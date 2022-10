Fake-Anruf beim Außenminister: Komiker-Duo entlockt Ukraine brisante Aussagen

Von: Patrick Freiwah

Falschinformation und Geheimhaltung spielen im Krieg eine große Rolle. Ein russischer Fake-Anruf bestätigt offenbar die enge Verbindung zwischen der Ukraine und den USA.

Kiew/Moskau – Das Wiederaufflammen des „Kalten Krieges“ zwischen Russland (ehemals Sowjetunion) und dem Westen ist bittere Realität, seit Februar 2022 hält die Eskalation in der Ukraine die Welt in Atem. Der Unterschied zu damals: Gegenseitige Abhängigkeiten führen in zahlreichen Ländern zu akuten Interessenskonflikten, während das Volk mit einer massiven Energiekrise konfrontiert wird - und dem drohenden dritten Weltkrieg.

Fake-Anruf bei Ukraine-Minister Kuleba: Russisches Komikerduo als US-Botschafter

Dass Kriegspropaganda und Falschinformation im Ukraine-Konflikt eine wesentliche Rolle spielen, verdeutlicht ein Fake-Anruf, mit dem ein bekanntes russisches Komikerduo offenbar den ukrainischen Außenminister in die Falle tappen ließ: Der Telefonstreich entlockte einem prominenten Opfer der ukrainischen Landesführung brisante Aussagen.

Ukraine-Außenminister Dmytro Kuleba bekam es am Telefon mit „Vovan und Lexus“ zu tun, hielt die beiden politischen Scherzbolde jedoch für jemand anderen: Ex-Botschafter Michael McFaul, der unter Präsident Barack Obama in Moskau die amerikanischen Interessen vertrat und noch heute strategisch für die USA mit der Ukraine zusammenarbeitet. Das andere Ende der Leitung führte in Wirklichkeit jedoch nach Russland: Es handelte sich um Alexej Stoljarow und Wladimir Kusnezow, die immer wieder bekannte Politiker und Promis per Telefon und mittlerweile sogar „Deep Fakes“ reinlegen. Das berichtet merkur.de.

Ukraine: Komikerduo entlockt Kuleba heikle Aussagen - Angriffe auf Russland?

In dem Gespräch ging es um die Angriffe auf der Krim sowie der Grenzregion Belgorod. „Wenn Sie mich fragen, wer auf der Krim oder in Belgorod etwas in die Luft sprengt, dann sage ich Ihnen im Privaten, ja das waren wir“, lässt der Außenminister jenes Landes wissen, das laut Transparency International auch 2022 zu den korruptesten Staaten Europas gehört. Der Letztplatzierte dieser Wertung: Russland. Während es sich bei der Krim um ein annektiertes Gebiet handelt, befindet sich Belgorod innerhalb der Russischen Föderation.

Kürzlich erfolgte ein Anschlag auf die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch - eine für Russland wichtige Verbindung © IMAGO/Elena Ivanova

Ukraine: Nato im Krieg beteiligt? Außenminister spricht von „enger Abstimmung“ mit USA

Nicht minder brisant sind Äußerungen von Kuleba im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA: Der Außenminister erklärte am Telefon, dass die Gegenoffensive im Süden des Landes in enger Abstimmung mit der Großmacht aus Übersee initiiert sei. Auch dies bekräftigt Russlands Narrativ, dass die Nato im Ukraine-Konflikt längst involviert ist.

Russland sprach nach der Explosion auf der Krim-Brücke von Terror und befand von Beginn an die Ukraine für schuldig, während Kiew sich zunächst bedeckt hielt. In Moskau dürften die Äußerungen Kulebas als Schuldgeständnis gewertet werden.

Vor wenigen Monaten führte das Komikerduo „Vovan“ und „Lexus“ mehrere Bürgermeister europäischer Hauptstädte hinters Licht, als sie sich per Videoschalte als Vitali Klitschko ausgaben - darunter auch Berlins Oberbürgermeisterin Franziska Giffey. Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt derweil eine Entscheidung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und lehnt Verhandlungen mit Russland und Wladimir Putin weiter ab. (PF)