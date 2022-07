Neue Entlastungen für klamme Mieter: SPD will Krisenzeiten vorbeugen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Auf Mieter kommen schwere Zeiten zu, der ökonomische Druck wächst. Die SPD hat nun einen Plan für neue Entlastungen. Doch was beinhalten sie – und reicht das?

Berlin – Als Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Zuge der Uniper-Rettung verkündet hatte, es würde aufgrund einer Umlage für Verbraucher noch teurer, hatte er auch ein Lied zitiert: „You‘ll never walk alone“. Scholz sagte, niemand solle vor unlösbare Aufgaben gestellt werden – und kündigte neue Entlastungen an. Nun hat die SPD einen Plan vorgelegt, um Mietern in der Bredouille unter die Arme zu greifen. Doch können die geplanten neuen Entlastungen für Mieter wirklich dafür sorgen, dass niemand vor „unlösbare Aufgaben“ gestellt wird? Die Entwicklung der Energiepreise in Deutschland lässt Zweifel an dieser Einschätzung zu.

Neues Entlastungspaket für Mieter: SPD mit Eckpunkte-Papier gegen hohe Strom- und Gaspreise

Der Strompreis steigt, der Gaspreis sowieso: Alleine mit Blick auf die Energiepreise sind neue Entlastungen für Mieter dringend notwendig. Seitdem Olaf Scholz erklärt hat, dass die Uniper-Rettung der Bundesregierung für weitere Mehrkosten bei Verbrauchern sorgt, steht die Regierung umso mehr unter Zugzwang. Der Bundeskanzler hatte verkündet, dass eine Umlage bei Gaskunden im Zuge der Rettung von Uniper für 200-300 Euro jährliche Mehrkosten bei Verbrauchern sorgen wird.

Jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung über ein Eckpunkte-Papier der SPD, mit dem schnelle Entlastungsmaßnahmen für Mieter umgesetzt werden sollen. Insbesondere die Energiepreise, sprich Gaspreis und Strompreis steigen – wer nicht zahlen kann, dem soll nicht direkt die Energie abgedreht werden, so das Papier.

Die Entlastungen sollen indes nicht nur Mieter unterstützen, sondern auch Vermieter. Für Mieter spielt besonders die Stärkung des Kündigungsschutzes eine Rolle. Mit Blick auf Vermieter soll es laut der Süddeutschen vor allem um die Unterstützung von „Kleinstvermieterinnen“ gehen, die oftmals auf Mieteinnahmen angewiesen sind.

Neue Entlastungen für Mieter: Vermieteter dürfen nicht so einfach kündigen – Kündigungsschutz gestärkt

Die von der SPD geplanten neuen Entlastungen für Mieter sehen eine Stärkung des Kündigungsschutzes vor. Laut dem Eckpunktepapier darf Mietern von Vermietern nicht mehr einfach gekündigt werden, wenn die Vorauszahlung für Betriebskosten nicht aufgebracht werden kann. Ein ähnliches Prinzip soll auch bei Nachzahlungen gelten, laut Plan gibt es künftig ein Fenster von sechs Monaten beginnend mit der Abrechnung.

Die Entlastungen sollen schnell greifen und die Regel bereits für die Abrechnungszeiträume 2021 und 2021 gelten. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte, ebenfalls gegenüber der SZ, in diesem Rahmen gesagt: „Niemand darf auf der Straße landen, nur weil er die horrenden Nebenkosten oder eben die Kaltmiete nicht mehr zahlen kann.“ Die Rufe nach weiteren Entlastungen sind laut, die SPD will nun reagieren – ob das den Betroffenen ausreichend hilft, ist hingegen fraglich.

Energiepreise: Neue Entlastungen für Mieter sollen bei hohen Gaspreisen und Strompreisen schützen

Die neuen Entlastungen für Mieter sollen in Anbetracht der hohen Energiepreise nicht nur vor Kündigung schützen – sondern auch vor Abstellung der Energie. Der Strompreis und vor allem der Gaspreis sind in derartige Höhen gestiegen, dass viele Mieter bei der Zahlung in Schwierigkeiten geraten. Ihnen soll laut SPD nicht mehr einfach Strom- oder Gas abgedreht werden können. Das Eckpunktepapier sieht vor, in diesem Rahmen auch ein „Konzept zur Sicherung der Stadtwerke“ zu erarbeiten, so die SZ. Die drohende Gaskrise in Deutschland bringt hohe Kosten für Verbraucher mit sich – doch Preiserhöhungen sind nicht immer rechtens.

Die Rede im Eckpunktepapier der SPD ist zudem von weiterer Unterstützung besonders belasteter Haushalte, was nicht nur Beziehende staatlicher Leistungen umfasst. Rentnerinnen und Rentner sowie einkommensschwache Haushalte sind ebenfalls gemeint. Auch die Inflation trifft nicht alle gleich – besonders die Ärmsten belastet die aktuelle Situation einmal mehr in besonderem Maße. Insbesondere bei der Energie suchen Verbraucher nach Auswegen aus der Preisspirale.

Neue Entlastungen für Mieter und Vermieter: Wohnungseigentümer können zinsloses Darlehen erhalten

Der SPD-Plan zu neuen Entlastungen für Mieter berücksichtigt auch Vermieter. Dabei soll es vor allem um „Kleinstvermieterinnen“ gehen, so die SZ, sprich diejenigen, die oftmals auf Mieteinnahmen angewiesen sind. Sie könnten im Zuge der neuen Regelung auf einigen Kosten vorübergehend sitzen bleiben. Sollte dies zu „unzumutbaren Härten“ führen, sollen sie laut Eckpunktepapier ein zinsloses Darlehen erhalten können. Für den Fall, dass ein Vermieter einen Kredit auf ein Haus zurückzahlen muss, sollen die Ansprüche überdies gestundet werden.

Tatsächlich könnten die neuen Entlastungen für Mieter dafür sorgen, dass diese nicht so schnell auf der Straße landen. Eine finanzielle Erleichterung in Zeiten erheblicher finanzieller Mehrbelastung ist das jedoch keineswegs, zumal die Zahlschuld nur aufgeschoben wird. Die Obdachlosigkeit droht nicht mehr ganz so schnell, die Verschuldung dafür schon. Wenn Olaf Scholz davon spricht, niemanden vor unlösbare Aufgaben stellen zu wollen, stellt sich die Frage, wie viel ein reiner Aufschub des Problems wirklich hilft, wenn er nicht mit tatsächlicher finanzieller Entlastung einhergeht. Strompreis, Gaspreis und die Inflation sorgen für Belastungen, für die ein ausgeweiteter Kündigungsschutz wenig hilft – so richtig und wichtig dieser ist. Die Politik ist weiterhin gefragt: Es bleibt abzuwarten, was etwa genau beim Wohngeld geplant ist.