Nahe Estland: Britische und deutsche Kampfjets fangen zwei russische Flugzeuge ab

Von: Franziska Schwarz

Erneuter Zwischenfall im Luftraum: Laut einem britischen Bericht wurden zwei russische Flugzeuge abgefangen.

London/Berlin – Britische und deutsche Kampfjets haben am Dienstag (14. März) in der Nähe Estlands angeblich zwei russische Flugzeuge abgefangen. Das berichtete die britische BBC. Es habe sich in dieser Form um den gemeinsamen Einsatz der beiden Länder gehandelt.

Die abgefangenen Flugzeuge seien ein Luftbetankungsflugzeug (Typ Il-78 Midas) und ein Regionalverkehrsflugzeug (Typ An-148) gewesen. Beide hätten sich ohne vorherige Kommunikation mit der estnischen Flugsicherung dem Nato-Luftraum genähert.

