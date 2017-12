Neue Raketenangriffe aus Gaza - Berichte über Reaktion Israels

Nachdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem offiziell als Hauptstadt von Israel anerkannt hat, herrscht in dem Gebiet erneut Chaos. Immer wieder greifen sich beide Seiten an.

Tel Aviv/Gaza - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Montag erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Sie seien auf den Süden Israels geschossen worden, sagte eine Armeesprecherin in Tel Aviv. Palästinensische Medien berichteten, israelische Artillerie habe daraufhin Ziele im südlichen Teil des Palästinensergebiets am Mittelmeer beschossen. In der Nacht zum Samstag waren bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen zwei Kämpfer der radikal-islamischen Hamas getötet worden. Die Angriffe folgten auf einen Raketenangriff aus dem Gebiet auf Israel.

dpa