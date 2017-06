Wegen Bildungsinvestitionen: Musikstar Rihanna twittert mit Regierung

Rihanna fühlt den Politikern auf den Zahn. Via twitter erkundigt sich die Musikerin bei der Bundesregierung und anderen Staatschefs nach den Investitionen in Bildung.

Berlin - R&B-Sängerin Rihanna hat sich via Twitter an die Bundesregierung gewandt, um sich nach Deutschlands Engagement beim Thema Bildungsinvestitionen in Entwicklungsländern zu erkundigen. „Ich verlasse mich auf Sie“, schrieb die 29-Jährige an Regierungssprecher Steffen Seibert. Hinter ihren Tweet setzte Rihanna einen Smiley mit roten Wangen und eine Deutschlandfahne. Seibert antwortete am Samstag: „Hi, @Rihanna, Bildung ist ein Schlüssel deutscher Entwicklungspolitik. Wir haben seit 2013 unsere Ausgaben fast verdoppelt. Danke fürs Weitersagen!“

Hi @Rihanna, education is a key area of German development policy. We have nearly doubled spending since 2013.Thanks for spreading the word! https://t.co/ff4QX1rb0s — Steffen Seibert (@RegSprecher) 24. Juni 2017

Die Sängerin ist Botschafterin für die Organisation „Global Partnership for Education“ („Weltweite Bildungspartnerschaft“). Sie twitterte mit ihrem Anliegen unter anderen auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau an. Rihannas Organisation möchte vor dem G20-Gipfel im Juli in Hamburg den Druck auf die Regierungschefs erhöhen, in Bildung zu investieren.

@JustinTrudeau I know you had our backs during the #GlobalCitizen Festival, will you recommit Canada to #FundEducation? — Rihanna (@rihanna) 23. Juni 2017

hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation? — Rihanna (@rihanna) 23. Juni 2017

dpa