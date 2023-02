Ukraine-Krieg: Biden in Warschau – „Russland wird niemals siegen“

Von: Felix Busjaeger, Bona Hyun

Kreml-Chef Putin könnte gestürzt werden. US-Außenminister Blinken sieht ein „strategisches Scheitern“ Russlands bei der Invasion der Ukraine. Der News-Ticker.

Update vom 21. Februar, 21:35 Uhr: Bei einer emotionalen Rede vor dem Warschauer Königsschloss bei seinem Besuch in Polen sicherte US-Präsident Joe Biden der Ukraine weiterhin Unterstützung aus den Vereinigten Staaten zu. Die Ukraine sei trotz des äußerst brutalen Vorgehens der russischen Streitkräfte „stark“, „stolz“ und „frei“ und könne weiter auf die Unterstützung des Westens zählen, so der Präsident.

„Ein Diktator, der ein Reich wieder aufbauen will, wird niemals das Streben der Menschen nach Freiheit unterdrücken können. Die Ukraine wird nie ein Opfer Russlands werden und Russland wird niemals siegen“, versicherte Biden zudem und kritisierte dabei die Kriegsverbrechen der russischen Armee.

Laut US-Präsident Biden werde Russland in der Ukraine niemals siegen. © Alastair Grant/dpa/AP

Ukraine-Krieg: Verrat in Russland? Wagner-Chef wettert gegen Putin und Kremlführung

Update vom 21. Februar, 18:50 Uhr: Der Chef der privaten russischen Söldnertruppe Wagner hat dem Generalstab der Armee „Verrat“ vorgeworfen – da dieser sich weigere, den in der Ukraine kämpfenden Wagner-Söldnern Ausrüstung bereitzustellen. „Der Generalstabschef und der Verteidigungsminister erteilen auf Teufel komm raus Befehle, der paramilitärischen Gruppe Wagner nicht nur keine Munition zu geben, sondern sie auch nicht durch Lufttransporte zu unterstützen“, sagte Jewgeni Prigoschin in einer am Dienstag im Messenger-Dienst Telegram veröffentlichten Audiobotschaft.

Der Wagner-Chef beklagte „direkten Widerstand“ des russischen Militärs, was „nichts anderes [sei] als ein Versuch, Wagner zu zerstören“ und dem Hochverrat gleich komme, während Wagner „für Bachmut kämpft und täglich Hunderte Kämpfer verliert“, so Prigoschin.

News im Ukraine-Krieg: Nato laut US-Präsident Biden gestärkt

Update vom 21. Februar, 17:04 Uhr: Die Nato ist gestärkt – und das auch ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Bei seinem Besuch in Polen hat US-Präsident Joe Biden sich klar zu dem Militärbündnis bekannt. „Es ist das bedeutsamste Bündnis, ich würde sagen, vielleicht das bedeutsamste Bündnis der Geschichte, und zwar nicht nur der modernen Geschichte, sondern der gesamten Geschichte“, sagte der US-Amerikaner am Dienstag, dem 21. Februar. Ein Jahr nach Beginn des Kriegs sei die Nato „stärker als je zuvor“.

Der Besuch in Polen unterstreicht aus Sicht der Regierung in Warschau die strategische Bedeutung Polens im Ukraine-Kriegs. Das EU- und Nato-Land hat eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine. Polen nahm nicht nur gut 1,5 Millionen Kriegsflüchtlinge von dort auf, sondern preschte in den vergangenen Monaten auch immer wieder mit Initiativen zur militärischen Unterstützung für Kiew vor.

Russische Soldaten bei einem Einsatz in der Ukraine. US-Außenminister Anthony Blinken sieht in der Invasion der Ukraine ein „strategisches Scheitern in jeder Hinsicht“.(Archivbild). © Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Blinken sieht Russland geschwächt

Update vom 21. Februar, 15:42 Uhr: US-Außenminister Anthony Blinken sieht in der Invasion der Ukraine durch Russland ein vollumfängliches „strategisches Scheitern“. In Athen bilanzierte Blinken: „Ein Jahr nach Putins Angriff auf die Ukraine ist klar, dass sein Krieg ein strategisches Scheitern in jeder Hinsicht ist“. Niemand habe diesen Krieg gewollt, so der US-Politiker, aber jeder wolle, „dass er so schnell wie möglich endet“. Seine Äußerungen kommen einen Tag, nachdem US-Präsident Joe Biden überraschend in die Ukraine gereist war.

Russlands Präsident Putin wirft derweil seinerseits dem Westen vor, den Konflikt geschürt zu haben. In seiner Rede erklärte er: „Die Verantwortung für das Anheizen des ukrainischen Konflikts, für seine Eskalation, für die Zahl der Opfer … liegt vollständig bei den westlichen Eliten“. Zur Lage des Kriegs sagte Putin, man werde „Schritt für Schritt“ die „vor uns liegenden Ziele sorgfältig und systematisch lösen“.

Putin kündigt in seiner Rede Modernisierung der Streitkräfte an – Ukraine-News live im Überblick

Update vom 21. Februar, 15:23 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seiner Rede die Modernisierung der russischen Streitkräfte angekündigt. Im Bereich der Ausrüstung attestieren einige internationale Beobachter der russischen Armee teils deutliche Probleme. Putin erklärte nun, der „Ausstattungsgrad der nuklearen Abschreckungskräfte Russlands mit neuesten Systemen beträgt jetzt 91,3 Prozent“. Der russische Präsident weiter: „Nun – unter Berücksichtigung unserer gesammelten Erfahrungen – müssen wir ein solch hohes Qualitätsniveau in allen Teilen der Streitkräfte erreichen.“

Ukraine-News: Expertin hält Einsatz von Atomwaffen bei Eskalation des Ukraine-Kriegs für möglich

Update vom 21. Februar, 11:30 Uhr: Während Wladimir Putin die Welt wegen seiner Rede wegen der sogenannten Spezialoperation in der Ukraine in Atem hält, wächst die Angst vor einem möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Russland weiter. Zwar stuft Experte Carlo Masala die Gefahr für eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs als gering ein, seine Kollegin Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main, findet hingegen deutliche Worte.

Eine russische nukleare Langstreckenrakete bei einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau © Yuri Kochetkov

Sie befürchtet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Krieg endlos fortsetzen könnte, weil er sich eine Niederlage nicht leisten kann. „Putin hat Geister geweckt, die er jetzt kaum noch in den Griff bekommt. Noch schlimmere Hardliner als er selbst nehmen ihm den Verhandlungsspielraum, weil sie immer noch härtere Schläge wie den Einsatz taktischer Atomwaffen fordern.“ Dass Putin weiter unter Druck steht, zeigt sich seit Wochen. Deitelhoffs Befürchtung: Die Gefahr einer Eskalation mit solchen „kleinen Atomwaffen“ oder mit chemischen und biologischen Waffen steigt dann, wenn sich Putin und seine Armee durch ukrainische Erfolge in die Enge getrieben sehen würden.

Front im Ukraine-Krieg: News zum Militär von Russland und Ukraine Die Front im Ukraine-Krieg verschiebt sich seit Ausbruch der Kampfhandlungen im Februar 2022 stetig. Dennoch konnte die ukrainische Armee mithilfe der Unterstützung des Westens die Aggressoren deutlich zurückdrängen. Der Frontverlauf im Krieg in der Ukraine verläuft derzeit im Osten des Landes. In der Region um Charkiw im Nordosten des Landes konnte die Ukraine starke Rückgewinne machen, doch nördlich von Donezk gibt es immer wieder erhebliche Kämpfe. Im Süden hält Russland weiterhin große Teile des Landes. Auch die annektierten Gebiete auf der Krim-Halbinsel.

Zahlreiche zerstörte Gebäude im Ukraine-Krieg: News zu Russland und Ukraine live im Ticker

Update vom 21. Februar, 09:38 Uhr: Laut britischen Geheimdiensten hat die Zerstörung von Schulen und Krankenhäusern in der Ukraine zugenommen. Im täglichen Kurzbericht des Verteidigungsministeriums heißt es genauer, im Januar sei die Zahl betroffener medizinischer Einrichtungen und Bildungsinstitutionen gestiegen, vermutlich durch den wahllosen Einsatz von Artillerie und anderen Waffensysteme seitens der russischen Streitkräfte.

Immer wieder würden dabei auch Zivilisten getötet werden, so der Bericht. Die Vereinten Nationen melden, bis Mitte Februar seien etwa 8000 Zivilistinnen und Zivilisten im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen, doch die Zahl könnte höher liegen. Britische Geheimdienste gehen von etwa 16.000 zivilen Opfern aus.

News aus dem Ukraine-Krieg: Wagner-Chef abgeschrieben? Kreml kappt Zugang zu Waffen

Update vom 21. Februar, 08.20 Uhr: „Putins Koch“ und Wagner-Chef, Jewgeni Prigoschin, wird derzeit vom russischen Verteidigungsministerium der Zugang zu Artilleriegranaten und schweren Waffen verwehrt. Der Denkfabrik Institute for the Study of War zufolge versuche die russische Militärführung die konventionellen russischen Streitkräfte zu stärken.

Ist der Wagner-Chef bereits abgeschrieben? Kreml kappt Prigoschin den Zugang zu Waffen. © ITAR-TASS/imago (montage)

Update vom 21. Februar, 07.30 Uhr: Kreml-Chef Putin wird heute, am 21. Februar, seine Rede halten. Die Föderale Versammlung tritt dazu in Kremlnähe zusammen. Putin wird nach Angaben des Kremls auf den vor knapp einem Jahr begonnenen Krieg gegen die Ukraine und die aktuelle Lage in Russland eingehen. Zudem will er sich demnach zur Wirtschaft und zur Sozialpolitik äußern. Wegen der Sanktionen des Westens ist die russische Wirtschaft massiv unter Druck.

Ukraine-News live: Rheinmetall Deutschland bestätigt Panzer-Lieferung für Ukraine

Update vom 20. Februar, 21.32 Uhr: Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat bekräftigt, dass sein Kontingent an Schützenpanzern des Typ Marders für die Ukraine ohne Verzögerung ausgeliefert wird. „Es ist abgemacht, Ende März zu liefern. Sie stehen hier schon fertig“, sagte Vorstandschef Armin Papperger der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Montag in Unterlüß in Niedersachsen.

Die Bundesregierung hatte angekündigt, der Ukraine insgesamt 40 Schützenpanzer zu überlassen. Davon sollen 20 aus den Beständen der Bundeswehr kommen, 20 weitere von Rheinmetall geliefert werden.

Ukraine-News: Biden kündigt in Kiew neue Militärhilfe an – erste Details bekannt

Update vom 20. Februar, 18.50 Uhr: Die US-Regierung hat bei Joe Bidens überraschendem Besuch in Kiew weitere Rüstungsgüter für die Ukraine angekündigt und nun erste Details zu den Militärhilfen genannt. Wie die Tagesschau berichtet, soll das Paket einen Wert von bis zu 460 Millionen US-Dollar haben und vor allem Raketen für den Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Mörsergranaten, Artilleriegeschosse, panzerbrechende Raketen und weitere Munition umfassen. Medizinische Ausrüstung sowie unterschiedliche Fahrzeuge und Ersatzteile sollen ebenfalls geliefert werden. Die Rüstungsgüter stammen demnach aus den Beständen des US-amerikanischen Militärs.

News aus dem Ukraine-Krieg: „In Russland gibt es keine Loyalität“ – russische Elite prophezeit Putins Sturz

Update vom 20. Februar, 17.13 Uhr: Präsident Putin gerät immer mehr unter Druck: Laut Einschätzungen der russischen Elite braucht Putin einen russischen Sieg im Ukraine-Krieg, um sein eigenes Überleben zu sichern. „In Russland gibt es keine Loyalität“, sagte ein russischer Milliardär der Washington Post. Die Zweifel an Putins brutaler Kriegstaktik nähmen zu, so der Bericht. Für viele Geschäftsleute und Staatsbeamte hätte Putin mit den Verlusten im Ukraine-Krieg den Fortschritt in den 30 Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zunichtegemacht.

Doch ein Großteil der Oligarchen fürchtet dem Bericht zufolge den Kreml-Chef noch immer und schweigt bislang. „Die Elite weiß zwar, dass es ein Fehler war, hat aber immer noch Angst, selbst etwas zu tun“, sagt der ehemals russische Diplomat Boris Bondarev.

Update vom 20. Februar, 15.13 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Eingreifen Chinas in den Ukraine-Krieg gewarnt. „Für uns ist es wichtig, dass China die Russische Föderation in diesem Krieg nicht unterstützt“, so der 45-Jährige in einem Interview mit der Welt. „Denn falls sich China mit Russland verbünden sollte, gibt es einen Weltkrieg, und ich denke doch, dass China sich darüber im Klaren ist.“ Allerdings sehe er derzeit keine Anzeichen, dass sich China einmischen wird.

China hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Friedensplan für den Ukraine-Krieg angekündigt. Zeitgleich warnte der Außenminister der USA, Antony Blinken, vor Waffenlieferungen aus China an Russland.

Ukraine-Krieg: Kiew setzt bei Offensive auf neue Geheimwaffe

Update vom 20. Februar, 14.00 Uhr: Die Ukraine setzt beim Angriff auf Russland auf eine neue Geheimwaffe: Eine KI-Software des US-Unternehmens Palantir soll der Ukraine einen großen Fortschritt gegen die russischen Angreifer bescheren. Die Palantir-Softwares können mithilfe Künstlicher Intelligenz immer zuverlässiger feindliche Objekte, wie getarnte Panzer, orten und identifizieren. Zuerst hatte die Welt am Sonntag darüber berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Joe Biden trifft Selenskyj in Kiew – weitere Waffenlieferungen angekündigt

Update vom 20. Februar, 13.15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat unterstrichen, wie bedeutend die US-Militärhilfen im Ukraine-Krieg sind. Sie seien auf dem Schlachtfeld, bei der verbesserten Ausrüstung der Soldaten „und bei der Befreiung unserer Gebiete spürbar“, sagte der ukrainische Staatschef am Montag (20. Februar) bei einem kurzen Statement mit Joe Biden vor Medienvertretern in Kiew. Der US-Präsident hatte die ukrainische Hauptstadt unangekündigt besucht.

Besonders hob Selenskyj die US-Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams, aber auch die deutschen Leopard-2-Panzer hervor. Das Weiße Hauses kündigte die Lieferung weiterer wichtiger Rüstungsgüter an, konkrete Modelle wurden nicht genannt. Zugleich warnten die USA aber China davor, umgekehrt Russland mit Waffen zu beliefern.

Erstmeldung vom 20. Februar um 11.00 Uhr: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg steht vor einem traurigen Ereignis: Am 24. Februar jährt sich der Kriegsbeginn zum ersten Mal. Nach einem Jahr verschiebt sich die Front im Krieg in der Ukraine nur noch langsam. Das russische Militär wird von den ukrainischen Streitkräften immer weiter zurückgedrängt und die Ostukraine wird immer mehr zum Schauplatz schwerer Kämpfe. Dennoch: Viele Experten erwarten, dass Russland anlässlich des Jahrestags erneut eine Offensive starten könnte. Wenige Tage vor dem Stichtag kommt nun die Einschätzung aus London: Die Misserfolge der russischen Armee werden im Kreml wohl für Spannungen sorgen. Derweil setzt Russland im Ukraine-Krieg auch sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein.

Ukraine News live: Lage in Moskau soll angespannt sein – Wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter?

Wie das britische Verteidigungsministerium laut Deutscher Presse-Agentur mitteilt, soll die russische Offensive im Frühjahr wegen Misserfolgen Spannungen in der russischen Führung verstärken. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Montag, dem 20. Februar, hervor. Die vergangenen Wochen und Tage haben gezeigt, dass die Armee von Russlands Präsidenten Wladimir Putin an mehreren Fronten gleichzeitig versucht, gegen die ukrainischen Soldaten die Oberhand zu gewinnen. Die Strategie: Frontgewinn unter hohen Verlusten.

Immer wieder wird davon berichtet, dass ganze Trupps aufgerieben werden und zahlreiche Soldaten sterben. Hinzukommt der hohe Materialverlust, der mit dieser Strategie im Krieg in der Ukraine einhergeht. Im Geheimdienstbericht heißt es weiter, dass Russland an der Offensive unter anderem daran festhält, weil der Kreml zum Jahrestag des Kriegs Erfolge präsentieren will. Darum stehen die Städte Bachmut und Wuhledar weiter im Fokus der Kämpfe. Die Städte in der Ostukraine gelten seit Monaten als wichtige Schauplätze des Ukraine-Kriegs, und ein Sieg in der Region würde der russischen Führung wohl frischen Rückhalt für den Kriegsverlauf geben.

Russlands Offensive im Ukraine-Krieg scheitert wohl: News zum aktuellen Verlauf des Konflikts

Dass das russische Militär wohl von seiner Führung viel Druck erfährt, zeigt sich womöglich auch daran, dass in Wuhledar, einer Stadt im Donbass, zwei Elite-Einheiten so stark aufgerieben worden, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Vom Westen wird vermutet, dass Russlands Armee um jeden Preis die Frühjahrsoffensive vorantreiben will, um weitere Spannungen im Kreml zu vermeiden. Der tägliche Geheimdienstbericht der Briten ist seit Monaten dem russischen Präsidenten ein Dorn im Auge. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Ukraine News: Nato im Ukraine-Krieg weist Forderung nach Streubomben zurück

Sie gelten als schreckliche Waffen in Kriegen: sogenannte Streubomben und Brandbomben. Am vergangenen Wochenende flammte die Debatte um die geächteten Kriegswaffen im Ranken der Sicherheitskonferenz erneut auf, indem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg deutlich machte, dass solche Waffen von dem Bündnis nicht an Kiew geliefert werden würden. Dem Sendeverband RTL/ntv sagte er, die Allianz habe diese Art von Waffen auch nicht empfohlen. „Wir liefern Artillerie und andere Arten von Waffen, aber keine Streubomben.“

Warum sind Streubomben verboten? Streubomben sind in der Regel Behälter, die sogenannte Submunition enthalten. Bevor die Streubombe den Boden erreicht, detoniert sie und verteilt ihren Inhalt über große Flächen. Eine andere Variante ist, dass bis zu 40 Prozent der Bombe nicht beim Aufprall zündet, sondern sich in einer Region verteilt. Die im Boden lauernden Bomben können dann bei geringsten Berührungen explodieren. Dadurch verursachen sie in einem Gebiet unkontrolliert Zerstörung und können nicht gezielt gegen militärische Ziele eingesetzt werden. Bisher wurde Streumunition in 40 Ländern eingesetzt. Die internationale Kritik: Streubomben töten und verwunden wahllos. Bisher haben 123 Staaten eine Konvention gegen Streumunition unterschrieben – diese gilt im Sinne des Völkerrechts seit 2010.

Zuvor hatte die Ukraine für den Einsatz von Streumunition plädiert. Der Vizeregierungschef Kubrakow hatte sich dafür ausgesprochen, auf eigenem Staatsgebiet Streumunition und Phosphor-Brandwaffen einsetzen zu können. Russland würde solche Waffen bereits im Ukraine-Krieg einsetzen, hieß es. Auch der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, erklärte, dass es keine rechtlichen Hindernisse gebe, die die Ukraine davon abhielten, Streumunition zu verwenden. Als Begründung sagte er, dass Kiew nicht Mitglied des Oslo-Übereinkommens sei, das den Einsatz von Streumunition verbietet.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startete Überfall auf Ukraine am 24. Februar 2022

Wladimir Putin, Präsident von Russland, startete mit seiner Armee am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine. Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Kämpfe dominieren Härte und Zerstörung die News über die Ukraine – seit Monaten steht die Ostukraine vermehrt im Fokus der russischen Angriffe. Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident, wirbt daher seither um Waffenlieferungen für die Ukraine. Der Westen ist daher bemüht, den Verteidigern mit Waffen, Hilfsgütern und Geld zu helfen – auch aus Deutschland. Zudem starteten die Nationen und die Nato umfangreiche Sanktionen gegen Russland, Wladimir Putin und seine Oligarchen.

Während viele Nationen schnell Hilfslieferungen zugesagt haben, zögerte die deutsche Politik lange Zeit. Nachdem zunächst die Nachricht über die Lieferung mehrerer Tausend Kampfhelme für Empörung gesorgt hat, steuerte die Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach, lieferte Waffen und schickte zuletzt Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine. Zwischenzeitlich konnte die Ukraine dank der westlichen Hilfen den russischen Vorstoß deutlich zurückdrängen. Großbritannien plante zudem die Lieferung von Challenger-2-Panzern. Bisher sind knapp 14 Millionen Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine geflüchtet. Genaue Opferzahlen sind nicht bekannt. Dennoch erreichen fast täglich neue Schreckensmeldungen die Medien. (febu)