Keine Mumins mehr für Russland: Stopp aus Finnland – wegen „der Ereignisse in der Welt“

Von: Gregor-José Moser

In Finnland sind die Mumins Kult, und auch in anderen Ländern erfreuen sie sich großer Beliebtheit. In Russland wird man die Gesichter der Trollwesen künftig wohl vergeblich suchen.

Moskau/Helsinki – In Finnland sind sie seit Generationen Kult: In den 1940er Jahren erfand die finnische Schriftstellerin und Illustratorin Tove Jansson die Mumins, kleine Trollwesen, die an Nilpferde erinnern. Zwischen 1945 und 1980 veröffentlichte Tove zahlreiche Bücher und Comics über die Mumins. Außerdem gibt es mehrere Verfilmungen und Cartoons.

In Moskau hat jetzt ein großes Einkaufszentrum das Kinderfest „Frühlingsfest der Mumintrolle“ abgesagt. Der Grund: Der Urheberrechtsinhaber hat die nötige Lizenz entzogen. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall, wie das Unternehmen VPost mitgeteilt hat. Die Rechte an allen Charakteren aus dem Mumintal gehören der finnischen Firma Moomin Characters.

Die Mumin-Figuren von Tove Janson in Helsinki. © Manngold/imago

Keine Mumin-Lizenzen mehr für Russland

Wegen der Sanktionen vergibt das Unternehmen in Russland keine neuen Lizenzen mehr für die Verwendung von Mumin-Bildern. Auch würden bestehende Vereinbarungen nicht mehr erneuert, heißt es. Die Ausstellung neuer Lizenzen sei aufgrund dessen, was in der Welt passiert, vorübergehend ausgesetzt worden, bestätigte ein Mitarbeiter der Brand4rent-Agentur, die die Interessen von Moomin Characters in Russland vertritt.

Die Bücher über die Mumintrolle wurden in über 50 Sprachen übersetzt, die dazugehörigen Cartoons in mehr als 124 Ländern gezeigt. 1958 gründete Tove Jansson zusammen mit ihrem Bruder die Firma Moomin Characters. Noch heute wird sie von Familienmitgliedern geführt.

Hohe Einnahmen durch Mumin-Exporte - Finnland tritt Nato bei

Das Geschäft mit den Mumins ist für das Unternehmen und Finnland lukrativ. Lizenzierte Produkte, wie die weltberühmten Mumin-Porzellantassen, gelten als eine der Hauptexportprodukte Finnlands. Einer Schätzung des Unternehmens vor zehn Jahren zufolge beläuft sich der Umsatz mit lizenzierten Mumin-Produkten auf rund 400 Millionen Euro pro Jahr.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 verhängen westliche Staaten immer wieder Sanktionen gegen Russland. Diese betreffen meist die Industrie - in diesem Fall aber auch die Popkultur. Aktuell ist Finnland vor allem wegen des Nato-Beitritts in den Schlagzeilen. Damit gibt das nordische Land seine jahrzehntelange Neutralität auf.