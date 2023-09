Nach Putsch in Gabun: Militärführer wird Übergangspräsident

Umsturz

+ © Uncredited/Gabon24/AP/dpa Der neue Militärmachthaber, General Brice Clothaire Oligui Nguema, wurde als Übergangspräsident vereidigt. © Uncredited/Gabon24/AP/dpa

Nach dem Militärputsch hat Gabun einen neuen Übergangspräsidenten. Der verspricht dem Land mehr Demokratie. Auch die Landesgrenzen haben die neuen Machthaber wieder geöffnet.

Libreville - Fünf Tage nach dem Putsch in Gabun ist der neue Militärmachthaber Brice Oligui Nguema als Übergangspräsident vereidigt worden. Die Amtsantrittszeremonie fand am Montag im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Libreville statt. Vor dem Palast jubelten Menschenmassen dem Brigadegeneral zu.

Am Wochenende hatte Nguema versprochen, das zentralafrikanische Land zu mehr Demokratie zu führen. Die Suspendierung aller staatlichen Institutionen sei eine vorübergehende Maßnahme, versprach er, ohne konkrete Schritte dafür oder einen Zeitplan für Neuwahlen zu nennen. Die neuen Machthaber öffneten außerdem die Landes-, See- und Luftgrenzen Gabuns, die sie seit dem Staatsstreich geschlossen waren.

Am 30. August hatte das Militär die Macht übernommen. Nguema, der Chef der Präsidentengarde, wurde als neuer Machthaber ernannt. Kurz zuvor war Präsident Ali Bongo offiziellen Ergebnissen zufolge für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Allerdings gab es erhebliche Zweifel, ob die Abstimmung frei und fair abgelaufen war.

Der mehr als 50 Jahre lang autokratisch regierenden Bongo-Familie wird seit langem Korruption vorgeworfen. Die rund 2,3 Millionen Einwohner Gabuns leben trotz des Öl-Reichtums des Landes größtenteils in Armut. Viele Gabuner feierten den Putsch als „Befreiung“ von einer Kleptokratie. dpa