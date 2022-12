Nach 70 Jahren Queen‘s Speech: King Charles hält erstmals Weihnachtsrede

Von: Bona Hyun

„Traditionsbruch“ bei den Royals: Erstmals seit 1952 wird King Charles anstelle von Queen Elizabeth die jährliche TV-Weihnachtsrede halten. © i-Images/imago

„Traditionsbruch“ bei den Royals: Nach 70 Jahren löst King Charles die verstorbene Queen Elizabeth bei der Weihnachtsrede ab.

London – Große Premiere für King Charles III.: In diesem Jahr hält der König des Vereinigten Königreichs die jährliche Weihnachtsrede im Namen der Königsfamilie zum ersten Mal – in den vergangenen 70 Jahren, also seit 1952, hatte das die verstorbene Queen gemacht. Diese Rede wird wie immer am ersten Weihnachtstag um 15:00 Uhr im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Der in diesem Jahr fleißige Charles hat die Ansprache bereits vorläufig in der St George‘s Chapel Kirche aufgenommen, wo Queen Elizabeth II. und Prince Philip beigesetzt wurden. Für den Thronnachfolger Großbritanniens dürfte das eine große Ehre sein. Denn die Weihnachtsrede ist Teil einer langjährigen Tradition, auf die sich viele Briten jedes Jahr freuen.

Große Premiere: King Charles III hält erstmals Weihnachtsrede anstelle von Queen Elizabeth II.

Die jährliche Weihnachtsrede hat für die Briten eine wichtige Bedeutung. Seit 1952 hat Queen Elizabeth II die Weihnachtsrede ununterbrochen gehalten. 1957 wurde die Weihnachtsrede von Queen Elizabeth II zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Bei ihrer letzten Weihnachtsrede aus 2021 schalteten knapp neun Millionen Zuschauer ein. „Weihnachten kann hart sein, wenn man seine Liebsten verloren hat – dieses Jahr, kann ich verstehen, warum“, sagte Queen Elizabeth II. in der zehnminütigen Ansprache, in der sie ihren verstorbenen Geliebten Prince Philip adressierte. Die Rede der Queen zählte zu den meist konsumierten Fernsehbeitrag in Großbritannien am vergangenen Weihnachtstag.

In jeder ausgestrahlten Weihnachtsrede der britischen Royals thematisieren die Sprecher aktuelle Geschehnisse und reflektieren, was Weihnachten für das Land und die Königsfamilie bedeutet. Zudem dienen die Reden laut rct.uk dazu, eine positive Botschaft über die Relevanz von menschlichen Werten zu verbreiten – nicht nur zu Weihnachten, sondern über das ganze Jahr.

Lange Tradition: King George V. hielt die allererste königliche Weihnachtsrede 1932

Queen Elizabeth II. war allerdings nicht das erste Mitglied der royalen Familie, das die Weihnachtsrede hielt. Die Tradition geht sogar noch weiter zurück: Mit der allerersten Weihnachtsrede feierte Redner König George V. laut BBC die Modernisierung der kabellosen Technik. „Durch das Wunder der modernen Technik, bin ich in der Lage am Weihnachtstag zu allen Menschen im gesamten Königreich zu sprechen“, sagte King George live in einem Radiobeitrag. George hielt seine Rede, die vom britischen Dichter Rudyard Kipling verfasst wurde, in Sandringham am 25. Dezember 1932. Georges Ansprache zu Weihnachten wurde im Rahmen des internationalen Radioprogramms All Over The World ausgestrahlt, bei dem Briten aus der ganzen Welt, wie Südafrika, Kanada und Australien Weihnachtsgrüße verschicken konnten.

Georges war überrascht, wie positiv seine Weihnachtsrede aufgenommen wurde. Der König sei „sehr gerührt und bewegt“ gewesen über die Reaktion der Briten. Die jährliche Nachricht zu Weihnachten hielt sich auch über Zeiten des Kriegs aufrecht. Auch wenn es einige Anläufe brauchte, entwickelte sich schließlich eine langjährige Weihnachtstradition. Nach King George V. führte sein Sohn King George VI. die Tradition seines Vaters weiter, bis Queen Elizabeth ab 1952 übernahm. Schon früh stellten die Medien fest, dass 15:00 Uhr die meist geschaute Zeit unter den TV-Zuschauern war. So legten sich die TV-Produzenten für die Ausstrahlung der Rede auf die Uhrzeit fest.