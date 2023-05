Nato warnt vor Unterwasser-Attacken: Russland wolle kritische Infrastruktur in Europa treffen

Von: Felix Durach

Gas strömt nach einer Explosion aus den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. (Archivbild) © -/Danish Defence Command/dpa

Die hybride Kriegsführung des Kremls bedroht auch die Unterwasser-Infrastruktur Europas. Die Nato warnt vor Angriffen auf Seekabel und Pipelines.

Hamburg – Die Nato hat davor gewarnt, dass Russland in Zukunft Angriffe auf die kritische Infrastruktur des Westens ausführen könnte. Dabei könnten vor allem Unterwasser-Pipelines und Seekabel in das Visier des Kremls rücken. Es bestehe ein „signifikantes Risiko“, dass Moskau derartige Angriffe in Europa oder Nordamerika ausführen werde, erklärte ein Sprecher der Nato dem US-Magazin Politico.

Nato warnt vor Angriffen auf Unterwasser-Infrastruktur in Europa und Nordamerika

Russland würde aktuell die Infrastruktur von westlichen Partnern der Ukraine „aktiv kartieren“, erklärte David Cattler, stellvertretender Nato-Generalsekretär für Nachrichtendienste und Sicherheit, Reportern des Magazins. Dieser Vorgang betreffe sowohl Infrastruktur auf dem Land, als auch unter Wasser. Für diesen Vorgang stehe der russischen Regierung erhebliche Ressourcen zur Verfügung. Auch ein Einsatz von sogenannten „Spionageschiffen“ sei Cattlers Meinung nach realistisch.

Mögliche Auswirkungen konnte man im vergangenen Jahr bei der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee feststellen. Die Verantwortlichen für die Explosionen an den Pipelines sind jedoch nach wie vor nicht geklärt. Neben Pipelines nannte Cattler auch Seekabel als mögliches Ziel für russische Sabotage-Bemühungen.

Neue Ziele für Russlands hybride Kriegsführung: „Definieren Sicherheit seit dem 24. Februar neu“

„Die Russen sind in diesem Bereich aktiver als seit Jahren“, sagte Cattler. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch die nautischen Vereine in Deutschland. Hans von Wecheln, Vertreter des Nautischen Vereins Nordfriesland, erklärte bereits im März gegenüber kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA wie sich die Lage durch den Ukraine-Krieg verändert habe: „Wir definieren Sicherheit seit dem 24. Februar 2022 anders.“

Auch von Wecheln nannte diverse mögliche Ziele für russischen Sabotage. „Wir haben einen großen Teil der Energieversorgung auf See verlagert, wir planen jede Menge Gasleitungen. Und auch Windkraftanlagen stehen auf See.“ Er forderte weiter von der Bundesregierung, sich mit der Optimierung der Sicherheitsstrukturen zu beschäftigen.

Nato richtet Koordinationsstelle ein: „Gefahr real und von strategischer Bedeutung“

Die Nato hat nach den Vorfällen an den Nord-Stream-Pipelines eine neue Koordinierungsstelle etabliert, die mit dem Schutz von Unterwasser-Infrastruktur vertraut ist. Ex-Bundeswehr-Generalleutnant Hans-Werner Wiermann, der Vorsitzende der neu erstellen Stelle, erklärte am Donnerstag gegenüber der Welt: „Der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines im September vergangenen Jahres hat deutlich gemacht, dass die Gefahr real und von strategischer Bedeutung ist.“ Laut Wiermann will seine Nato-Zelle nun ein besseres maritimes Lagebild erstellen. Zudem soll sie den Dialog von Regierungen, privaten Unternehmen und militärischen Akteuren in der Nato fördern, um die gemeinsame Gefahrenabwehr zu stärken.

„Klar ist: Jeder vorsätzliche Angriff auf die kritische Infrastruktur der Bündnispartner wird mit einer gemeinsamen und entschlossenen Reaktion beantwortet werden“, betonte Wiermann. Russland verfolge die Strategie, der Nato-Allianz Schaden zuzufügen und dabei als Urheber möglichst unerkannt zu bleiben. Der Raum unter Wasser sei ein Ziel der hybriden Kriegsführung.

Weltweit liegen allein 1,3 Millionen Datenkabel auf dem Meeresgrund. „Nicht jeder Zentimeter davon lässt sich schützen“, sagte Wiermann. Als maritime Allianz verfüge die Nato aber über zahlreiche dafür geeignete militärische Fähigkeiten. „Es kommt darauf an, sie gezielt einzusetzen.“ (fd mit afp)