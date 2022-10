Nach Aus im Landtag: FDP-Politiker stichelt mit Twitter-Botschaft gegen AfD

Von: Jan Knötzsch

Die FDP ist künftig nicht mehr im Landtag von Niedersachsen vertreten. Die AfD schon. Das schmerzt. Ein FDP-Politiker nutzt Twitter und macht sich Luft.

Hannover – Das Abschneiden bei der Niedersachsen-Wahl schmerzt noch immer: Die FDP schaffte den Einzug in den Landtag am 9. Oktober nicht. Nachdem es bei der FDP wegen der Querelen, die aus dem Bund nach Niedersachsen strahlten, nicht lief, mussten sich die Liberalen mit dem Aus begnügen. So wie CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann ankündigte, zurückzutreten, macht auch Stefan Birkner, der vor der Wahl dem Christian-Lindner-Problem der FDP mit Optimismus begegnete, bald Platz. Er hat sein Aus als FDP-Landesvorsitzender angekündigt.

Doch nicht nur Birkner wird künftig nicht mehr im Landtag von Niedersachsen in Hannover sitzen. Auch die anderen Abgeordneten der FDP, die bislang als Oppositionspartei im Parlament vertreten waren, nehmen Abschied. Vom Abgeordneten-Dasein und von ihren Büros. Einer der FDP-Männer tut dies allerdings nicht, ohne nochmal aufzufallen. Und gegen die AfD zu sticheln.

Nach FDP-Ausscheiden aus dem Landtag: AfD übernimmt Abgeordneten-Büros der Liberalen

Nachdem bei der AfD im Wahlkampf vor der Niedersachsen-Wahl unklar war, wohin der Pfeil für die AfD zeigt und die Partei zuletzt durch Ermittlungen gegen den AfD-Vize in den Schlagzeilen war, hat sie es am 9. Oktober 2022 geschafft und ist in Zukunft Bestandteil des Landtags in Niedersachsen. Dabei zieht die AfD ausgerechnet in Abgeordnetenbüros ein, die bis dahin die FDP genutzt hat und in denen unter anderem auch Lars Alt untergekommen war. Der FDP-Politiker aus dem Wahlkreis Helmstedt verkündete jetzt via Twitter, dass sein Büro in Zukunft von der AfD genutzt werde.

FDP-Politiker Lars Alt macht keinen Hehl daraus, was er vom Einzug der AfD in den Landtag in Niedersachsen hält. (kreiszeitung.de-Montage) © photothek/imago & Moritz Frankenberg/dpa

Ein Umstand, den Lars Alt so natürlich gerne verhindert hätte. Und den er nicht kommentarlos hinnimmt, auch wenn die FDP nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Wahl in Niedersachsen derzeit alles andere als große Töne spucken kann. Seinen Followern auf Twitter zeigt der Ex-Landtagsabgeordnete der FDP, dass er es sich nicht nehmen lassen hat, zum Ende seiner Zeit im Landtag in Hannover noch eine kleine Botschaft zu hinterlassen. Und die hat sich gewaschen: Lars Alt reagiert, wie sein Twitter-Account zeigt, recht zynisch darauf, dass die FDP künftig nicht mehr im Landtag in Niedersachsen vertreten ist, die AfD aber schon.

Twitter-Botschaft an die AfD: FDP-Politiker Lars Alt lässt keinen Zweifel an seiner Meinung

Seine Botschaft an die AfD und an denjenigen, der nach der Niedersachsen-Wahl in Zukunft als Abgeordneter in Zukunft das Büro von Lars Alt in Hannover nutzen und Politik in Niedersachsens Landtag machen wird, hat der FDP-Politiker aus dem Wahlkreis Helmstedt einen kleinen Zettel geschrieben. Diesen hat Alt in seinem Büro offen ausgelegt, abfotografiert und bei Twitter geteilt. So, dass der künftige Nutzer des Abgeordnetenbüros auch genau sieht, was Lars Alt geschrieben hat und was er von der AfD hält.

„Ich werde alles dafür tun, dass hier in 5 Jahren wieder ein Demokrat Platz nimmt. Ihr Lars Alt MdL“, steht laut des Twitter-Accounts von Alt auf dem Zettel. Keine Frage also: Der FDP-Politiker will alles daran setzen, die AfD mit der FDP bei der nächsten Wahl in Niedersachsen wieder aus dem Landtag zu drängen und lässt keinen Zweifel daran, dass die Alternative für Deutschland (AfD) für ihn keine Alternative in der Politik in Niedersachsen ist.