Gewalteskalation im Nahen Osten: Zahl der Todesopfer steigt - weiterer Dschihad-Militärchef getötet

Die Welt blickt sorgenvoll auf den Dauerkonflikt in Nahost. Nach dem Tod eines militanten Palästinenserführers fliegen Raketen auf Israel.

Update vom 7. August, 8.29 Uhr: Gewalteskalation im Nahen Osten: Die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe ist auf 29 gestiegen. Dem palästinensischen Gesundheitsministerium im Gazastreifen zufolge wurden seit Freitag (5. August) unter anderem sechs Kinder und vier Frauen getötet und darüber hinaus 253 Menschen verletzt.

Die israelischen Behörden bestritten die Opferzahl: Nach Angaben des Militärs wurden die Betroffenen im Flüchtlingslager Dschabalia durch eine fehlgeleitete Dschihad-Rakete getötet. Das israelische Militär hatte 5. August die großangelegte Militäraktion „Morgengrauen“ gegen den Islamischen Dschihad gestartet.

Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Dschihad feuert Raketen auf Israel - Luftalarm in Region Jerusalem

Der Islamische Dschihad feuerte als Reaktion auf die Angriffe zahlreiche Raketen in Richtung Israel ab. Am Sonntagmorgen wurde nach Armeeangaben erstmals seit Beginn der jüngsten Konfrontation Luftalarm in der Region um Jerusalem ausgelöst. Der Islamische Dschihad bekannte sich kurz darauf zu den Angriffen.

Ein Großteil der Geschosse wurde vom israelischen Raketenschutzschild abgewehrt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Dschihad-Militärchef im Gazastreifen gezielt getötet: Chalid Mansur bei einem Luftangriff in der Stadt Rafah. Zwei weitere ranghohe Dschihad-Mitglieder seien dabei ebenfalls getötet worden, darunter Mansurs Stellvertreter.

Aufnahme vom 6. August: Raketen werden vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert. © Mohammed Talatene/dpa

Nach Tötung von Dschihadisten-Chef bei Luftangriff: Mehrere Raketen auf Israel abgefeuert

Erstmeldung vom 5. August: Tel Aviv - Eine seit Jahrzehnten schwelende Feindschaft droht wieder zu eskalieren: der Nahost-Konflikt. Nach der Tötung eines militanten Palästinenserführers im Gazastreifen sind mehrere Raketen auf Israel abgefeuert worden.

In mehreren Städten bis zum südlichen Rand der Küstenstadt Tel Aviv war am Freitagabend Luftalarm ausgelöst worden. Verletzt oder getötet wurde dabei offenbar niemand. Israelischen Medienberichten zufolge gingen die Raketen auf offenem Gelände nieder oder wurden vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen.

Tod des Palästinenserführers Taisir al Dschabari könnte Nahost-Konflikt neu entflammen

Auslöser der neuesten Spannungen ist der Tod von Taisir al-Dschabari. Der Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen war gezielt durch israelische Streitkräfte getötet worden. Dem Militär zufolge war al-Dschabari verantwortlich für zahlreiche Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und geplante Angriffe auf Zivilisten. Der Islamische Dschihad wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Bei der Militäroperation sollen palästinensischen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Den Luftangriffen soll neben al-Dschabari auch ein fünfjähriges Kind zum Opfer gefallen sein.

Nahost-Konflikt: Israels Ministerpräsident hat kein Interesse an Militäroperation im Gazastreifen

Israels Ministerpräsident Jair Lapid sagte am Freitagabend zwar, dass Israel keine breite Operation im Gazastreifen plane, doch wie schnell der Konflikt hochkochen kann, wurde 2019 sichtbar. Damals hatte Israel bereits al-Dschabaris Vorgänger, Dschihad-Militärchef Baha Abu al-Ata, gezielt getötet.

Die Folge waren massiver Beschuss aus dem Gazastreifen auf israelische Orte sowie Gegenangriffe. Erst nach einigen Tagen konnte mit Hilfe von Unterhändlern Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Waffenruhe erreicht werden. (mt/dpa)