Tausende demonstrieren gegen Neujahrsempfang der AfD

Münster - Viele Menschen gehen gegen das Treffen der AfD in Münster auf die Straße. Auch die zuvor heftig kritisierte Stadtverwaltung setzt ein aufsehenerregendes Zeichen.

Rund 8000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Freitagabend in Münster gegen einen Neujahrsempfang der AfD demonstriert. Geschäftsleute am zentralen Prinzipalmarkt löschten als Zeichen des Protests die Lichter in ihren Schaufenstern und hissten Europafahnen. So wollten sie nach eigenen Angaben Haltung zeigen gegen die rechtspopulistische Partei. Auch die Stadt schaltete am Historischen Rathaus die Beleuchtung aus.

+ Mit Europafahnen werden die AfD-Politiker bei ihrem Neujahrsempfang in Münster empfangen. © dpa

Zum Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbands Münster war auch Parteichefin Frauke Petry ins Historische Rathaus gekommen. Kirchen, Gewerkschaften, der Integrationsrat und Kulturgruppen organisierten den Protest. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Gebäude ab. Die Stadtverwaltung hatte zuvor argumentiert, dass alle Parteien grundsätzlich gleich behandelt würden - deshalb habe man der AfD einen Raum für den Neujahrsempfang zur Verfügung gestellt.

