NDR-Redakteure erheben schwere Vorwürfe gegen Senderleitung: „Klima der Angst“

Von: Patrick Huljina

Nach dem Skandal beim RBB steht die nächste Landesrundfunkanstalt im Mittelpunkt. Redakteure des NDR erheben schwere Vorwürfe gegen Führungskräfte.

Kiel – Droht den Öffentlich-Rechtlichen der nächste große Krach? Nach dem Skandal um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die ihre Spitzenposten nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft räumen musste, steht nun der NDR im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Wie der Business Insider berichtet, haben mehrere Redakteure aus dem NDR-Rundfunkhaus in Kiel schwere Vorwürfe gegen die Leitung des Senders erhoben.

Schwere Vorwürfe: NDR-Redakteure kritisieren „politischen Filter“ der Senderleitung

Insgesamt neun Mitarbeiter, die anonym bleiben wollen, wandten sich demnach in den vergangenen zwei Jahren persönlich an den NDR-Redaktionsausschuss. Die aus mehr als 20 gewählten Journalisten bestehende Gruppe ist eine Anlaufstelle für interne Beschwerden. Der Business Insider bezieht sich in seinem Bericht auf einen vertraulichen internen Untersuchungsbericht aus dem September 2021, der dem Portal vorliegt.

Darin heißt es unter anderem, die „Berichterstattung werde teilweise verhindert und kritische Informationen heruntergespielt“. Autoren würden laut dem Untersuchungsbericht abgezogen und „Beiträge in den Abnahmen massiv verändert“. Die Redakteure warfen dem NDR in Kiel sogar einen „politischen Filter“ vor. Führungskräfte agierten den Beschwerden zufolge wie „Pressesprecher der Ministerien“.

NDR-Redakteure berichten von „Klima der Angst“

Ein Beispiel: „Es werde teilweise nicht vom Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU, Anm. d. Red.) oder seinem Stellvertreter Heiner Garg (FDP, Anm. d. Red.), sondern von ‚Daniel‘ oder ‚Heiner‘ gesprochen“, zitiert der Business Insider aus dem Bericht. Das Fazit des NDR-Redaktionsausschusses lautete demnach, man halte die Behauptungen der Redakteure für „glaubwürdig“.

Die Vorwürfe betreffen dem Bericht zufolge insbesondere die Programmbereiche Fernsehen und die trimediale Abteilung Politik und Recherche des NDR. „Die Kolleginnen und Kollegen berichten uns von einem ‚Klima der Angst‘ und großem Druck“, wird weiterhin aus dem Untersuchungsbericht zitiert. „Es werde gezielt versucht herauszufinden, wer sich an den Redaktionsausschuss gewandt hat.“

Schwere Vorwürfe von Redakteuren: NDR äußert sich

Ein „Klima der Angst“ konnten die NDR-Verantwortlichen in Kiel nach persönlichen Gesprächen mit zahlreichen Mitarbeitern nicht feststellen, erklärte die Landesrundfunkanstalt in einer Pressemitteilung. „Die Chefredaktion führt Einzelgespräche mit allen Mitarbeitenden. Auch der Redaktionsausschuss führt weitere Gespräche im Landesfunkhaus“, erklärte eine NDR-Sprecherin.

In der Mitteilung äußerte sich der NDR auch zum Vorwurf des „politischen Filters“. In einer Ergänzung zum Abschlussbericht im Dezember 2021 habe der Redaktionsausschuss Folgendes festgestellt: „Den Verdacht, dass eine politische Motivation dahinterstehen könne, macht sich der Redaktionsausschuss nicht zu eigen.“ Zum gleichen Schluss seien letztlich auch das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein in Kiel sowie der NDR gekommen. In der vergangenen Woche wurde der Norddeutsche Rundfunk mit einem Verdacht der Vetternwirtschaft konfrontiert. (ph)