Hat Putin Angst vor der Nato? Kreml-Chef will offenbar Konflikt vermeiden

Von: Bona Hyun

Zwei russische Raketen durchflogen offenbar Nato-Luftraum. Eine Eskalationsgefahr besteht wohl nicht, da Putin keinen Konflikt mit der Nato will.

Berlin – Mögliche Flüge russischer Raketen über Nato-Territorium sollten nach Einschätzung des Instituts für Kriegsstudien (ISW) nicht zu einer Eskalation zwischen Moskau und dem Verteidigungsbündnis führen. Laut einem ukrainischen Militär-Offizier haben zwei russische Raketen am Freitag (10. Februar 2023) den Luftraum Moldaus und womöglich auch jenen Rumäniens durchflogen. Das könnte sich negativ auf die Beziehung zwischen der Nato und Russland auswirken. Doch eine amerikanische Denkfabrik gibt Entwarnung.

Russische Raketen durchflogen offenbar Nato-Luftraum – Putin wird laut Think Thank Konflikt vermeiden

Es wäre der erste derartige Fall, dass ein russischer Flugkörper den rumänischen Luftraum durchflog. Eine solche Verletzung würde die Spannungen zwischen der Nato und Moskau verschärfen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei dies „ein Beweis dafür, dass der Terror keine Grenzen kennt und niemals kennen wird“. „Diese Raketen sind eine Herausforderung für die kollektive Sicherheit der Nato“, sagte er in einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Videobotschaft.

In den vergangenen Monaten gab es Spekulationen über eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs, welche auch die Nato involviert. Davor warnte selbst Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Allerdings sei mit hoher Sicherheit davon auszugehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin keinen direkten Konflikt mit der Nato riskieren wolle, schrieb die US-Denkfabrik ISW in ihrem Bericht.

Russische Raketen über Nato-Territorium – rumänisches Verteidigungsministerium widerspricht

Das Verteidigungsministerium in Bukarest widersprach indes der ukrainischen Darstellung, wonach rumänischer Luftraum verletzt worden sei. Das rumänische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe „ein Luftziel entdeckt, das von einem Schiff der Russischen Föderation aus dem Schwarzen Meer in der Nähe der Halbinsel Krim abgeschossen wurde“, heißt es. Dabei soll es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper handeln, der über ukrainisches Gebiet flog und dann Moldawien erreichte.

Der Flugkörper „trat wieder in den ukrainischen Luftraum ein, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt den rumänischen Luftraum zu durchqueren“, so das Verteidigungsministerium. Das Außenministerium der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau bestellte den russischen Botschafter ein.

Plant Russland weitere Offensiven? Experten spekulieren über Ausweitung des Konflikts

Experten und Politiker haben in den vergangenen Monaten über eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs spekuliert. Häufiger war die Rede von einem Atomkrieg und einer nuklearen Eskalation. Zuletzt hatte Moskau vermehrt vor einem globalen Atomkrieg gewarnt, sollte ein Versuch unternommen werden, die Krim wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Davor warnte jüngst der Leiter der Bürgerkammer von Sewastopol, Alexander Formanchuk im Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Der Ukraine-Krieg jährt erstmals sich in einigen Wochen. Ein Kriegs-Ende scheint immer weiter in Ferne zu rücken. Experten blicken bereits besorgt auf Folgen im Falle einer russischen Niederlage. Die schweren Kämpfe, besonders im Donbas, nehmen zu. „Was wir sehen, ist, dass die Russen weiterhin offensive Operationen in der Donbas-Region durchführen. Die Kämpfe um Bachmut bleiben ziemlich heftig“, sagte der amerikanische Offizier John Kirby laut der ukrainischen Nachrichtenagentur ukrinform. Gleichzeitig äußerte Kirby die Einschätzung der USA, dass Wladimir Putin versuchen werde, diese Wintermonate zu nutzen, um seine Vorräte aufzufüllen, sich neu zu versorgen, aufzurüsten und seine Truppen für „erneute Offensivoperationen im Frühjahr“ zu verstärken.