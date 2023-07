Neue Verluste für Russland – Ukraine meldet Erfolg an der Südfront

Von: Bedrettin Bölükbasi

Selenskyj will Grenze nach Belarus verstärken lassen. Indes kann die Ukraine im Krieg gegen Russland neue Erfolge verzeichnen. Der News-Ticker.

Update vom 30. Juni, 22.45 Uhr: Die Ukraine scheint im Kampf gegen Russland weiter Fortschritte zu machen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs rücken die Streitkräfte sowohl an der Südfront als auch rund um Bachmut vor. So berichtete der ukrainische Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi auf Telegram, das Militär in der Südukraine „vertreibt systematisch den Feind und brennt seine Stellungen nieder“. Am letzten Tag verlor der Feind fast drei Kompanien, betonte der General.

Auch in der Region um Bachmut konnte die Ukraine zuletzt deutlich an Boden gewinnen. Das Institute for the Study of War (ISW) geht davon aus, dass die Erfolgsmeldungen der Behörden in Kiew ein Hinweis darauf sind, dass die Gegenoffensive gegen Russland vertieft werde und die gewonnene Initiative „in größerem Maße“ vonseiten der Ukraine ausgenutzt werde.

Ein ukrainischer Panzer feuert an der Frontlinie auf mutmaßliche russische Stellungen. © Libkos/dpa

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj will Grenze nach Belarus verstärken lassen

Update vom 30. Juni, 22.05 Uhr: Als Reaktion auf ein mögliches Exil der russischen Söldnergruppe Wagner in Belarus lässt Wolodymyr Selenskyj die Grenze zum Nachbarland verstärken. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der zuständige General Sergej Najew seien beauftragt worden, die Sicherheitsvorkehrungen an der Nordgrenze zu verstärken, um „den Frieden sicherzustellen“. Das erklärte der ukrainische Präsident am Abend auf Telegram. Er verwies auf Informationen von seinen Geheimdiensten und den Grenzwachen zur Lage in Belarus.

Update vom 30. Juni, 20.35 Uhr: Nach Angaben aus den USA hat die ukrainische Gegenoffensive Fortschritte gemacht, allerdings weniger als erwartet. „Sie haben etwas Fortschritte gemacht, aber auch sie haben über die Tatsache gesprochen, dass es nicht so viel ist, wie sie wollten“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, laut dem US-Sender CNN. Die USA würden sich jedenfalls darauf fokussieren, sicherzustellen, dass die Ukraine alles kriege, was sie auch benötige. „Wo sie hingehen und wie schnell sie es machen, diese Entscheidung liegt bei ihnen“, so Kirby. Eine Zeitangabe über ein mögliches Ende des Konflikts machte er nicht: „Keiner von uns hat eine Kristallkugel, die uns spezifisch sagen kann, wie lange das noch andauern wird.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj erneuert Forderung nach F-16-Jets

Update vom 30. Juni, 19 Uhr: In einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung nach F-16-Kampfjets für die ukrainische Luftwaffe. „Wenn ukrainische Piloten die F-16 fliegen, wird der Terrorstaat an unserem Himmel keine Chance haben“, so Selenskyj in seiner Botschaft. Zwar habe Russland immer noch einen „signifikanten technischen Vorteil“, doch bei ukrainischen Piloten gebe es einen Vorsprung an „Moral und Fähigkeiten“.

Erstmeldung vom 30. Juni: Kiew – Lange hat die Ukraine auf westliche Panzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge gewartet. Rechtzeitig zum Beginn der großangelegten Gegenoffensive des ukrainischen Militärs wurde die Ausrüstung geliefert. Darunter auch Leopard-Panzer aus deutscher Herstellung. In den ersten Tagen der Offensive gegen Wladimir Putins Soldaten tauchten aber zunächst unbestätigte Aufnahmen auf, wie mehrere deutsche Leopards und amerikanische Bradley-Truppenträger zerstört wurden.

Westliche Panzer für die Ukraine: Ukrainischer Generalstab gibt Zerstörung von Leopards zu

In einem Interview mit der US-Zeitung The Washington Post hat der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschny nun eingeräumt, dass mehrere Leopards ausgeschaltet wurden. „Wir haben die Leopards nicht bekommen, um sie in Paraden zu nutzen oder damit Politiker sowie Prominente Fotos mit ihnen schießen können“, betonte er aber auch gegenüber der Zeitung und ergänzte: „Sie sind hier für den Krieg und ein Leopard auf dem Schlachtfeld ist kein Leopard, sondern ein Ziel.“

Saluschny beschwerte sich ferner über die westlichen Kommentare im Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive. „Es verärgert mich“, sagte der ukrainische Top-General mit Blick auf Aussagen aus dem Westen, dass die Offensive der Ukraine langsamer vorangehe als gedacht. Es handle sich nicht um eine „Show“, man bezahle jeden Meter Fortschritt mit Blut. Ohne eine volle Ausrüstung sei die Umsetzung der Pläne schwer, man schaffe es allerdings trotzdem: „Ja, vielleicht nicht so schnell, wie es die Beobachter gerne hätten, aber das ist ihr Problem.“

Ukraine fordert Kampfjets: Kritik am Westen wegen fehlender Lieferung gegen Russland

Der ukrainische Generalstabschef kritisierte auch, dass man immer noch keine F-16-Kampfjets geliefert bekommen habe. Dabei würden westliche Partner selber keine Militäroperation ohne Lufthoheit starten. „Niemand sagt, dass wir morgen 120 Flugzeuge bekommen sollen“ so Saluschny. Eine begrenzte Zahl sei ausreichend, erklärte er. „Aber es ist nötig, weil der Feind nutzt eine andere Generation an Flugzeugen“, betonte der Top-General. (bb)