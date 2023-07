Nato-Gipfel: Deutschland plant „sehr substanzielle“ Waffenlieferung für die Ukraine

Von: Lukas Rogalla

Die USA stellen der Ukraine Sicherheitszusagen in Aussicht – jedoch keine formelle Einladung zum Nato-Beitritt. Alle Entwicklungen zum Nato-Gipfel im News-Ticker.

Nato-Gipfel in Vilnius: Regierungschefs der Mitgliedsländer reisen nach Litauen

Themen beim Gipfeltreffen: Hilfen im Ukraine-Krieg und Beitritte der Ukraine und Schwedens in die Nato

Vilnius – Am Dienstag und Mittwoch (11./12. Juli) treffen die Staats- und Regierungschef der 31 Mitgliedsländer der Nato in Vilnius zusammen. Im Fokus steht beim Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt wie erwartet der Ukraine-Krieg. Insgesamt werden 48 ausländische Delegationen aus 48 Staaten mit rund 2400 Mitgliedern erwartet. Bis zu 12.000 Sicherheitskräfte sind in Vilnius im Einsatz, darunter 3000 litauische Soldaten sowie 1000 Truppen von Nato-Verbündeten. Zum Schutz des Gipfels verlegt auch die Bundeswehr Patriot-Flugabwehr­systeme samt Soldaten nach Litauen.

Neben einem möglichen Beitritt der Ukraine in das Bündnis, werden auch weitere Hilfen für Kiew diskutiert. Die Bundesregierung hat pünktlich vor dem Gipfel ein neues Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Es werde im Verlauf des anstehenden Treffens in Vilnius eine Ankündigung zu einer „sehr substanziellen“ Lieferung von Hardware geben, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter in Berlin. Weitere Details gab es nicht. Die Marschflugkörper Taurus sollen aber weiterhin nicht geliefert werden. Deutschland ist bereits jetzt nach den USA zweitwichtigster Waffenlieferant der Ukraine.

Nato-Gipfel in Vilnius: Keine Einladung an die Ukraine

Zwar wird das Thema an sich besprochen, beim Gipfel in Vilnius werden die Mitgliedstaaten nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen aber keine Einladung an die Ukraine in die Nato aussprechen. „Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da“, hieß es am Montag in Berlin. „Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens.“

Kurz vor Beginn des Gipfels hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine ein konkretes Angebot gemacht. In der Zeit zwischen Kriegsende und Nato-Beitritt seien die USA bereit, der Ukraine einen ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel. Für eine Nato-Mitgliedschaft sei die Ukraine noch nicht „bereit“, sagte Biden dem TV-Sender CNN. Die USA unterstützen Israel jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden US-Dollar (knapp 3,5 Mrd. Euro). Davon geht ein beachtlicher Teil in Militärtechnik und die Abwehr von Raketen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben die USA der Ukraine militärische Hilfe im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar bereitgestellt oder zugesagt.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makejew, hält sein Land bereit für einen Nato-Beitritt. „Wir haben in den letzten 500 Tagen klar gezeigt, dass die Ukraine Nato-reif ist“, sagte Makejew am Montag im ZDF. Die Ukraine mache heute eigentlich das, wofür die Nato einmal geschaffen wurde. Makejew forderte vom Gipfel „eine Einladung der Ukraine, der Nato beizutreten und Beitrittsverhandlungen zu beginnen“. Ein Beitritt der Ukraine werde zudem „ein erster Schritt einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa sein“.

Nato-Gipfel: Selenskyj „will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren“

Die Ukraine fordert seit Wochen von der Nato eine formelle Einladung in das Militärbündnis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende seine Teilnahme am Gipfel davon abhängig gemacht, dass die Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine erst dort fällt. „Wir möchten, dass alle Entscheidungen während des Gipfels getroffen werden. In diesem Fall ist es klar, dass ich dort sein werde“, sagte er am Wochenende im Interview des US-Senders ABC. „Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist.“

Der Ukraine-Krieg dominiert auch den diesjährigen Nato-Gipfel in Vilnius. © Petras Malukas/AFP

Auch der Nato-Beitritt von Schweden ist ein heiß diskutiertes Thema. Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine trat Finnland dem Verteidigungsbündnis im schnellsten Aufnahmeverfahren überhaupt bei. Bei Schweden verzögert sich die Sache aber auf unbestimmte Zeit. Die türkische Regierung hat nämlich weiter Vorbehalte und blockierte den Nato-Beitritt Schwedens bis zuletzt, ebenso wie Ungarn.

Nun hat Präsident Erdogan verkündet, den Weg für einen Nato-Beitritt Schwedens zu ebnen – doch nur, wenn die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. (lrg/Agenturen)