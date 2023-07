„Putin lacht darüber“: Russlands Top-Diplomat kritisiert das Zögern der Nato beim Ukraine-Beitritt

Von: Helmi Krappitz

Aus Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs erhält Kiew keine Einladung zum Nato-Beitritt. Ein Ex-Diplomat sieht darin einen Sieg Putins.

Vilnius/Moskau – Beim Nato-Gipfel 2023 gab es keine eindeutige Beitrittszusage für die Ukraine. Die Bündnismitglieder sind auch bezüglich aller geforderten Waffenlieferungen an Kiew – die im Ukraine-Krieg notwendig sind – unentschlossen. In Moskau feiert man die Ergebnisse auch Tage später noch als Sieg. Ein russischer Ex-Diplomat erklärt jetzt, wieso Russlands Präsident Wladimir Putin über den Westen triumphiert hat.

Nato-Gipfel: Ukraine kriegt keine Einladung zum Beitritt

Beim Treffen der Nato-Regierungschefs im litauischen Vilnius hatten erneut Gespräche über den Bündnisbeitritt der Ukraine stattgefunden. Weiterhin heißt es, dass die Ukraine aufgenommen werden soll – aber nicht während des andauernden Konflikts mit Russland. Von den G7-Staaten erhielt Kiew langfristige Sicherheitszusagen. Einen Zeitplan für den Ukraine-Beitritt zu erstellen, stand bei dem Gipfel nicht auf der Agenda.

Russland hat die Ergebnisse als ein Zeichen der Schwäche und als eine Folge der erfolgreichen Einschüchterung gedeutet. „Wir sehen, dass die Nato nicht geeint ist“, erklärte Boris Bondarev gegenüber Newsweek. Der ehemalige russische Vertreter bei den Vereinten Nation, der im Mai 2022 aus Protest gegen den Angriffskrieg sein Amt niedergelegt hatte, fügte dann hinzu. „Es gibt Neuigkeiten, dass es die USA und Deutschland waren, die sich zu diesem Zeitpunkt gegen die Idee einer Aufnahme der Ukraine in die Nato ausgesprochen haben.“ Das sei vor allem eine Überraschung, weil die USA als wichtigster Verbündeter und Hauptquelle von militärischer Hilfe gilt. Das könne Putin ein Zeichen geben, dass sie ihre Meinung ändern. Er könne denken, dass „sie beginnen zu verstehen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können.“

Laut russischem Ex-Diplomat sehe Russland in der fehlenden Ukraine-Einladung die Schwäche der Nato. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

„Heuchlerisch“: Zögern bei Waffenlieferungen lässt Moskau laut lachen

Der ehemalige UN-Vertreter bezeichnete das Zögern der Nato bei den Waffenlieferungen als den „größten Fehler“. Ebenso, dass das Bündnis eine Gegenoffensive ohne diese Ressourcen zuließen. „Wie kann diese Gegenoffensive effektiv, effizient und erfolgreich sein, wenn die Ukrainer keine Waffen haben? Das ist verrückt“, sagte er. Das sei heuchlerisch und Moskau lache sicherlich darüber. „Während amerikanische Strategen, die Briten und andere in ihren Kabinetten über Möglichkeiten nachdenken, sterben die Ukrainer jeden Tag. Wofür?“ Die Ukraine habe sich bereits als würdig erwiesen, um Nato-Hilfe zu empfangen.

Kein Kriegsende in Sicht: Nato-Länder haben Angst vor Eskalation

Die Nato-Länder wollen keine Ausweitung des Krieges und keine nuklearen Eskalation riskieren – das haben sie deutlich gemacht. Bondarev erklärte, dass Putin darin die Schwäche des Bündnisses sehe und das ausnutzen könne: Wenn Russland nicht wolle, dass die Ukraine der Nato beitritt, müssen sie weiterhin in der Ukraine präsent sein oder sie weiterhin bedrohen. Ein Ende des Krieges sei so nicht in Sicht. Die unentschlossenen Bündnisstaaten „geben Putin den Schlüssel zum Ukraine-Nato-Problem“, erklärte der Ex-Diplomat. „Er versteht, dass die Ukraine nicht in der Nato sein wird, solange er in der Ukraine kämpft. Er ist damit einverstanden.“

Die wachsenden Meinungsverschiedenheiten und besonders die öffentliche Übermittlung dieser, ließe Putin also triumphieren, sagte Bondarev. „Diese ständige Angst vor Russland, vor dem, was mit Russland passiert, vor dem, was Russland der Ukraine, Europa oder der Nato antun kann – das nährt Putin.“ (hk)