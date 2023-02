Nach fast 100 Tagen im Amt: Weil bescheinigt rot-grüner Landesregierung „guten Start“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Am 15. Februar sind es mit dem Tag der Vereidigung 100 Tage neue Landesregierung in Niedersachsen. Landesvater Stephan Weil zeigt sich mit dem Auftakt zufrieden.

Hannover – Am 08. November 2022 war sie vereidigt worden, damit wird die neue Landesregierung unter Stephan Weil (SPD) am 15. Februar „100 Tage alt“. Aus der CDU wird gestichelt, Oppositionsführer Sebastian Lechner spricht von einem „gründlich missglückten“ Start der rot-grünen Regierung. In der Koalition selbst sieht man das deutlich anders: Landesvater Stephan gibt sich mit Blick auf die angelaufene Regierungsarbeit betont optimistisch.

Nach 100 Tagen im Amt: Stephan Weil (SPD) attestiert rot-grüner Landesregierung „guten Start“

Dem Vorwurf, die rot-grüne Landesregierung Niedersachsens habe in ihren ersten 100 Tagen nicht genug angeschoben begegnet Stephan Weil mit deutlichem Widerspruch: „Dieser Eindruck täuscht ganz gewaltig“, so der Landesvater, der auch betont, vor allem das Entlastungsprogramm in der Energiekrise von fast einer Milliarde Euro habe einen „enormen Kraftakt“ dargestellt.

Seinen Angaben nach seien viele der Maßnahmen aus dem Sofortprogramm bereits realisiert oder auf den Weg gebracht worden – „von der Finanzierung von Baukostensteigerungen bei Krankenhäusern über Hilfen für die Tafeln, Studentenwerke und Sportvereine, bis hin zu den Wirtschaftshilfen für kleine und mittlere Unternehmen“.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, lächelt in die Kamera. Weil zeigt sich zufrieden mit dem Start seiner Regierung (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Weil kommt als alter und neuer Landesvater damit zu einem maßgeblich anderen Fazit, als seine Kritikerinnen und Kritiker: „Die rot-grüne Landesregierung hat mit dem Sofortprogramm einen ausgesprochen guten Start hingelegt – das zeigen uns auch aktuelle Rückmeldungen aus der Wirtschaft, den Kommunen und von Wohlfahrtsverbänden“, so der Ministerpräsident des Landes, kurz vor dem hundertsten Tag seiner Regierung im Amt am Mittwoch, dem 15. Februar.

100 Tage Rot-Grün in Niedersachsen: CDU stichelt gegen Landesregierung

Weniger optimistisch zeigt man sich nach knapp 100 Tagen Rot-Grün in Niedersachsen in den Reihen der CDU. Von dort heißt es, der Start von Rot-Grün sein „gründlich missglückt“. Oppositionsführer Sebastian Lechner erklärte laut Deutscher Presse-Agentur, der Landesregierung fehle es an Verständnis, was das Land politisch voranbringen würde. Es zeigt sich: Die Einschätzungen zwischen Landesregierung und Opposition gehen kaum überraschend deutlich auseinander.

Der Oppositionsführer in Richtung der Koalition unter Stephan Weil: „Bis auf den Nachtragshaushalt Ende November gab es bisher nicht einen Gesetzentwurf von Rot-Grün. Der Nachtrag war zwar richtig, aber von einer Soforthilfe kann keine Rede sein, wenn ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine bisher noch kein Geld auf den Konten der Unternehmen angekommen ist“. Wirtschaftshilfen für kleine und mittlere Unternehmen können die Betriebe ab dem 23. Februar unkompliziert beantragen.