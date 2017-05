Nach Kritik an Interview-Äußerungen: Von der Leyen entschuldigt sich

Berlin - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ihre Interview-Äußerungen mit harter Kritik an Strukturen in der Bundeswehr bedauert.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich bei den Generälen und Admiralen der Bundeswehr für ihre pauschale Kritik an den Führungskräften der Truppe entschuldigt. Ihre Äußerung, es gebe bei der Bundeswehr „ein Haltungsproblem“ und „Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen“ nahm die CDU-Politikerin aber nicht zurück.

Die Ministerin hatte am Donnerstag in Berlin rund 100 Führungskräfte der Bundeswehr versammelt, um mit ihnen über die jüngsten Fälle von Rechtsextremismus, Mobbing und sexueller Belästigung zu sprechen. Wie am Freitag aus Teilnehmerkreisen verlautete, sagte sie bei dem Treffen über die Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr: „Egal wo diese Männer und Frauen dienen oder arbeiten - es ist ein unverzichtbarer Dienst für unser Land. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung. Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremismus vorweg gesagt. Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe. Das bedaure ich.“ Über die Ansprache der Ministerin berichtete auch der „Spiegel“.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, begrüßte das Abrücken von der Leyens von der zunächst pauschalen Kritik. Er sagte im ARD-„Morgenmagazin“: „Es ist immer schwer für Politiker zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht.“ Viele Teilnehmer des Treffens vom Donnerstag seien deshalb positiv überrascht gewesen.

Ausschuss-Sondersitzung wegen Affäre Franco A. für Mittwoch beantragt

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags soll sich auf Antrag der Grünen und Linken kommende Woche in einer Sondersitzung mit der Affäre um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A. befassen. Die Sitzung soll am Mittwoch um 10 Uhr stattfinden, teilte der Obmann der Linken im Ausschuss, Alexander Neu, der Deutschen Presse-Agentur mit. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) müsse dem Antrag noch zustimmen. Die Linke habe das Thema Rechtsradikalismus auf die Tagesordnung setzen wollen, das hätten die Regierungsfraktionen aber abgelehnt, sagte Neu. „Vielleicht ist das ein erstes Anzeichen, dass von der Leyen einen Rückzieher bei der Aufklärung macht.“

Der rechtsextreme Bundeswehroffizier Franco A., der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.

