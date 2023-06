Sorge um Ostsee-Manöver der Nato und Russland: „Situation kann eskalieren“

Baltops 2023

Die Nato und Russland schicken ihre Flotten für Manöver gleichzeitig in die Ostsee. Ein Experte schildert gegenüber kreiszeitung.de die Lage.

Rostock – Russland und die Nato teilen sich für ihre Großmanöver die Ostsee. Kann das gut gehen? Das von den USA geführte Manöver „Baltops“ soll immerhin ein „klares Signal an Putin“ sein, wurde häufiger betont. Hans von Wecheln, Vertreter des Nautischen Vereins Nordfriesland, warnt im Gespräch mit kreiszeitung.de von Ippen Media vor der brenzligen Lage in der Ostsee.

Sorge um Ostsee-Manöver von Russland und Nato: Eskalation offenbar nicht auszuschließen

Von Wecheln weist auf den Ernst der Situation hin und schließt eine Eskalation auf der Ostsee nicht aus. „Wenn in der aktuellen Zeit zwei Großmächte in dem gleichen Seeraum Manöver durchführen, ist immer ein gewisser Anlass zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegeben. Beide Manöver sind doch jeweils den Streitkräften bekannt, das ist schon mal ein kleiner Sicherheitsaspekt“, sagte von Wecheln. „Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass durch unvorhergesehene Ereignisse die Situation eskalieren kann.“

Im Rahmen der angekündigten Ostsee-Übungen wurde häufiger die Sicherheitsfrage auf See diskutiert. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bereits einen Eindruck von der Situation gemacht und reagierte gelassen. Er habe nicht die Befürchtung, dass sich die Lage zwischen beiden Seiten durch die Manöver hochschaukelt, sagte er beim Besuch der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ vor der deutschen Ostseeküste bei Rostock.

Nato-Osteemanvöer „Baltops“ Die NATO hat am Sonntag (04. Juni 2023) mit ihrem wichtigsten maritimen Marinemanöver in der Ostsee begonnen. Der US-Marine zufolge sind an dem Manöver 50 Schiffe, mehr als 45 Flugzeuge und rund 6000 Soldaten beteiligt. Erstmals nimmt auch Finnland als neues Nato-Mitglied an der Übung teil. Die Deutsche Marine beteiligt sich mit fünf Schiffen und Booten am Manöver. Die russische Ostseeflotte gab bekannt, parallel mit 40 Schiffen, 25 Kampfjets und 3500 Soldaten üben zu wollen. Die Nato wurde vorher nicht offiziell darüber informiert. „Im Rahmen des Manövers werden Aufgaben der Verteidigung der Seekommunikation und Flottenbasen geschult“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das Manöver soll noch bis zum 15. Juni dauern.

USA-Manöver Baltops auf Ostsee gestartet – Provokationen aus Russland möglich?

Die Diskussionen um die Gefahrenlage auf See hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Berichte über mögliche Spionage-Angriffe Russlands auf hoher See haben dessen Relevanz verstärkt. Skandinavische Medien machten beunruhigende Entdeckungen und identifizierten insgesamt 50 russische „Spionagefahrzeuge“ in „nordischen Gewässern.“ Auch einen Spionage-Wal soll Putin in die Gewässer geschickt haben.

Von Wecheln zufolge sei „nicht auszuschließen, dass zumindest Provokation seitens der Russen auch an unseren Küsten vorgenommen werden.“ „Daher ist die aktuelle Frage, wie wollen wir unsere kritische Infrastruktur auf den Meeren besser sichern?“

Von Wecheln schlägt im ersten Schritt vor, die vorhandenen Einheiten der verschiedenen Behörden in der Bundesrepublik zu einer einheitlichen Deutschen Küstenwache zusammenzuführen.

Politik räumt Defizite bei Schutz vor Gefahr auf hoher See ein

Schon länger fordern die nautischen Verbände eine einheitliche Küstenwache, um die Sicherheitsstruktur zu stärken. Bisherige Versuche zur Bildung einer Bundes-Küstenwache seien allerdings gescheitert. Roderich Kiesewetter (CDU), Sicherheitspolitiker der Unionsfraktion, räumt gegenüber dem Handelsblatt Defizite beim Schutzkonzept für die kritische Infrastruktur auf hoher See ein: „Es gibt hier noch verschränkte und wenig koordinierte Zuständigkeiten zwischen Küstenstaaten, innerhalb von Bund und Ländern und mit der Privatwirtschaft.“(bohy)