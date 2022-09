Nawalny nennt Putin Verbrecher und geht erneut in Einzelhaft

Kremlkritiker Alexej Nawalny muss erneut in Einzelhaft. © Vladimir Kondrashov/AP/dpa

Am Mittwoch hatte Alexej Nawalny Kritik an der von Präsident Putin befohlenen Teilmobilmachung geübt. Nun muss der Kremlkritiker erneut in Einzelhaft.

Moskau - Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Kritik an der von Präsident Wladimir Putin befohlenen Teilmobilmachung erneut in Einzelhaft verlegt worden.

In einer Verhandlung am Mittwoch hatte er Putin vorgeworfen, „Hunderttausende in seine Verbrechen“ zu verstricken, indem er sie in den Krieg gegen die Ukraine schicke.

Nawalny wurde damit bereits das fünfte Mal hintereinander in die Isolierzelle geschickt. Der 46-Jährige betonte, dass er sich davon nicht einschüchtern lassen wolle. Am Freitag wiederholte er daher seine Vorwürfe gegen Kremlchef Wladimir Putin. „Putin fesselt Hunderttausende mit Blut, seinen Mobilmachungen und 'Referenden'“, kritisierte der Politiker.

Nawalny sitzt seit 2021 im Gefängnis, nachdem er nach einem gescheiterten Giftanschlag gegen ihn in seine Heimat zurückgekehrt war. Nach Angaben von Amnesty International wird dem russischen Oppositionellen, der wegen angeblichen Betrugs zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, unter anderem der vertrauliche Austausch mit seinem Anwalt verweigert. dpa