Diese 21 Gäste beim Mobilitätsgipfel beweisen, dass es eigentlich ein Autogipfel war

Teilen

Mobilitätsgipfel? Wohl eher Autogipfel. BuzzFeed News präsentiert die „ausgewogene“ Teilnehmer-Liste.

Im Bundeskanzleramt tagte am 10. Januar der Mobilitätsgipfel über die Verkehrswende in Deutschland. Das Ergebnis der Spitzenrunde: Man bestätigte noch einmal, dass man das Ziel habe, bis 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Autos auf die deutschen Straßen zu bringen. Doch was ist eigentlich mit anderen Fortbewegungsmitteln? Zug- und Rad-Verbände finden: Das war mehr ein „Autogipfel“ als ein „Mobilitätsgipfel“!

BuzzFeed.de hat die Teilnehmer-Liste des Mobilitätsgipfels und zeigt, warum das wohl stimmt.