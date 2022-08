Putins Tochter Katerina Tichonowa: Ihr Münchner Freund heißt Selenski – wie der Erzfeind Ihres Vaters

Von: Jennifer Köllen

Wie Putin das wohl findet? Der Freund seiner Tochter wohnt in München – und hat denselben Namen wie der ukrainische Präsident Selenski. Familien-Drama?

München – Wie Der Spiegel berichtet, ist Putins jüngste Tochter Katerina Tichonowa (35) mit dem Balletttänzer Igor Selenski (52) zusammen. Sogar ein Kind sollen die beiden haben. Dem Magazin liegen geleakte Unterlagen vor, die das bestätigen. Doch es wird noch viel interessanter.

Denn Igor Selenksi wohnte nicht nur lange in München – er heißt auch genauso wie Wladimir Putins derzeit wohl größter Feind: der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenski.

Wer die beiden Selenskis googelt, findet verschiedene Schreibweisen für die Namen. Mal werden beide mit i, mal mit y am Ende geschrieben. Oder mit einem Z am Anfang. Auf Wikipedia findet man beide Namen mit einem i am Ende. Sogar Medien in Deutschland schreiben den Namen unterschiedlich. Die Deutsche Presse Agentur schreibt den Präsidenten der Ukraine Selenskyj, die taz schreibt Selenski. Ausgesprochen werden der ukrainische Präsident und der womögliche Freund von Putins Tochter Katerina Wladimirowna Tichonowa ohnehin gleich.

Ob Wladimir Putin das freut, dass der Freund seiner Tochter den gleichen Namen wie sein Erzfeid trägt? Im Bild: Choreograf Igor Selensky (l-r), Russlands Präsident Wladimir Putin und der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. © Matthias Balk/Mikhail Klimentyev/Peter Kneffel/dpa/Montage

Wie Wladimir Putin es gefällt, dass seine Tochter einen Freund mit diesem Nachnamen hat, kann man sich vielleicht ausmalen. Billigt er diese Beziehung mit dem Balletttänzer, der in Deutschland wohnt? Oder ist er dagegen? Wie lange sind Selenski und Putins Tochter überhaupt zusammen? Lebt sie auch in München?

Putins Familie: Seine Tochter Katerina Tichonowa ist offenbar seit Jahren mit Selenksi zusammen – dem Baletttänzer

Über die Töchter von Putin wurde in letzter Zeit viel berichtet. Dabei hält Putin das private Leben seiner Familie sonst strikt aus der Öffentlichkeit raus. Auch über Putins Geliebte ist kaum etwas bekannt. Obwohl eine Schweizerin kürzlich bestätigte, dass die beiden zwei Söhne haben sollen. Die Informationen zu Selenksi aus München sind allerdings absolut neu. Und werden aus verschiedenen Quellen bestätigt.

Ein anderer Balletttänzer sagte der Spiegel-Redaktion, Selenski solle „ja auch mal was mit Putins Tochter gehabt haben“. Der Insider deutet an, er hätte dieses Gerücht schon oft vernommen – und dass Selenksi diese Verbindung wohl auch bei seiner Karriere geholfen hätte. In Moskau schaffte er es einst zum Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater. „Selenski war noch sehr jung. Es gab viele gute Leute, die diese Stelle damals auch hätten bekommen können“, so der Insider. Auch eine Ballettkritikerin der russischen Tageszeitung Kommersant hätte geschrieben, Selenski habe Unterstützung von weit oben.

Putin privat: Jüngste Tochter Tichonowakam die letzten Jahre oft nach München – wohnen die beiden dort?

In München war der Freund von Putins jüngster Tochter Katerina Tichonowa von September 2016 bis April 2022 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Etwa zur selben Zeit soll sich Putins jüngste Tochter Katerina Tichonowa von ihrem Ehemann Kirill Schamalow, dem Sohn eines Oligarchen, getrennt haben.

Auch auf Oligarchen ist Wladimir Putin derzeit nicht gut zu sprechen. Schließlich fallen ihm die russischen Reichen nicht nur in den Rücken, sondern wünschen ihm sogar den Tod. Kürzlich befeuerten Oligarchen die Gerüchte um Putins Gesundheit, sagten, dass er Krebs habe. Und weiter: „Wir hoffen, er stirbt daran.“ Harte Aussagen. Doch dass russische Oligarchen derzeit keine Fans von Wladimir Putin sind, ist verständlich. Schließlich verlieren Oligarchen derzeit nicht nur eine Yacht nach der anderen, sondern fliegen auch aus ihren Villen.

Putins Tochter: Vermögen von Katerina Tichonowa und Igor Selenski noch sicher – hat das Paar eine Tochter?

Zurück zu Putins Tochter Katerina Tichonowa und Selenksi, die sich vermutlich (noch) keine Sorgen um ihr Vermögen machen müssen. Die geleakten Unterlagen belegen, dass Katerina zwischen 2017 und 2019 mehrmals im Monat einen Flug nach München gebucht hat. In den Unterlagen befindet sich außerdem eine Pass-Kopie eines fünfjährigen Mädchens.

Mit zweiten Namen heißt sie Igorewna. In Russland beziehen sich die Zweitnamen traditionell auf den Namen des Vaters. Und welches Wort steckt in Igorewna? Richtig. Igor. Wie Igor Selenski. Einen besseren Beweis für eine Verbindung, als ein Kind, gibt es wohl nicht. Ob Opa Putin etwas gegen die Beziehung seiner Tochter zu Selenski hat? Das bleibt vorerst sein Geheimnis. (jkö)