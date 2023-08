„Lächerlich“: Land für Putin, Nato-Beitritt für Ukraine? Vorschlag empört Kiew

Von: Emanuel Zylla

Sollte die Ukraine Teile ihres Territoriums an Russland geben, um in die Nato zu gelangen? Dieser Vorschlag vom Nato-Stabschef erregt Ablehnung und Wut in Kiew.

Brüssel/Kiew - Ein Gedankenspiel zum Ukraine-Krieg des Stabschefs von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sorgt bei Offiziellen in Kiew offenbar für eine Menge Entrüstung. Stian Jenssen hatte bei einer Diskussion in Norwegen einen Deal mit Moskau vorgeschlagen. Eine mögliche Lösung sei das Abtreten von Gebieten im Gegenzug für grünes Licht für eine Nato-Mitgliedschaft, deutete er am Dienstag (15. August) in der Küstenstadt Arendal an, wie unter anderem das Portal vg.no berichtete.

Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 besetzen die Truppen von Wladimir Putin Territorien in der Ukraine, einige Gebiete wurden durch ukrainische Gegenoffensiven wieder befreit. Vier ukrainische Regionen annektierte Putin im September 2022. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert das gesamte besetzte Land zurück - inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Krim.

NATO-Beitritt, wenn die Ukraine Teile ihres Territoriums an Russland übergibt: Mit seinem angeblichen Vorschlag hat sich Stian Jenssen (l.), der Direktor des Büros des NATO-Generalsekretärs, in Kiew keine Freunde gemacht. © IMAGO/Xander Heinl

Nato-Schutz für verkleinertes Territorium der Ukraine? Selenskyj-Berater findet Vorschlag „lächerlich“

„Es ist wichtig, dass wir das durchdiskutieren“, sagte Jenssen angeblich mit Blick auf seine „Lösungs“-Idee. Es sei aber Sache der Ukraine, „zu entscheiden, wann und zu welchen Bedingungen sie verhandeln will“, betonte er zugleich. Auf Nachfrage eines VG-Reporters, ob der Vorschlag auch die offizielle Sichtweise der Nato widerspiegele, schien Jenssen auszuweichen. Die Frage von Gebietsabtretungen sei bereits von anderen ins Gespräch gebracht worden. „Ich sage nicht, dass es so sein muss. Aber es kann eine mögliche Lösung sein.“

Ich glaube, eine Lösung kann sein, dass die Ukraine Territorium aufgibt und im Gegenzug eine Nato-Mitgliedschaft erhält.

In den sozialen Medien reagierte Michailo Podoljak, ein Top-Berater Selenskyjs, deutlich. Auf X, dem ehemaligen Twitter, schrieb er am Dienstag: „Territorium gegen einen NATO-Schirm eintauschen? Das ist lächerlich.“ Auf diese Weise würde die Demokratie eine Niederlage erfahren, und Verbrecher ermutigt, Völkerrecht zu missachten.

„Absolut inakzeptabel“: Außenministerium der Ukraine glaubt, Vorschlag nützt vor allem Russland

Oleh Nikolenko, Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, wies den Vorschlag von Jenssen auf Facebook als „absolut inakzeptabel“ zurück und zeigte sich verwundert: „Wir sind immer davon ausgegangen, dass das Nato-Bündnis, genau wie die Ukraine, nicht um Gebiete verhandelt. Die bewusste oder unbewusste Beteiligung von Nato-Beamten an der Gestaltung eines Narrativs über eine Möglichkeit, dass die Ukraine ihre Gebiete aufgeben könnte, spielt Russland in die Hände“, kommentierte er. Im Interesse der euroatlantischen Sicherheit sollte eher ein „Sieg der Ukraine“ und ein „beschleunigter Erwerb ihrer Vollmitgliedschaft in der Nato“ sein.

Auch ein Nato-Beamter hat bereits auf die angebliche Aussage Jenssens und die Entrüstung in Kiew reagiert - allerdings anonym. Die ukrainische Zeitung European Pravda hat den Beamten, ohne einen Namen zu nennen, zitiert: „Wir unterstützen voll und ganz die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, wie die NATO-Führer auf dem Gipfeltreffen in Vilnius im Juli bekräftigten. Wir werden die Ukraine weiterhin so lange wie nötig unterstützen und setzen uns für einen gerechten und dauerhaften Frieden ein.“ (Emanuel Zylla)

X/Twitter-Post (15. August) von Michailo Podoljak (übersetzt aus dem Englischen) „Territorium gegen einen Nato-Schirm eintauschen? Das ist lächerlich. Das bedeutet, sich bewusst für die Niederlage der Demokratie zu entscheiden, einen globalen Verbrecher zu ermutigen, das russische Regime zu bewahren, das Völkerrecht zu zerstören und den Krieg an andere Generationen weiterzugeben. Warum sollte Russland plötzlich freiwillig auf Provokationen, Überheblichkeit und seine üblichen Verhaltensweisen verzichten, ohne zu verlieren? Wenn Putin keine vernichtende Niederlage erleidet, sich das politische Regime in Russland nicht ändert und Kriegsverbrecher nicht bestraft werden, wird der Krieg mit Sicherheit mit Russlands Appetit auf mehr zurückkehren. Versuche, die Weltordnung aufrechtzuerhalten und einen „schlechten Frieden“ zu etablieren, wird, seien wir ehrlich, Putins Triumph der Welt keinen Frieden, sondern, neben Schande, auch Krieg bringen. Dies gilt für jedes Format einer neuen ‚Teilung Europas‘: auch unter dem Dach der Nato. Warum sollte man dann das von Russland so gewünschte Szenario des Einfrierens vorschlagen, anstatt die Waffenlieferungen zu beschleunigen? Mörder sollten nicht durch entsetzliche Ablässe ermutigt werden.“