„Werden gefangen genommen oder sterben“ – Separatisten warnen ukrainische Soldaten

Von: Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Christian Stör

Auf der Krim explodieren Bomben. Die russische Armee nimmt die Südukraine unter Beschuss: der News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.50 Uhr: Bei Angriffen auf ein Dorf nahe Charkiw sollen zwei Zivilpersonen getötet worden sein. Dies teilte die dortige Polizei am Mittwoch mit. Truppen aus Russland hätten demnach gegen 12.00 Uhr das Dorf Staryj Saltiw beschossen, das sich unter ukrainischer Kontrolle befindet. Die Polizei warf den russischen Streitkräften vor, absichtlich Wohngebäude anzugreifen, und kündigte eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen an.

+++ 22.20 Uhr: Pro-russische Truppen sollen Vorstöße in mehreren wichtigen Städten in der Region Donezk gemacht haben. Dies meldete ein Sprecher der Kämpfer der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ am Mittwoch gegenüber russischen Medien, wie CNN berichtet. Die Truppen sollen demnach in die Städte Soledar und Bachmut eingedrungen sein, die seit Tagen umkämpft sind. Außerdem würden die Besatzer die Ortschaften Pisky, Marinka und Awdijiwka kontrollieren. In Bezug auf Letztere schlussfolgerte der Sprecher, „die ukrainischen Soldaten, die noch in der Stadt sind, werden gefangen genommen oder sterben“.

Im Verlauf des Ukraine-Kriegs gibt es immer wieder Gefechte bei der Stadt Bachmut in der Region Donezk. Jetzt melden prorussische Separatisten, dass sie in die Stadt eingedrungen sind. (Archivbild) © Bulent Kilic/afp

News zum Ukraine-Krieg: Zivilpersonen nach Raketenangriff auf Bachmut getötet

+++ 21.20 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der Stadt Bachmut sollen sieben Zivilpersonen getötet worden sein. Dies meldete die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch auf Telegram. Die Truppen aus Russland sollen mit Mehrfachraketenwerfern Hochhäuser, Einfamilienhäuser und Läden im Stadtzentrum getroffen haben. Sechs weitere Personen seien dabei verletzt worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Kriegsverbrechen. Bachmut ist seit Tagen Ziel russischer Truppen, die in der Region Donbass vorzurücken versuchen. Die Regierung der Ukraine hat alle Zivilpersonen aufgefordert, die umkämpfte Region zu verlassen.

News zum Ukraine-Krieg: Stromleitung von AKW Saporischschja könnte gekappt werden

+++ 20.15 Uhr: Die Ukraine hat damit gedroht, die Stromleitung zu dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja zu kappen. Der Chef des staatlichen Atomkraftwerkbetreibers Enerhoatom, Petro Kotin, kündigte diese Maßnahme an, sollte Russland das Kraftwerk an das Netzwerk der annektierten Halbinsel Krim anschließen. „Ich denke, unsere Streitkräfte werden dazu bereit sein, wenn es nötig ist“, sagte der 61-Jährige gegenüber der Agentur RBK-Ukrajina und fügte hinzu, dass ukrainische Stromleitungen die Stromleitungen beschießen würden.

Laut Kotin müsse das Kraftwerk komplett vom ukrainischen Energiesystem genommen werden, wenn Russland es mit dem Netz der Krim verbinden wolle. Dadurch wäre die Stromversorgung des gesamten russisch besetzten Südens der Ukraine gefährdet. Seit seiner Eroberung im März ist die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja angespannt. Immer wieder gibt es Gefechte in der Nähe des Meilers, den die russischen Truppen offenbar als Militärbasis nutzen.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär will Cherson „schnell“ zurückerobern

+++ 19.15 Uhr: Bei den Explosionen auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde eine Person getötet. Dies berichtet Al Jazeera unter Berufung auf das örtliche Gesundheitsamt. Acht weitere Menschen seien außerdem verletzt worden. Es ist nach wie vor unklar, was die genaue Ursache der Detonation ist (siehe Erstmeldung). Die Ukraine verneint nach wie vor eine Beteiligung.

Zuletzt kam eine derartige Aussage von der Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Malyar. Sie schrieb auf Facebook, „das Verteidigungsministerium der Ukraine kann die Brandursache nicht feststellen, erinnert aber an die Brandschutzvorschriften und das Rauchverbot an unzulässigen Orten.“

+++ 17.50 Uhr: Im Interview mit der ukrainischen Presseagentur RBC-Ukraine hat ein hochrangiger Befehlshaber erklärt, dass man die Region Cherson in den kommenden Monaten von der russischen Besatzung befreien wolle. „Leider kann ich Ihnen keinen Zeitrahmen oder ein Datum nennen. Aber ich möchte den Menschen in Cherson mitteilen, dass es nicht so lange dauern wird, wie alle erwarten. Es wird schnell gehen“, sagte Generalmajor Dmytro Marchenko. Bis Ende des Jahres möchte man Cherson definitiv befreit haben und damit das „Ende der aktiven Phase des Krieges“ einläuten, hieß es weiter.

„Und dann werden noch einige lokale Militäroperationen stattfinden. Aber bis zum Ende des Jahres müssen wir die Hauptphase dieses Krieges abschließen“, sagte Marchenko abschließend.

News zum Ukraine-Krieg: Strategisch wichtige Brücke beschädigt

+++ 16.15 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben durch Raketenbeschuss eine Brücke beim Staudamm von Nowa Kachowka im Süden der Ukraine unbrauchbar gemacht. „Der Treffer war akkurat“ und „wirksam“, teilte das Armeekommando Süd am Mittwoch (10. August) per Facebook mit. Von der Besatzungsverwaltung gab es dazu bisher keine Informationen. Am Vortag hatte der russische Sender RT lediglich über regelmäßigen Beschuss der Brücke über den Schiffskanal und den Staudamm selbst berichtet.

Russland hatte das südukrainische Gebiet Cherson am Unterlauf des Flusses Dnipro weitgehend erobert. Mittels weitreichender Raketensysteme versucht die ukrainische Armee systematisch, die drei einzigen Flussquerungen in dem Gebiet zu zerstören. Damit soll der Nachschub der russischen Armee auf dem rechten Ufer verhindert und eine Rückeroberung ermöglicht werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will deutschen Gepard-Panzer zerstört haben

+++ 15.00 Uhr: Eigenen Angaben zufolge haben russische Streitkräfte einen deutschen Gepard-Luftabwehrpanzer im Süden der Ukraine zerstört. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, sei der Panzer im Gebiet der Stadt Mykolajiw getroffen worden. Darüber hinaus seien in der Region drei ukrainische Kampfjets abgeschossen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Mindestens zehn russische Flugzeuge wohl zerstört

Erstmeldung von Mittwoch, 10. August, 13.35 Uhr: Kiew - Der Ukraine-Krieg dauert unvermindert an. Am 168. Kriegstag richten sich die Blicke vor allem auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim. „Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach den Explosionen auf einer russischen Luftwaffenbasis. Die Detonationen richteten auf dem Stützpunkt Saki im Westen der Krim schwere Schäden an.

Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens zehn Flugzeuge zerstört. „Nach der Explosion, die wir gesehen haben, ist klar, dass das Kontingent der Luftwaffe getroffen wurde“, sagte der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenstabs, Juri Ihnat, im Fernsehen. Laut Ihnat sind dort Kampfflugzeuge der Typen Suchoi Su-30M und Su-24 sowie Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin Il-76 stationiert.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auf der Halbinsel Krim

Die Ursache für die Explosionen auf der Krim, die Russland 2014 annektiert hatte, ist weiterhin nicht ganz klar. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge ist ein Verstoß gegen die Brandschutzregeln für den Vorfall verantwortlich. Viele Fachleute gehen hingegen von einem ukrainischen Angriff aus. Zahl und Wucht der Explosionen legen einen gezielten Angriff der Ukraine nahe.

Die New York Times zitierte einen ranghohen ukrainischen Militär, der davon sprach, dass eine von der Ukraine entwickelte Waffe eingesetzt worden sei. Auch Selenskyjs Berater Olexij Arestowytsch sprach inoffiziell von einem Angriff mit einer neuen ukrainischen Waffe.

Das Augenmerk von Militärexperten richtet sich vor allem auf neue ballistische Kurzstreckenraketen Hrim-2. Sie wurden in der Ukraine entwickelt und haben angeblich eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.

Die Führung in Kiew hat bisher noch nicht die Verantwortung für die Explosionen übernommen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb allerdings auf Twitter: „Das ist nur der Anfang.“

News zum Ukraine-Krieg: Krim-Attacke wäre schwerer Schlag für Russland

Es wäre die erste militärische Attacke auf Ziele auf die Krim. Symbolisch wäre es für die Moskauer Führung ein ähnlich schwerer Schlag wie Mitte April das Versenken des Kreuzers „Moskwa“, des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte.

Den Militärexperten des US-amerikanischen Institute for the Study of the War zufolge will die russische Führung einen ukrainischen Angriff aus Imagegründen nicht eingestehen. Dann würde Moskau einräumen müssen, dass seine Luftabwehr versagt habe, teilte das Institut in seiner Analyse mit. (cs/dpa)