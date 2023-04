Norwegen warnt vor russischen Schiffen in nordischen Gewässern

Von: Bettina Menzel

Die Fregatte Admiral Gorschkow im Januar 2023 im Atlantischen Ozean (Symbolbild). © IMAGO/Russian Emergencies Ministry / ITAR-TASS

Nord Stream 2 hat gezeigt, dass sich das Thema Energie nicht unabhängig von Sicherheitsfragen betrachten lässt. Europas größter Energielieferant Norwegen warnt vor russischen Schiffen in nordischen Gewässern.

Oslo - Schon seit Monaten warnt das Nato-Land Norwegen vor der russischen Nordflotte und sieht sich als nächstes Ziel, sollte der Ukraine-Krieg eskalieren. Moskau gehe jetzt größere Risiken beim Sammeln von Informationen in nordischen Gewässern ein, sagte der Ministerpräsident von Norwegen, Jonas Gahr Støre, am Montag beim Nordseegipfel im belgischen Ostende. Offenbar ist nicht nur die Nordflotte eine Gefahr, sondern auch scheinbar zivile Forschungs- oder Fischerboote ebenso wie Jachten oder Frachtschiffe. Eine Investigativrecherche verschiedener Medien hatte in der vergangenen Woche die Spionage durch russische Schiffe in nordischen Gewässern aufgedeckt.

Norwegen warnt vor steigender Bedrohung durch russische Schiffe in nordischen Gewässern

Der Nordseegipfel fand am 24. April 2023 im belgischen Ostende statt. Es ging um Offshore-Windenergie. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren am Montag (24. April) im belgischen Ostende zusammengekommen, um auf dem Nordseegipfel über Windenergie aus der Nordsee zu sprechen. Doch auch die Sicherheit der Anlagen war Thema. Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre äußerte sich auch zu den Sicherheitsbedenken Norwegens. Russische Schiffe würden eine Bedrohung in nordischen Gewässern darstellen, da Moskau nun größere Risiken beim Sammeln von Informationen eingehe, sagte Støre dem US-Magazin Politico auf dem Gipfel.

„Offshore-Windanlagen, Pipelines und Unterseekabel sind Spionage und Sabotage ausgesetzt“, sagte auch der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo und spielte damit auf die Explosionen an den beiden Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im vergangenen Jahr an. In der vergangenen Woche veröffentlichte Dokumente hätten gezeigt, „wie die russischen Schiffe alle Standorte von Windkraftanlagen entlang der Nordseeküste sozusagen kartiert haben“, sagte der belgische Ministerpräsident weiter und bezog sich damit wohl auf die Investigativrecherche der Rundfunksender SVT, NRK, DR und Yle. Die Recherche hatte Spionage durch russische Schiffe in nordischen Gewässern aufgedeckt.

Geheimdienste und Experten zufolge will Russland Sabotageakte an Energieinfrastruktur vorbereiten

Der Recherche der nordischen Rundfunksender zufolge ziele ein russisches Militärprogramm darauf ab, die Positionen von Offshore-Windparks, Gasleitungen sowie Strom- und Internetkabeln rund um Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland aufzuzeichnen. Insgesamt fanden die Medien 50 Schiffe, die in den vergangenen zehn Jahren verdächtige Fahrten unternommen hatten, darunter Forschungs- und Frachtschiffe, Fischereiboote und Jachten.

Geheimdienste und Experten gehen nach Senderangaben davon aus, dass mit dem Vorgehen Sabotageakte vorbereitet werden sollen, um die Möglichkeit zu haben, etwa die Stromversorgung in Nordeuropa lahmzulegen. Im Falle eines Konflikts mit dem Westen wisse Russland, wo es die dänische Gesellschaft mit Sabotage lähmen könne, sagte der Gegenspionagechef des dänischen Geheimdienstes, Anders Henriksen. Der russische Botschafter in Norwegen teilte demnach mit, russische Seeleute hätten das Recht, in norwegischen Küstengewässern zu fahren.

Ursula von der Leyen verspricht Ergebnisse beim nächsten Nato-Gipfel

Norwegen sei der größte Energielieferant in Europa, im vergangenen Jahr habe man den Erdgasexport um acht bis zehn Prozent steigern können, betonte Ministerpräsident Støre. Das Land spielt auch eine wichtige Rolle bei der Sicherheit der Region. Norwegen sei „Augen und Ohren der Nato im Norden“, so der Politiker weiter. Die Zusammenarbeit mit Partnern und Verbündeten sei der Schlüssel, meint Støre und betont, man sei sich der Gefahren durch die Bedrohung von russischen Nachrichtendiensten bewusst. Im Geiste nachbarschaftlicher Beziehung müsse Norwegen aber die Balance wahren, wie es mit verdächtigen Aktivitäten auf See umgehe. „Im Seerecht gibt es ein wichtiges Prinzip der sicheren Durchfahrt und der freien Durchfahrt – das ist wichtig für Norwegen als große Schifffahrtsnation“, so der Politiker zu Politico.

„Wir wissen, dass unsere kritische Infrastruktur bedroht ist“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Gipfel. Um die Energieanlagen in der Nordsee und anderen nordischen Gewässern zu schützen, sei eine engere Zusammenarbeit mit der Nato geplant. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Verteidigungsbündnisses und der EU habe kürzlich ihre Arbeit aufgenommen. „Die EU-Nato-Sachverständigen arbeiten gegenwärtig an einem Programm für koordinierte Resilienz, und beim Nato-Gipfel im Juli werden dann die Ergebnisse dieser Überlegungen vorgestellt werden.“ Die Sicherheit der Energieanlagen sei eine „Frage von hoher Priorität“, bestätigte auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (bme/dpa).