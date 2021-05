Waffenstillstand im Nahostkonflikt: Hamas und Israel einig - Außenminister Maas nennt erste Details

Feuerpause ab Freitag

+ © IMAGO / UPI Photo Zerstörung und Verwüstung: In Gaza-Stadt schlägt im Nahost-Konflikt offenbar eine Rakete zwischen einem Häuser-Block ein. © IMAGO / UPI Photo

Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich im Nahost-Konflikt auf einen Waffenstillstand ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag verständigt.

München/Gaza/Tel Aviv - Raketen und Kampfjets sollen am Boden bleiben: Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich im Nahost-Konflikt* auf einen Waffenstillstand ab der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Mai) verständigt.

Dies bestätigte die Palästinenser-Organisation Hamas am Abend. Zuvor hatten Medien von der Zustimmung des israelischen Sicherheitskabinetts für eine Waffenruhe berichtet. Auch die ARD und das ZDF berichteten am Donnerstagabend von einem Waffenstillstand in der Region.

Waffenstillstand im Nahost-Konflikt: Hamas und Israel einigen sich offenbar

Noch am Nachmittag hatte sich der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu und Mahmud Abbas, dem Präsidenten des Westjordanlands, getroffen. Die Waffenruhe soll ab Freitag, 2 Uhr (MEZ), gelten.

Maas sagte im „heute journal“ im ZDF: „Wir haben uns sehr eng abgestimmt mit den Amerikanern. Wir haben auch mit den Ägyptern gesprochen, die über Kontakte zur Hamas verfügen.“ Es sei in den letzten Tagen sehr gut gelungen, mit allen Beteiligten zu sprechen. Nun müsse das israelische Kabinett die Waffenruhe noch bestätigen, erzählte Maas, der sich während des TV-Interviews auf dem Rollfeld zum Rückflug nach Deutschland befand. Eine offizielle Bestätigung von Netanjahu fehlte zu diesem Zeitpunkt noch.

Waffenstillstand im Nahost-Konflikt: Heiko Maas traf sich mit Benjamin Netanjahu und Mahmud Abbas

Es gehe jetzt darum, wieder Vertrauen zwischen beiden Seiten aufzubauen, meinte Maas als Vertreter der Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU)*. Er plädierte weiter für die „Zwei-Staaten-Lösung“ und nannte die Hamas „Terroristen“.

Es solle bald zu Gesprächen zwischen Israel* und der palästinensischen Autonomie-Behörde kommen, berichtete der Bundesaußenminister weiter. Maas warnte zudem vor einzelnen Provokationen, in den kommenden Tagen die den „Konflikt wieder entflammen könnten“. Zuletzt hatte es die heftigsten Kämpfe zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und dem israelischen Militär seit Jahren gegeben, nachdem es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern sowie israelischen Siedlern und Sicherheitskräften in Jerusalem gekommen war. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA