Schlacht um Bachmut: Ukrainischer Soldat schildert Lage in umkämpfter Stadt

„Verwenden Hyperschallraketen“: Russland setzt „neue Waffentypen“ gegen überforderte Ukraine ein

Von: Nail Akkoyun, Felix Durach

Russland hat in der Nacht zum Donnerstag massive Angriffe ausgeführt. In Moskau kommt es zum Luftalarm. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 10. März, 06:16 Uhr: Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes abermals weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. In seiner abendlichen Videobotschaft erklärte der Präsident, es müsse mehr Druck geben. Selenskyj nahm auch auf den Umstand Bezug, dass das Atomkraftwerk Saporischschja zum wiederholten Male vorübergehend vom Stromnetz getrennt war. Ein Sprecher des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom hatte seinerseits erklärt, dies sei ohne erkennbaren Grund geschehen.

Selenskyj sprach von einer „kritischen Situation“. In der atomaren Sphäre sei Russland kein verlässlicher Partner mehr. „Das bedeutet, je schneller Russlands Nuklearindustrie Ziel von Sanktionen ist, desto sicherer wird die Welt sein. Einem Terrorstaat kann nicht erlaubt werden, Atomanlagen irgendwo in der Welt für Terror zu benutzen“, so der ukrainische Regierungschef.

Update vom 9. März, 22.30 Uhr: Neue Probleme für die Ukraine: einem Berater von Wolodymyr Selenskyj zufolge halten die ukrainischen Luftabwehrsysteme einigen russischen Kinzhal-Raketen nicht stand. „Sie verwenden Hyperschallraketen. Sie setzen neue Waffentypen ein, und sie sehen, wie unsere Luftabwehrsysteme damit umgehen können“, sagte Alexander Rodnjanski, Berater von Selenskyj. Die Abwehrsysteme „kommen damit nicht gut genug zurecht“.

Rodnjanksi erklärte weiter, dass Russland dabei „ein sehr starkes Signal“ an die Ukraine und den Rest der Welt senden würde: „Dass das Leben noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt ist, obwohl in den letzten Wochen mehr Ruhe herrschte.“

Drei russische Raketen, die in der Nacht von der russischen Region Belgorod aus auf die Ukraine abgefeuert wurden. © Vadim Belikov/dpa

Ukraine-Krieg: Von der Leyen spricht mit Selenskyj

Update vom 9. März, 21.00 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den jüngsten russischen Raketenbeschuss auf die Ukraine verurteilt. In einem Tweet schrieb die CDU-Politikerin: „Russlands absichtliche Angriffe auf Zivilisten und das Energienetz sind ein Kriegsverbrechen“.

Ukraine-Krieg: Zieht Russland schon bald Belarus mit in den Konflikt?

Update vom 9. März, 19.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstdirektorats plant Russland eine „großangelegte Provokation“ an der ukrainisch-belarussischen Grenze in Form eines Angriffs auf belarussisches Territorium. Daran soll auch der bekannte Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow beteiligt sein, teilte der Geheimdienst laut der Nachrichtenagentur Unian mit.

Demnach wird der Propagandist nach Belarus reisen und am 11. März von dort aus eine Sendung über den angeblich ukrainischen Angriff filmen. Somit wolle man die belarussische Bevölkerung gegen die Ukraine aufbringen und Belarus in den Krieg ziehen, lautete die Einschätzung des ukrainischen Geheimdienstdirektorats. „Wir erinnern daran, dass die Ukraine keine militärische Operation auf dem Territorium von Belarus durchführt“, teilte der Bericht mit.

Ukraine-Krieg: Luftalarm in Hauptstadt – Kreml dementiert Angriffe

Update vom 9. März, 18.40 Uhr: Sorge verbreitete sich am Nachmittag in Russland, als in Moskau Luftschutzsirenen ertönten. Laut dem Kreml handelte es sich dabei allerdings um einen Fehler – beziehungsweise einen Hackerangriff. „Infolge eines Hackerangriffs auf die Server von Radiosendern und Fernsehsendern wurde in Moskau ein falscher Luftschutzalarm ausgegeben. Das Moskauer Büro des Ministeriums für Notfallsituationen informiert hiermit, dass der Alarm falsch und nicht real ist“, hieß es gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Ukraine-Krieg: „Festung“ Bachmut wird jeden Tag wichtiger

Update vom 9. März, 17.00 Uhr: Olexander Syrskyj, der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, hat die andauernde Verteidigung der umkämpften Stadt Bachmut gegen Kritiker verteidigt. „Jeder Tag der Verteidigung der Stadt gibt uns Zeit für die Schaffung von Reserven und die Vorbereitung künftiger Offensiven“, sagte der Generaloberst nach einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Kiew. Im Kampf um die „Festung“ Bachmut im Gebiet Donezk verliere die russische Söldnertruppe Wagner ihre kampffähigsten Einheiten.

Ukrainische Verteidiger halten seit Monaten die stark zerstörte Stadt gegen russische Angreifer und erleiden dabei selbst hohe Verluste. Einberufene hätten nach drei Tagen Schnellausbildung in Bachmut kaum eine Chance aufs Überleben. „Jeder Tag hartnäckigen Widerstands gibt uns wertvolle Zeit für die Verringerung der Offensivkapazitäten des Feindes“, begründetet Syrskyj das Vorgehen weiter.

Ukraine-Krieg: Externe Stromversorgung für AKW Saporischschja wiederhergestellt

Update vom 9. März, 16.25 Uhr: Die externe Stromversorgung für das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja konnte nach den Raketenangriffen am Donnerstag wiederhergestellt werden. Das teilte der staatliche Energieversorger Ukrenerho mit. Damit könne das Kraftwerk wieder Strom aus dem ukrainischen Netz beziehen. Die Unterbrechung der Stromzufuhr durch russische Raketenschläge habe zuvor dazu geführt, dass die Pumpen für das Kühlsystem der heruntergefahrenen Reaktoren mit Dieselgeneratoren betrieben werden mussten. Die russischen Besatzungsbehörden hatten wiederum Kiew eine gezielte Abtrennung vorgeworfen.

„Massiver Racheschlag“: Russland erklärt neuerlichen Raketen-Hagel

Update vom 9. März, 14.50 Uhr: Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums hat die massiven Raketenangriffe auf die Ukraine am Donnerstag als Reaktion auf Gefechte in der russischen Grenzregion Brjansk gerechtfertigt. „Als Antwort auf die am 2. März vom Kiewer Regime organisierten Terrorakte im Gebiet Brjansk haben die russischen Streitkräfte einen massiven Racheschlag geführt“, sagte Igor Konaschenkow am Donnerstag in Moskau.

Am 2. März hatten die russischen Behörden behauptet, eine ukrainische Sabotagegruppe sei auf russisches Gebiet eingedrungen und habe dort zwei Zivilisten getötet. Präsident Wladimir Putin sprach von einem „Terroranschlag“. Zu dem Angriff bekannte sich später eine Gruppe russischer Nationalisten. Kiew hingegen stritt eine Beteiligung ab.

Ukraine-Krieg: Charkiw nach Raketenangriffen ohne Strom und Wasser

Update vom 9. März, 13.20 Uhr: Nach den schweren russischen Raketenangriffen in der Nacht sind noch immer mehrere ukrainische Gebiete ohne Strom und Wasser. Der Bürgermeister der Großstadt Charkiw im Osten des Landes, Ihor Terechow, sagte im Fernsehen: „In der gesamten Stadt gibt es keinen Strom. Daher sind wir bei Objekten der kritischen Infrastruktur und den medizinischen Einrichtungen zu Generatoren übergegangen.“ Es gebe in Charkiw auch kein Wasser, und die Heizung funktioniere nicht.

Bei den Angriffen in der Nacht sei Charkiw von mindestens elf Raketen getroffen worden. In der Hauptstadt Kiew fiel Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge in mehreren Stadtteilen die Zentralheizung aus. Kurzfristig gab es auch keinen Strom. Die Wasserversorgung war demnach in Kiew nicht betroffen.

Ukraine-Krieg: Drei Tote bei Angriff auf Bushaltestelle und Laden in Cherson

Update vom 9. März, 11.35 Uhr: Bei russischen Angriffen auf die Stadt sind Cherson sind offenbar drei Menschen ums Leben gekommen. Das meldete Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, über Twitter. Bei den Angriffen sollen eine Bushaltestelle und ein Laden getroffen worden sein. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach in einem Statement von „russischer Barbarei“. Es seien bei den Angriffen in der Nacht keine militärischen Ziele ausgewählt worden, sondern nur zivile Infrastruktur.

Raketen-Hagel trifft die Ukraine: Militärsprecher bestätigt Einsatz von Hyperschallraketen

Update vom 9. März, 10.45 Uhr: Yurii Ignat, ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, hat in einem TV-Interview bestätigt, dass Russland insgesamt sechs Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf Kiew abgefeuert hat. Diese Waffenart kann aufgrund ihrer enormen Geschwindigkeit kaum von konventioneller Luftverteidigung abgefangen werden. „Ich kann mich, wenn ich ehrlich bin, nicht daran erinnern, dass es eine solche Attacke zuvor gegeben hat“, sagte Ignat weiter.

Ukraine-Krieg: 81 Raketen abgefeuert – Selenskyj spricht von „schwieriger Nacht“

Update vom 9. März, 9.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Donnerstagmorgen zu den russischen Raketenangriffen in der Nacht geäußert. „Es war eine schwierige Nacht. Ein massiver Raketenangriff im ganzen Land“, teilte Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal mit. „Der Feind feuerte 81 Raketen ab, um die Ukrainer erneut einzuschüchtern, und kehrte zu seiner miserablen Taktik zurück. Die Besatzer können nur Zivilisten terrorisieren. Das ist alles, was sie tun können. Aber es wird ihnen nicht helfen. Sie werden sich der Verantwortung für alles, was sie getan haben, nicht entziehen“, erklärte der ukrainische Präsident weiter. Mindestens fünf Menschen wurden bei den Angriffen getötet.

Update vom 9. März, 08:59 Uhr: Bei den Angriffen auf die Stadt Lwiw hat es laut ukrainischen Angaben ein weiteres Todesopfer gegeben. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maksym Kozytskyi, schrieb hierzu auf Telegram: „Die Zahl der durch den Raketeneinschlag im Bezirk Zolochiv getöteten Menschen hat sich auf fünf erhöht. Unter den Trümmern wurde die Leiche eines weiteren Mannes, geboren 1963, entdeckt. Unser aufrichtiges Beileid an die Angehörigen.“

Ukraine-Krieg: Wasserversorgung in Zhytomyr offenbar unterbrochen

Update vom 9. März, 08:45 Uhr: Nach Raketenangriffen in der Stadt Zhytomyr sind die Menschen vor Ort nach Angaben des Bürgermeisters derzeit ohne Wasser. Serhii Sukhomlyn erklärte Medienberichten zufolge: „Heute Morgen gibt es keine Wasserversorgung und in einigen Häusern gibt es keinen Strom – es ist die Folge des Angriffs auf Zhytomyr. Die Lage ist schwierig. Es gibt keine Verluste.“

Ukraine-Krieg: Abweichende Angaben über Situation in Saporischschja

Update vom 9. März, 08:01 Uhr: Ein Sprecher des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom hat gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax erklärt, die Ukraine sei für die Trennung des Atomkraftwerks Saporischschja vom Stromnetz verantwortlich. Während die Ukraine angibt, dies sei die Folge eines russischen Angriffs, erklärte der Rosenergoatom-Sprecher, die Versorgung sei ohne erkennbaren Grund gekappt worden.

Ukraine-Krieg: Angriff auch auf Lwiw – vier Todesopfer gemeldet

Update vom 9. März, 07:52 Uhr: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung hat es bei einem Angriff auf Lwiw vier Tote gegeben. Auf Telegram schrieb Maksym Kozytskyi: „Bewohner der Oblast Lwiw, ein Luft-Alarm dauerte vier Stunden in dieser Nacht ... Im Bezirk Zolochiv fiel eine feindliche Rakete in ein Wohngebiet. Ein Feuer brach aus. Es ist bereits gelöscht worden“.

Kozytskyi weiter: „Im Moment ist die Zahl von vier Toten bekannt. Es handelt sich um vier Erwachsene. Zwei Männer und zwei Frauen. Sie waren zu Hause, als die Rakete einschlug. Die Trümmer werden noch durchsucht. Möglicherweise befinden sich noch weitere Menschen unter ihnen“. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht.

Ukraine-Krieg: Offenbar Angriff auf Elektrizitätswerk in Kiew

Update vom 9. März, 07:10 Uhr: Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko handelt es sich bei einer der Explosionen in Kiew um einen Angriff auf ein Elektrizitätswerk. Klitschko erklärte, derzeit seien etwa 40 Prozent der Stadt ohne Heizung. Die Temperatur vor Ort liegt aktuell bei vier Grad. Auf Telegram erklärte er: „Nach dem Raketenangriff sind aufgrund von Notstromausfällen derzeit 40 Prozent der Verbraucher in der Hauptstadt ohne Heizung. Die Wasserversorgung funktioniert normal“.

Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk Saporischschja vom Stromnetz abgeschnitten

Update vom 9. März, 07:05 Uhr: Laut Betreiberangaben, ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach einem Angriff russischer Kräfte vom Stromnetz abgeschnitten – es ist nicht das erste Mal, in den vergangenen Monaten. Energoatom meldet: „Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten Atomkraftwerk Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen“. Derzeit laufe das Atomkraftwerk mithilfe von Dieselgeneratoren, so die Betreiber.

Update vom 9. März, 06:19 Uhr: Laut ukrainischen Angaben hat es in der Nacht zum Donnerstag schwere Angriffe auf verschiedene Landesteile gegeben. Russische Truppen sollen im Osten, Süden und Westen des Landes Angriffe durchgeführt haben. Der Gouverneur von Charkiw, Oleg Sinegubow, schrieb in Online-Netzwerken: „Der Feind hat ungefähr 15 Angriffe auf die Stadt und die Region ausgeführt“. Die Operationen sollen wichtiger Infrastruktur gegolten haben – die Stadtverwaltung spricht von der „Energie-Infrastruktur“ und berichtet über „Probleme“ bei der Stromversorgung. Getroffen wurde nach ukrainischen Angaben auch ein privates Wohnhaus.

Aus dem südukrainischen Odessa gibt es ähnlich Berichte. Hier meldet Gouverneur Maksym Martschenko, dass „„Raketenangriffe die regionale Energie-Infrastruktur getroffen und Wohngebäude beschädigt“ hätten. „Zum Glück gab es keine Todesopfer“, so Martschenko. Im Westen des Landes wurden ebenfalls Angriffe gemeldet. In der Region Chmelnyzkyj wurde die Bevölkerung aufgefordert „Schutz zu suchen“.

Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew

Update vom 9. März, 06:15: Bei großangelegten Angriffen in der vergangenen Nacht soll es auch in Kiew Explosionen gegeben haben. Der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, berichtet auf Telegram von „Explosionen im Stadtteil Holosiiv“, mehr Details gäbe es „später“, so Klitschko.

Ukraine-Krieg: Bachmut laut Selenskyj mit besonderer strategischer Bedeutung

Update vom 9. März, 06:05 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung verteidigt, seine Truppen nicht aus der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut abzuziehen. In einem Interview mit CNN erklärte der ukrainische Präsident, die Stadt sei von besonderer strategischer Bedeutung. Selenskyj: „Nach Bachmut könnten sie weitergehen. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, nach Slowjansk“. Sollte Bachmut fallen, stünde der russischen Armee der Weg in andere Landesteile offen, so der Regierungschef.

Ukraine-Krieg: Russland will offenbar keine direkte Konfrontation mit Nato und den USA

Update vom 8. März, 21.35 Uhr: Amerikanischen Einschätzungen zufolge will Russland keine direkte Konfrontation mit den USA oder der Nato. Allerdings bestehe ein entsprechendes Risiko. Dies berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ein US-Geheimdienstdokument. Zwar habe die russische Führung bislang keine Handlungen begangen, die den Konflikt über die Grenzen der Ukraine ausweiten würden, schildert der Bericht demnach. Doch das Eskalationsrisiko sei weiterhin groß, heißt es.

Gegenüber dem Kongress teilte die US-Geheimdienstdirektorin Avril Haines mit, dass der Ukraine-Krieg womöglich Jahre dauern könnte. „Wir denken nicht, dass sich das russische Militär dieses Jahr genug sammeln kann, um große Geländegewinne zu machen“, zitierte CNN Haines. Allerdings gehe Kreml-Chef Wladimir Putin höchstwahrscheinlich davon aus, dass die Zeit auf seiner Seite sei. Daher könne er den Krieg verlängern, um „Russlands strategische Interessen in der Ukraine“ zu sichern. Laut Haines kann es während dem Konflikt auch „potenzielle Pausen“ geben.

Ukraine-Krieg: Stoltenberg warnt vor dem Fall von Bachmut

Update vom 8. März, 19.35 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einer baldigen Einnahme der heftig umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine gewarnt. „Wir können nicht ausschließen, dass Bachmut in den nächsten Tagen fällt“, sagte Stoltenberg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass Russland bei einer Einnahme Bachmuts „freie Bahn“ für weitere Eroberungen hätte. Die russische Söldnertruppe Wagner hatte zuvor mitgeteilt, den gesamten östlichen Teil Bachmuts eingenommen zu haben.

Auf russischer Seite sind vor allem die Söldner der Wagner-Gruppe am Kampf um Bachmut beteiligt. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte am Mittwoch in einer Audiobotschaft, seine Einheiten hätten mittlerweile „den gesamten östlichen Teil von Bachmut eingenommen, alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, der die Stadt in zwei Hälften teilt“.



Eine vollständige Einnahme Bachmuts hätte laut Selenskyj für Russland nicht nur symbolische, sondern auch strategische Bedeutung. „Uns ist klar, dass sie nach Bachmut noch weiter gehen könnten“, sagte der ukrainische Präsident dem US-Sender CNN. Die russischen Truppen hätten dann „freie Bahn in andere ukrainische Städte, in Richtung Donezk“. Die ukrainischen Streitkräfte seien daher entschlossen, Bachmut zu halten.



Schlacht um Bachmut: Ukrainischer Soldat schildert Lage in umkämpfter Stadt

Update vom 8. März, 16.35 Uhr: Russische und ukrainische Truppen liefern sich weiterhin schwere Schlachten um die Kontrolle über die Stadt Bachmut in Donezk. Der ukrainische Soldat Yuri Sjrotjuk schilderte gegenüber dem ukrainischen Sender 1+1 die Lage in der Stadt. „Sie haben unendlich Munition“, erklärte er mit Blick auf russische Angriffe. Neben Artillerie- und Mörserbeschuss würden auch Flugzeuge des russischen Militärs operieren. Bei Straßenkämpfen auf kurze Distanz würden aber die ukrainischen Soldaten gegen russische Truppen gewinnen, unterstrich er.

Putin-Kritiker werfen Kreml Instrumentalisierung des Frauentags vor

Update vom 8. März, 13.42 Uhr: Andrej Melnyk, ukrainischer Ex-Botschafter in Deutschland, hat sich in einem Podcast des Spiegel zum Ukraine-Krieg geäußert. In dem Interview sprach er auch über Wladimir Putins Ansichten über Deutschland. Hier seine Schilderungen einer „heftigen“ Begegnung mit dem Kremlchef.

Update vom 8. März, 13.13 Uhr: Kritiker in Russland werfen der Regierung vor, den Ukraine-Krieg zu instrumentalisieren, um Frauen „traditionelle Rollenbilder“ aufzuzwingen. „Für die Obrigkeit ist es nützlich, Männer als Verteidiger und Frauen als Helfer der Schwachen darzustellen“, schrieb etwa die Gruppe „Feminist Anti-War Resistance“ laut der Moscow Times vor wenigen Tagen auf Telegram. Das Portal zitierte außerdem aus einer Frauentags-Nachricht Putins: „In schwierigen Momenten... ist die Sanftheit eines weiblichen Herzens immer eine starke Kraft, die den rechten Weg zeigt.“

Putin münzt Frauentag auf Ukraine-Krieg: „Zukunft verteidigen“ und „Leben der Mutterschaft widmen“

Update vom 8. März, 12.44 Uhr: Wladimir Putin hat im Kreml an einer Feier zum Internationalen Frauentag teilgenommen und dabei betont, dass es in Russland aktuell angesichts „direkter Bedrohungen“ viele Beispiele für „Tapferkeit und Willenskraft“ gebe. Die Bevölkerung sei bereit, „ihre Zukunft zu verteidigen“, sagte der russische Präsident der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Gleichzeitig dankte Putin allen Frauen in Russland, die „ihr Leben der Mutterschaft widmeten“.

Update vom 8. März, 12.34 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow nennt die neuen Nord-Stream-Spekulationen ein „Ablenkungsmanöver“. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti sagte er nun: „Es ist klar, dass die Leute, die den Angriff orchestriert haben, eine Ablenkung schaffen wollen.“ Es handele sich „eindeutig“ um „eine gut koordinierte Medienkampagne“. „Diese ganze Geschichte ist nicht nur seltsam. Sie riecht nach einem ungeheuerlichen Verbrechen“, fügte Peskow hinzu.

Update vom 8. März, 12.15 Uhr: Das Gericht der Europäischen Union hat EU-Sanktionen gegen die Mutter von Jewgeni Prigoschin für nichtig erklärt. Der Rat der Mitgliedstaaten kann das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Prigoschin ist Chef der Söldner-Armee Wagner, die auf der Seite Russlands im Ukraine-Krieg kämpft.

Ukraine fordert viel mehr Munition – Pistorius sieht Bundeswehr-Problem

Erstmeldung vom 8. März: Kiew – Die ukrainische Regierung verlangt von der EU deutlich mehr Munition als bislang in Aussicht gestellt. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte am Mittwoch (8. März) vor Beratungen mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm, sein Land brauche dringend „eine Million Schuss Munition“, um sich gegen Russland zu verteidigen. Das ist vier Mal so viel wie bisher von EU-Seite im Gespräch ist.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt vor, dass die Mitgliedsländer aus ihren eigenen Beständen Munition im Wert von zunächst einer Milliarde Euro an die Ukraine liefern. „Das ist nicht genug“, betonte allerdings Resnikow. Unterstützt wird die Ukraine von Estland. „Ich hoffe, dass wir heute einen politischen Konsens finden, dass wir so schnell wie möglich eine Million Schuss liefern“, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nannte Borrells Vorschlag „wichtig und notwendig“. Das dürfe „aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten die Engpässe bewältigen müssen“, sagte der SPD-Politiker. Deutschland könne nur im Rahmen der „eigenen Verteidigungsfähigkeit liefern“, betonte er.

Bachmut aktuell: Wagner meldet Erfolge in umkämpfter Stadt

Die russische Söldnergruppe Wagner hat unterdessen nach eigenen Angaben den „östlichen Teil“ Bachmuts eingenommen. Das teilte ihr Chef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft mit. Die Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut ist die am längsten andauernde des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Bachmut aktuell: Wolodymyr Selenskyj warnt vor „freier Bahn“ für Russland

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe nimmt im Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle ein. Der Druck auf die ukrainischen Truppen hat in der Industriestadt jüngst stark zugenommen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor gewarnt, dass die russische Armee im Falle einer Einnahme Bachmuts „freie Bahn“ für weitere Eroberungen in der Ostukraine hätte. (AFP/dpa/frs/nak)