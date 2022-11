Nach Russland-Verurteilung: Cyberangriff auf EU-Parlament

Die Mitglieder des Parlaments erheben sich während den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Europäischen Parlaments für die Europahymne. © Jean-Francois Badias/DPA

Cyberattacke auf die Website des EU-Parlaments. Wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament in einer Resolution Russland als Terrorismus-Unterstützer verurteilt.

Straßburg – Die Internetseite des EU-Parlaments ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die Website des Parlaments sei derzeit wegen zahlreicher Zugriffe nur eingeschränkt nutzbar, teilte der Presseverantwortliche des EU-Parlaments, Jaume Duch, am Mittwoch auf Twitter mit. Wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament in einer Resolution Russland als Terrorismus-Unterstützer verurteilt. Ob der Angriff in Zusammenhang mit der Resolution steht, war zunächst unklar.

Cyberangriff auf EU-Parlament: Immer wieder Angriffe von Hackergruppen aus Russland

Es gibt allerdings immer wieder Angriffe von Hackergruppen aus Russland auf Behörden westlicher Staaten. Die Zugriffe stünden im Zusammenhang mit einem sogenannten DDos-Angriff, schrieb Duch weiter. Man arbeite daran, die dadurch entstandenen Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Bei DDos-Attacken überrollen Angreifer die Server ihrer Opfer mit einer Flut von Datenanfragen, um diese lahmzulegen. (DPA)