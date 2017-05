Moskau bestätigt: Lawrow besucht Trump

Moskau - US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch nach einer Mitteilung des Außenamtes in Moskau den russischen Außenminister Sergej Lawrow im Weißen Haus empfangen.

„Wir können das bestätigen“, verlautete nach Angaben russischer Agenturen am Morgen aus dem Außenministerium in Moskau zu entsprechenden Berichten amerikanischer Medien.

Zuvor will sich Lawrow in Washington mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson treffen. Der Bürgerkrieg in Syrien wird das bestimmende Thema ihrer Unterredung sein. Auch der Konflikt in der Ost-Ukraine soll zur Sprache kommen. Die beiden Außenminister haben sich bislang erst einmal getroffen.

dpa