Terrorvereinigung in Chemnitz? Generalbundesanwalt setzt Rechtsextremisten fest

In Chemnitz sollen mehrere Männer eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet haben. Am Montag gab es Festnahmen und Durchsuchungen.

Berlin/Chemnitz - Die rechtsgerichteten Demonstrationen und Ausschreitungen in Chemnitz hatten Ende August für Aufregung und Bestürzung gesorgt. Nun gibt es eine Reaktion der Strafverfolger: Generalbundesanwalt Peter Frank ermittelt gegen mehrere Rechtsextreme aus dem Raum Chemnitz. Das berichtet Spiegel Online. Sechs Männer seien am Montag in Sachsen und Bayern festgenommen worden, ein weiterer habe sich bereits zuvor in Haft befunden.

Wie die Behörde in Karlsruhe am Montagvormittag selbst mitteilte, werden zudem mehrere Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten in Sachsen durchsucht.

„Revolution Chemnitz“ - Angriffe auf Andersdenkende und Ausländer geplant?

Dem Bericht zufolge gehören die Männer der Hooligan-, Skinhead- oder Neonazi-Szene der Stadt in Sachsen an. Sie sollen unter dem Namen „Revolution Chemnitz“ eine Terrorvereinigung gebildet haben. Den in Haft befindlichen Männern wird offenbar vorgeworfen, Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkene geplant zu haben. Sie seien bereits mit Beschaffung von Schusswaffen beschäftigt gewesen, heißt es.

Unklar sei, ob die Verdächtigen auch an rechtsextremen Ausschreitungen im August beteiligt waren - dies gelte allerdings als wahrscheinlich.

