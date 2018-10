Besonders streng in München: So urteilen Richter in Deutschland wirklich

Wo man angeklagt wird, macht einen großen Unterschied. Eine Studie beweist, dass Richter je nach Region unterschiedlich urteilen. Lesen Sie hier, wo Richter in Deutschland am strengsten sind.

Berlin - Ein Wissenschaftler hat die Urteile von Richtern in unterschiedlichen Teilen Deutschlands verglichen - und seine Ergebnisse überraschen. Es geht dabei um deutlich längere Haftstrafen je nach Ort. Manche Angeklagten kommen in einigen Bundesländern vermehrt mit Bewährungen davon, während sie woanders mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Knast wandern.

Dr. Volker Grundies vom Max-Planck-Institut hat sich intensiv mit 1,5 Millionen Urteilen aller 800 deutschen Amts- und Landgerichte aus den Jahren 2004, 2007 und 2010 auseinandergesetzt. Dabei hat er auch mehrere Faktoren wie Vorstrafen, Alter, Geschlecht und Nationalität der Verurteilten sowie Schwere der Tat und mildernde Umstände miteinbezogen, um die Vergleichbarkeit der Urteile zu gewähren. Trotzdem seien klare Unterschiede von Region zu Region deutlich erkennbar.

Die strengsten Urteile Deutschlands werden in München gefällt

Die strengsten Urteile werden der Studie zufolge in einigen Bezirken Bayerns gefällt. Am härtesten werden Straftäter im Bezirk München I bestraft, aber auch München II, Ravensburg, Augsburg, Memmingen, Passau und Ingolstadt liegen 15% über dem mittleren Strafmaß. Auf einen ähnlich hohen Wert kommen außerhalb von Bayern nur Frankfurt am Main in Hessen und Essen in Nordrhein-Westfalen.

In einigen Bezirken in Baden-Württemberg, wie Freiburg, Offenburg und Karlsruhe, aber auch in Kiel in Schleswig-Holstein sei hingegen das Gegenteil der Fall: Hier liege das Strafmaß 15% unter dem Mittel. Auch in Sachsen, Niedersachsen und Bremen haben Täter in einigen Bezirken die Chance auf ein niedrigeres Strafmaß.

Mehr Bewährungsstrafen im Norden als im Süden

Durchschnittlich gebe es beispielsweise für Raub eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Während ein Täter in Kiel aber im Schnitt nur ein Jahr und elf Monate hinter Gitter komme, treffe es einen Täter in Koblenz erheblich härter: Hier seien es im Durchschnitt zwei Jahre und fünf Monate für eine vergleichbare Tat, schreibt Spiegel Online unter Berufung auf die tudie. Das ist ein Unterschied von einem halben Jahr.

Auch Bewährungen gewähren die Richter mit unterschiedlich hoher Wahrscheinlichkeit: Im Norden Deutschlands eher als im Süden. Beispiel Raub: Täter bekommen in Nürnberg zu 60 Prozent eine Haftstrafe ohne Bewährung - in Bremen nur in 40 Prozent der Fälle.

Eine Tradition setzt sich fort

Grundies hat auch eine Theorie, warum das so ist: Richter würden bei einer Urteilsfällung andere Urteile in ähnlichen Fällen heranziehen - aus ihrer unmittelbaren Umgebung. So setze sich eine Tradition von höheren oder niedrigeren Haftstrafen immer weiter fort.

Auch die Landespolitik sei eine mögliche Ursache, da die Unterschiede innerhalb der verschiedenen Bundesländer meist gering ausfallen. Bayern ist da aber eine Ausnahme - hier seien größere Unterschiede erkennbar. Beispielsweise gibt es neben streng urteilenden Gerichten in Oberbayern auch Urteile Mittelfeld - etwa in Regensburg, Ansbach und Weiden.

Der Augsburger Jura-Professor Johannes Kaspar kritisiert laut Spiegel Online, dass es "lokale Strafzumessungstraditionen" gebe, die in "informellen, nicht öffentlich zugänglichen Strafmaßtabellen" festgehalten seien. Öffentlich werde eine Existenz von „Listen regionaler Straftarife“ natürlich bestritten. „Im persönlichen Gespräch wurde mir aber schon öfter gesagt, dass es so etwas gibt, vor allem für Massendelikte wie Diebstahl", zitiert ihn Spiegel Online.

lr