Brasilien-Wahl: Unruhen „wahrscheinlich“ - Angst vor Eskalation überschattet Präsidentschaftswahlen

Von: Stefan Krieger, Andreas Apetz, Lucas Maier, Sarah Neumeyer

Am Sonntag finden in Brasilien Wahlen statt. Das Militär hat angekündigt, die Wahlergebnisse selbständig zu überprüfen und gegebenenfalls anzufechten.

In Brasilien sind am Sonntag (2. Oktober) die Bürger und Bürgerinnen dazu aufgerufen, den Präsidenten zu wählen

Zur Wahl stehen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva

Die Infos und Entwicklungen zur Wahl in unserem News-Ticker

+++ 21.17 Uhr: Vor der Wahl in Brasilien sind in dem lateinamerikanischen Land 34 Menschen wegen versuchter Wahlmanipulation festgenommen worden. Zudem wurden bei dem seit vergangenen Montag laufenden Einsatz drei Millionen Reais (565 000 Euro) beschlagnahmt, wie das Justizministerium am Samstag mitteilte. Allein am Samstag, dem Tag vor der ersten Wahlrunde, wurden elf Verdächtige festgenommen. In sieben Fällen habe es sich um den versuchten Kauf von Stimmen gehandelt.

Um Gewalttaten während der Wahl zu verhindern, untersagte das Oberste Wahlgericht Zivilisten zwischen Samstag und Montag das Tragen von Waffen. Justizminister Anderson Torres sagte allerdings, dass sei sehr schwer durchzusetzen. Ex-Militär Bolsonaro hatte das Waffenrecht zu Beginn seiner Amtszeit deutlich gelockert. Dadurch stieg offiziellen Angaben zufolge die Zahl der legalen Waffen in den Händen von Zivilisten um 187 Prozent auf über eine Million.

Auf diesem vom brasilianischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild nimmt Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien, an der Zeremonie zur Ernennung des neuen Amtsverteidigers teil. © picture alliance/dpa/Palacio Planalto | Marcos Correa

Brasilien-Wahl: Angst vor Eskalation überschattet Präsidentschaftswahlen

+++ 17 Uhr: Die Wahl in Brasilien wird von der Angst vor möglichen Unruhen überschattet. Bolsonaro hat mehrmals angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten, sollte er verlieren. „Nur Gott“ könne ihn aus dem Amt entfernen, sagt er und behauptet ohne jede Beweise, es gebe ausgedehnten Betrug in Brasiliens elektronischem Wahlsystem. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte Bolsonaro, für ihn gebe es nur drei mögliche Ergebnisse: „Gefängnis, Tod oder Sieg“.

Sein Kontrahent Lula sagte am Freitag, er befürchte, Bolsonaro könne im Falle einer Niederlage „Unruhe“ stiften. Viele Leute machen sich auf eine brasilianische Version der Unruhen gefasst, die nach der Weigerung von Bolsonaros politischem Vorbild Donald Trump, seine Niederlage anzuerkennen, die USA erschütterten. Michael Shifter vom Politikinstitut Inter-American Dialogue sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei der Wahl stünde die „Demokratie“ selbst zur Wahl. Bolsonaro sei der „undemokratischste Präsident“ seit Brasiliens Militärdiktatur von 1964 bis 1985 - deren Ende der amtierende Präsident offen bedauert. Zu einem gewissen Grad seien Unruhen und Gewalt im Zuge der Wahl „wohl wahrscheinlich“, sagte Shifter.

Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung. (Archivfoto) © TheNews2/Imago

Brasilien-Wahl 2022: Militär will Wahl selbst prüfen - Bolsonaro könnte Ergebnis nicht anerkennen

+++ 14.52 Uhr: Im Zuge der anstehenden Wahlen in Brasilien hat das Militär angekündigt, die Wahlen mittels einer Stichprobenzählung eigenständig zu begleiten und zu prüfen. Dies berichtet das Portal Entwicklungspolitik Online. Sollte das offizielle Ergebnis von ihrer Zählung abweichen, wolle das Militär die Wahl beanstanden. Damit ermächtigt sich das Militär dazu, über den Wahlausgang mitzuentscheiden.

Bolsonaro hatte im Vorfeld der Brasilien-Wahl bereits mehrfach die Verlässlichkeit des elektronischen Wahlsystems angezweifelt und angekündigt, ein Wahlergebnis zugunsten seins Kontrahenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht zu akzeptieren. Erst im Mai wurden die elektronischen Wahlkabinen einem Sicherheitstest unterzogen, welcher fehlerlos bestanden wurde. Im Interview bei National Public Radio erklärte Michel Kovacs, Chief Technology Officer in Rio, am Freitag (30. September), dass die digitalen Wahlurnen „absolut sicher, absolut zuverlässig und absolut transparent“ seien.

Brasilien-Wahl: Lula in Umfragen vorne – Bolsonaro könnte Ergebnis nicht anerkennen

Update vom Samstag, 01. Oktober 2022, 10.40 Uhr: Am Sonntag wird in Brasilien gewählt: Das Land steht vor einer Richtungswahl, der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro könnte abgewählt werden. Aktuellen Umfragen zufolge kommt sein Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva auf 48 Prozent der Stimmen, Bolsonaro nur auf 34 Prozent.

Angesichts seiner voraussichtlichen Niederlage hat Bolsonaro angedeutet, dass er das Wahlergebnis womöglich nicht akzeptieren wird, falls der linke Präsidentschaftskandidat Lula da Silva gewinnt. Die einzige Möglichkeit für die Opposition, ihn an einer zweiten Amtszeit zu hindern, bestehe darin, die Wahl zu stehlen, sagte Bolsonaro. Diese Rhetorik findet bei seinen Anhängern laut Foreign Policy Anklang. Etwa ein Viertel der rund 50 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianern, die Bolsonaro laut Umfragen wählen wollen, gaben an, dass der Präsident das Ergebnis nicht anerkennen solle, wenn er verliert.

Erhält Lula da Silva im ersten Wahldurchgang am Sonntag mehr als 50 Prozent der Stimmen, so wäre er bereits im ersten Durchgang zum Staatschef Brasiliens gewählt. Erhält keiner der Kandidaten diese Mehrheit, so treten die beiden Bestplatzierten am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an.

Brasilien-Wahl: Bolsonaro spricht von Sicherheitslücken -Beweise gibt es aber keine

+++ 18.45 Uhr: Bereits seit dem Jahr 1996 wird in Brasilien elektronisch abgestimmt. Der amtierende Präsident Jair Bolsonaro säte zuletzt Zweifel an der Sicherheit dieser Wahlsysteme, wie der britische Nachrichtensender BBC schreibt. „Das System ist völlig verwundbar“, sagte Bolsonaro im Wahlkampf.

Beweise für seine Anschuldigungen gegen das System bleibt Bolsonaro allerdings schuldig. Nach der Brasilien-Wahl 2014 wurden die Abstimmungen über die elektronischen Automaten geprüft, mit dem Ergebnis, dass es keinerlei Wahlfälschungen gab, wie BBC berichtet.

Brasilien-Wahl: Neymar wirbt mit TikTok-Video für Bolsonaro

+++ 15.56 Uhr: Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat im Internet Werbung für den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro gemacht. Auf TikTok veröffentlichte der Offensivspieler von Paris St. Germain ein Video, in dem er lächelnd einen Song mimt, der zur Abstimmung für Bolsonaro aufruft. Bolsonaro twitterte Neymars Video und fügte als Kommentar „Danke, @neymarjr!“ hinzu.

Bereits am Vortag hatte Neymar, der mehr als acht Millionen Abonnenten auf TikTok und fast 180 Millionen auf Instagram hat, Bolsonaro medienwirksam für einen Besuch in einem von ihm gegründeten Kinderzentrum in Sao Paulo gedankt. Kommunikationsminister Fabio Faria und Bolsonaros Sohn verbreiteten eine entsprechende Videobotschaft des Kapitäns der brasilianischen Nationalmannschaft.

Während andere brasilianische Fußballer wie Rai (früher Paris) oder Juninho (früher Lyon) bereits ihre Sympathien für Lula bekundet haben, ist Neymar der erste aktuelle brasilianische Nationalspieler, der seine Unterstützung für einen der beiden Kandidaten kundtut.

Brasilien-Wahl: Bolsonaro und Lula nennen einander „Lügner“

Erstmeldung vom Freitag, 30.09.2022: Rio de Janeiro – Vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Brasilien am Sonntag (2. Oktober) liegt Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva in den Umfragen deutlich vor Amtsinhaber Jair Bolsonaro. In einer Erhebung des Instituts Datafolha entfielen 48 Prozent der Stimmen auf den Herausforderer, während der Amtsinhaber nur auf 34 Prozent kam.

Mit polemischen Attacken auf Lula da Silva hat der rechtsradikale Staatschef das TV-Duell wenige Tage vor der Präsidentenwahl bestritten. Der 67-Jährige beschimpfte Lula am Donnerstag (29. September) vor einem Millionenpublikum als „Lügner“, „Ex-Häftling“ und „Vaterlandsverräter“ und machte keinen Hehl aus seiner persönlichen Abneigung gegen den linken Ex-Präsidenten.

Brasilien-Wahl: Lula deutlich vor Bolsonaro

Bolsonaro warf Lula ferner vor, während seiner Amtszeit an der Spitze einer Bande von „Dieben“ gestanden zu haben, und verwies auf den Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras. Lula verbrachte wegen des Skandals 2018 und 2019 insgesamt 18 Monate im Gefängnis, doch wurden die gegen ihn verhängten Urteile vom Obersten Gerichtshof Brasiliens aus formalen Gründen aufgehoben.

„Das Volk wird Dich am 2. Oktober nach Hause schicken“, erwiderte Lula, der in den Umfragen deutlich vor dem Amtsinhaber liegt. Auch er bezichtigte Bolsonaro ein „Lügner“ zu sein. „Wie kannst Du in den Spiegel schauen, wenn man sieht, was unter Deiner Regierung passiert ist?“, fragte Lula. Dabei verwies er auf einen Skandal im Bildungsministerium und die Anschuldigungen gegen Bolsonaros ältesten Sohn, der im Verdacht steht, Gelder unterschlagen zu haben.

Wer wählt?

Nach den offiziellen Zahlen des Obersten Wahlgerichts (TSE) werden am 2. Oktober 156.454.011 Brasilianer wahlberechtigt sein, das sind sechs Prozent mehr als bei der Wahl von 2018. Gut 52 Prozent der Wähler sind Frauen. In Brasilien herrscht zwar Wahlpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 70 Jahren. Die Geldbuße für diejenigen, die der Wahl fernbleiben, ist allerdings gering und somit eher symbolisch. 16- und 17-Jährige, sowie über 70-Jährige und Analphabeten dürfen wählen, müssen aber nicht.

Wer wird gewählt?

Zur Wahl stehen der Präsident, die Gouverneure aller 27 Bundesstaaten (einschließlich des Bundesdistrikts Brasília), die Parlamentsabgeordneten und ein Drittel der Senatoren auf Bundesebene (Congresso) sowie die Abgeordneten der Parlamente der einzelnen Bundesstaaten. Alle mit Ausnahme der Senatoren werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl und den Gouverneurswahlen findet am 30. Oktober eine Stichwahl statt, falls im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält.

Wie wird abgestimmt?

Brasilianer stimmen an elektronischen Wahlurnen ab. Jeder Wähler und jede Wählerin muss einen Code eingeben, der dem des Kandidaten entspricht: zwei Ziffern für den Präsidenten und die Gouverneure, drei für die Senatoren, vier für die Abgeordneten des Bundesparlaments und fünf für die Abgeordneten der Parlamente jedes Staates. Das elektronische Wahlsystem, das seit 1996 in Brasilien funktioniert, wird regelmäßig von dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro als nicht fälschungssicher kritisiert, wofür es jedoch keine Anhaltspunkte gibt. Damit bereitet der Amtsinhaber womöglich die Anfechtung des Ergebnisses vor, falls er nicht wiedergewählt wird.

Sollte Lula am Sonntag im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, so wäre er bereits im ersten Durchgang zum Staatschef Brasiliens gewählt. Erhält keiner der Kandidaten diese Mehrheit, so treten die beiden Bestplatzierten am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an.

Brasilien-Wahl: Lula polarisiert

Der Linkspolitiker Lula regierte Brasilien bereits von 2003 bis 2010. Durch seine umstrittene Verhaftung war er 2018 im Präsidentschaftsrennen ausgebootet worden, und Bolsonaro kam an die Macht. Der Rechtsaußen-Präsident polarisierte in den vier Jahren seiner Amtszeit wie kaum ein Staatschef vor ihm in Brasilien. (skr/afp)