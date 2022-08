„Nazi-Politik“: Moskau kritisiert EU wegen möglichen Einreisestopp für Russen

Von: Felix Busjaeger

Russlands Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, spricht auf der Sicherheitskonferenz in Moskau. Nun hat er die EU wegen eines möglichen Einreiseverbots für Russen kritisiert. (Archivbild) © Anton Novoderezhkin/imago-images

Dürfen Russen bald wegen Wladimir Putins Ukraine-Krieg nicht mehr in die EU reisen? Ein mögliches Verbot der EU sorgt derzeit in Moskau für miese Stimmung.

Moskau – Es ist die nächste Stufe der Zerwürfnisse zwischen der EU und Russland: Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs von Wladimir Putin stehen die Vorschläge für ein EU-weites Einreiseverbot von Russen im Raum. In Moskau kommt diese Idee derweil weniger gut an und erhitzt die Gemüter. Verteidigungsminister Sergej Schoigu kritisiert das Vorgehen gar als „Nazi-Politik“. „Wir beobachten heute noch ein klares Hervortreten einer nazistischen Politik, wenn von den höchsten europäischen Tribünen aktiv die russophobe Idee vorangetrieben wird, allen russischen Bürgern die Einreise in die Länder der EU zu verbieten“, sagte der Politiker am Samstag.

Krieg in der Ukraine führt zu möglichem EU-weiten Einreiseverbot für Russen – Moskau reagiert verärgert

Die Überlegungen zu einem verschärften Vorgehen gegen Russen wegen des Ukraine-Kriegs und ein mögliches EU-weites Einreiseverbot fallen in eine Zeit, in der der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erneut an Fahrt gewonnen hat. Seit einigen Tagen ist mit der Krim eine weitere Region zum Kriegsschauplatz geworden. Immer wieder wird von schweren Angriffen berichtet. Auf der annektierten Halbinsel war am Freitag den zweiten Abend in Folge die russische Flugabwehr aktiv und schoss angeblich feindliche Drohnen ab. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen.

Während die EU über weitere Sanktionen berät, schließen Experten nicht aus, dass die Ukraine mithilfe der Drohnen die Schlagkraft der russischen Luftabwehr vor möglichen weitere Angriffen auf die Krim testet. Für das osteuropäische Land ist Samstag der 178. Tag des Abwehrkampfes gegen die russische Invasion. Der russische Verwaltungschef der Stadt Sewastopol auf der Krim berichtete ebenfalls von möglichen Drohnenabschüssen. Die bisherigen Attacken haben Russland und Wladimir Putin aber bereits einen schweren Schlag versetzt.

Ukraine-News: Westen schränkt Reisefreiheit von Russen immer stärker ein

Dass Russland in den vergangenen Tagen nicht nur militärisch immer mehr in Bedrängnis gerät, zeigt sich auch daran, dass immer mehr Länder die Reisefreiheit für russische Staatsbürger einschränken. Auch ohne gemeinsames EU-Vorgehen entschieden sich einige Länder im Schengen-Raum dazu, die Vergabe von Visa an Russen nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln. Zuvor hatte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zu einem entsprechenden Vorgehen im Westen aufgerufen.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu kritisierte das Agieren des Westens und warf der Ukraine eine nationalistische Politik vor, die sich seit Jahren gegen alles Russische richten würde. Das sei zu einer Bedrohung für Russlands Sicherheit geworden, sagte er und rechtfertigte damit einmal mehr den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. In den russischsprachigen Regionen Donezk und Luhansk „hat das Kiewer Regime acht Jahre lang schreckliche Verbrechen verübt gegen die Bürger“. Zugleich hätte die Nato damit begonnen, sich das ukrainische Gebiet militärisch zu erschließen, so Schoigu. Das sei zu einer „unannehmbaren Gefahren“ für Russland geworden. (Mit Material der dpa)