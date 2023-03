Muskelkrämpfe und Ohnmacht: Russische Oppositionspolitikerin spricht von Vergiftung

Von: Sandra Kathe

Die russische Oppositionspolitikerin Elvira Vikhareva. © Twitter/@ianbremmer

Die russische Oppositionspolitikerin und Kreml-Kritikerin Elvira Vikhareva soll über Monate mit dem stark toxischen Stoff Kalium­dichromat vergiftet worden sein.

Moskau – Weil sie sich öffentlich gegen den Ukraine-Krieg aussprach, haben Unbekannte scheinbar seit Ende 2022 die 33-jährige russische Oppositionspolitikerin Elvira Vikhareva mit dem hochgiftigen und krebserregenden Stoff Kalium­dichromat vergiftet. Das sollen Labortests ergeben haben, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und verweist dabei auf einen Bericht in der russischen Zeitung Sova vom Freitag (24. März).

Laut dem russischen Zeitungsbericht hat Vikhareva bereits Ende vergangenen Jahres erstmals über Symptome wie starke Bauchschmerzen, erhöhte Herz­frequenz, Taubheit in ihren Extremitäten, Muskelkrämpfe, Ohnmacht und Haarausfall geklagt. Nachdem die Symptome im Februar zurückgekommen waren, hätte Vikhareva ihr Blut untersuchen lassen und dabei die Bestätigung erhalten, dass es sich um eine Vergiftung handle. Dem US-Fernsehsender CNN sagte Vikhareva, dass insgesamt 4,5 Milligram des Gifts in ihrem Körper nachgewiesen worden wären. Dass Kritiker von Russlands Regierung und Machthaber Wladimir Putin verletzt, vergiftet, verhaftet, zur Flucht gezwungen oder sogar getötet werden, kommt nicht nur seit Beginn des Kriegs in der Ukraine immer wieder vor.

Mutmaßlich vergiftete Kreml-Kritikerin: „Habe nicht vor, Russland zu verlassen“

Sowohl gegenüber Sova als auch im Gespräch mit CNN gab Vikhareva zudem an, dass sie aufgrund sichtbarer Folgen der Vergiftung aktuell ihr Gesicht nicht zeige. Einschüchtern lasse sie sich von dem mutmaßlichen Giftangriff dennoch nicht. „Ich habe nicht vor, dieses Land zu verlassen“, sagte Vikhareva gegenüber CNN und betonte, dass ihr dennoch von vielen Seiten zur Flucht geraten würde.

Doch Angebote, ihr bei der Flucht aus dem Land zu helfen, habe sie ausgeschlagen. Als Grund dafür gab sie nicht nur an, dass sie aktuell unter ärztlicher Beobachtung steht und behandelt wird: „Ich verlasse dieses Land nicht, weil ich hier fantastische Unterstützung habe“, zitiert der US-Sender die junge Politikerin. In einem Gastbeitrag, den Vikhareva am Samstag auf der russischsprachigen Plattform Echofm.online veröffentlicht hat, betont sie, dass sie auch „nicht vorhabe, zu sterben“.

Oppositionelle in Russland: Vikhareva will gegen „Mörder und Feiglinge“ vorgehen

Weiter gab sich Vikhareva in ihrem Gastbeitrag kämpferisch und betont, dass sie weiter gegen die „Mörder und Feiglinge“ an der russischen Regierung unter Putin vorgehen würde, weil sie nicht glaube, „dass sich alles von selbst lösen“ lassen werde. „Wir hatten und haben noch Jahre harter Arbeit. Wir müssen unter den Bedingungen, die wir haben, weiterarbeiten. Das ist die Verantwortung, die wir einst übernommen haben“, schreibt die 33-Jährige in dem Beitrag, den sie nach Erscheinen auch über Twitter geteilt hat.

Für einen Beitrag über den russischen Widerstand in Zeiten der Teilmobilisierung vergangenen Herbst hatte ein Reportageteam der französischen Zeitung Le Monde Vikhareva begleitet, wie sie in ihrem alten Wahlkreis im Norden von Moskau versuchte, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Flugblätter zu verteilen. Gegenüber Le Monde sprach Vikhareva damals von Wahlbetrug, der sie 2021 den Einzug in die Staatsduma gekostet hätte. Die Zeitung nannte sie „eine der letzten Oppositionellen in Russland, die trotz allem weitermachen“. (saka)