein Geschworenengremium entschied, dass er sich vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl dort vor knapp drei Jahren zu beeinflussen. Mit ihm sind 18 weitere Personen angeklagt. Als Reaktion darauf hatte Trump eine Pressekonferenz angekündigt und erklärt, er wolle dort angeblichen Wahlbetrug in Georgia aufzeigen. Die Veranstaltung wurde jedoch kurzfristig abgesagt.

Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf ein Telefonat Trumps mit dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, den er gebeten haben soll, genügend Stimmen zu finden, um die Wahl zu seinen Gunsten zu entscheiden. Später soll Trump dem Wahlmännergremium eine gefälschte Liste mit Trump-freundlichen Wählern vorgelegt haben, um die Präsidentschaftswahl zu entscheiden.

Trump hat seine Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 bis heute nicht eingestanden und verbreitet die Lüge, Wahlbetrug habe ihn damals um den Sieg gegen den Demokraten Joe Biden gebracht. Mangels Beweisen wurden Dutzende Klagen seines Lagers nach der Wahl von Gerichten im ganzen Land abgeschmettert, auch vom obersten US-Gericht.

Georgia-Prozess wird im Fernsehen übertragen

Da der Prozess in Georgia wegen organisierter Kriminalität vor einem staatlichen Gericht stattfindet, sind Fernsehübertragungen erlaubt. Die Nichte des Ex-Präsidenten, Mary Trump, beteuerte während ihrem Fernsehauftritt bei „The Katie Phang Show“, dass es sich um ein „must-see TV“-Event handeln würde.

Die Trump-Verwandte geht davon aus, dass der frühere Präsident um Kameras im Gerichtssaal gebeten haben. Bekanntermaßen gefalle ihrem Onkel das Rampenlicht, aber diesmal dürfte er sich getäuscht haben: „Wenn er derjenige ist, auf den alle schauen wird es für ihn [vor Gericht, Anm. d. Red.] schwieriger von den Tatsachen abzulenken, die sich vor unseren Augen abspielen“, so Mary Trump.

Trump könnte erster Präsident mit Polizeifoto werden

In Georgia finden Vorlandung und Anklageerhebung üblicher getrennt voneinander statt. Während die Anklageerhebung auch in digitaler Form abgehalten werden kann, ist das persönliche Erscheinen zur Vorladung verpflichtend. Dazu gehört üblicherweise die Abnahme von Fingerabdrücken, die Erfassung persönlicher Daten und die Aufnahme eines Vorladungsfotos – auch „mug-shot“ genannt. Damit wäre Donald Trump der erste US-Präsident, der auf einem Polizeifoto zu sehen ist.

Laut Ty Cobb, ehemaliger stellvertretender US-Staatsanwalt und früheres Mitglied des Trump-Rechtsteams, werde die PR-Abteilung des früheren Präsidenten das Vorladungsfoto ausschlachte, um Geld zu kassieren. „Ich gehe davon aus, dass das Fahndungsfoto an Trumps PR-Leute weitergeleitet wird und sie damit Geld machen werden, bevor er das Gefängnis verlässt“, sagte Cobb bei CNN. Wie die Werbekampagne mit einem Polizeifoto aussehen könnte, beschrieb der frühere US-Staatsanwalt nicht näher.

Trump-Anwälte wollen Verhandlung um zwei Jahre verschieben

In New York legt die Staatsanwaltschaft Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last, in Miami geht es um die Affäre um die Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen. In der US-Hauptstadt Washington ist der Republikaner auf Bundesebene wegen seiner Versuche angeklagt worden, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu kippen. Trump versucht den Beginn der Prozesse so weit wie möglich zu verzögern – auch mit Blick auf den Wahlkampf. Er will nach der Präsidentenwahl 2024 für die Republikaner noch einmal ins Weiße Haus.

Am vergangenen Donnerstag (17. August) beantragten seine Anwälte in dem Verfahren in Washington einen Prozessbeginn im April 2026. Der Sonderermittler Jack Smith hatte hingegen vorgeschlagen, den Prozess am 2. Januar 2024 beginnen zu lassen. Die zuständige Richterin will darüber voraussichtlich bei einer Anhörung Ende August befinden. „Die Öffentlichkeit hat ein Interesse an Gerechtigkeit und einem fairen Verfahren, nicht an einem vorschnellen Urteil“, heißt es im Antrag der Anwälte Trumps.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Nach Einschätzung Cobbs ist der Antrag von Trump nicht ernstzunehmen. „Ich habe den Vorschlag für 2026 gesehen und gelacht, weil der Termin fernab aller Realität ist.“ Seiner Einschätzung nach handelt es sich dabei nicht um einen Vorschlag von Trumps Anwälten, sondern ein durch den Ex-Präsidenten diktiertes Datum. „Ich bin mir sicher, dass die Anwälte wahrscheinlich etwas Vernünftigeres vorgeschlagen haben, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass das erreicht wird“, so Cobb. Laut ihm ist die Abhandlung des Falls problemlos bis zum Sommer 2024 verhandelbar. (aa/dpa)