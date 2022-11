Kein Netz: Kunden beklagen Mega-Störung bei allen Anbietern

Von: Jens Kiffmeier

Was ist los? In Deutschland gibt es massive Probleme im Telefonnetz. So beklagen alle Anbieter technische Störungen.

Berlin – Es ist der totale Ausfall: Bei fast allen deutschen Mobilfunkanbietern scheint es aktuell eine Störung zu geben. Die Ursache sei noch unbekannt, berichtet focus.de. Wie auf dem Störungsportal „Allestörungen“ zu sehen sei, hätten Tausende Nutzer derzeit Probleme bei Anrufen, hieß es. Die Meldungen stammen demnach aus dem gesamten Bundesgebiet. (Weitere Details in Kürze)