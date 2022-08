Mit Flüssiggas kann laut Lobby die Gasumlage umgangen werden

Steigende Energiekosten

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Nuß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Energiekosten explodieren. Doch nicht auf jedes Gas wird die Gasumlage erhoben und ob eine Preisweitergabe von Versorgern rechtens ist, ist alles andere als sicher.

Berlin – Die Kosten explodieren, wohin man schaut. Die Inflation in Deutschland und im gesamten Euro-Raum schießt auf Rekordhoch und im Zuge der Ukraine-Krise wird Energie immer teurer, die hilft auch keine Energiepreispauschale als Entlastung der Bürger aus den Reihen der Politik. Entlastungen müssen in der Energiekrise für die Bürger her, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) jüngst forderten.

Gasumlage in der Energiekrise: Flüssiggas laut Lobby-Verband von Abgabe ausgeschlossen

In der Wirtschaft funktioniert das schon: Um wichtige Gasimporteure in Deutschland zu stützen, wurde in dieser Woche die Höhe der sogenannten Gasumlage beschlossen, die ab Oktober jeder Gaskunde zahlen muss. Jeder? Nicht unbedingt!

+ Wer mit Flüssiggas heizt, kommt um die Gasumlage herum, sagt der Deutsche Verband Flüssiggas. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Denn wie der Deutsche Verband Flüssiggas mitteilt, ist das aus den Gasen Propan und Butan bestehende Flüssiggas von der Gasumlage nicht betroffen. „Flüssiggas ist nicht zu verwechseln mit Erdgas beziehungsweise verflüssigtem Erdgas“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur einen Verbandssprecher.

Keine Gasumlage für Flüssiggas: Liquefied Petroleum Gas“ (LPG) besteht aus Propan und Butan

Der Unterschied zwischen Flüssiggas und verflüssigtem Erdgas liege in der Art der Verflüssigung und damit der Nutzung. So bestehe Flüssiggas, sogenanntes „Liquefied Petroleum Gas“ (LPG) aus Propan und Butan. Diese Gase ließen sich bei Raumtemperatur und geringem Druck verflüssigen. Das entstehende Gas lasse sich lange in Tanks lagern. Wegen seiner Leitungsunabhängigkeit sei es besonders im ländlichen Raum beliebt.

Bei Erdgas sei der Hauptbestandteil Methan, das sich unter Druck bei Raumtemperatur nicht verflüssigen lasse. Um es zu verflüssigen, werde es stark heruntergekühlt. Verflüssigtes Erdgas, sogenanntes „Liquefied Natural Gas“ (LNG) könne nicht beliebig lange in dezentralen Tanks gelagert werden. Um LNG für die Wärmeversorgung nutzen zu können, müsse es nach dem Transport per Schiff in LNG-Terminals, wie der, der gerade in Wilhelmshaven gebaut wird, wieder in einen gasförmigen Zustand umgewandelt werden.

Wegen Gasumlage: Einfacher Wechsel auf Flüssiggas nicht einfach umsetzbar

Wichtigste Quelle für die Flüssiggasversorgung seien deutsche Raffinerien, sagte der Sprecher weiter. Bei den Importen kämen mehr als 90 Prozent der Lieferungen aus EU-Ländern, Skandinavien und den USA. Ein einfacher Wechsel auf Flüssiggas ist also nicht so einfach zu realisieren. Und auch ein Wechsel des Energieversorgers, der bereits erhöhte Preise an seine Kunden weitergibt, ist derzeit nicht so einfach. In der aktuellen Krise sei ein Wechsel des Strom- oder Gasanbieters schwierig, heißt es bei der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.

Bei rechtmäßigen Preiserhöhungen sollte nicht übereilt gekündigt, sondern zunächst die Marktlage sondiert werden. Energieversorger seien an die vereinbarten Verträge und Preise gebunden, erhöhte Beschaffungskosten dürften bei bestehenden Verträgen nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Geraten wird, Preis- und Abschlagserhöhungen zu überprüfen. Falls sie unrechtmäßig seien, solle man Widerspruch einlegen.

Verbraucherschützer: Weitergabe von Gaspreiserhöhung durch Energieversorger eventuell nicht rechtmäßig

Die Verbraucherschützer empfehlen außerdem, Zählerstände regelmäßig abzulesen, um den Überblick über den eigenen Verbrauch zu behalten. In der Beratung gehe es oft um utopisch hohe Abschläge, berichtete Verbraucherzentrale-Geschäftsführerin Petra Kristandt. So seien einer Verbraucherin die Gasabschläge mit der Abrechnung für 2020 von 216 auf 400 Euro monatlich erhöht worden.

Doch damit nicht genug: In diesem März kündigte ihr Versorger an, die Abschläge würden sich auf monatlich rund 1200 Euro erhöhen, da sich die Preise verdreifacht hätten. Über die abgelaufene Preisbindung und ihr Sonderkündigungsrecht sei sie zwei Monate zuvor informiert worden. Doch solch ein Schreiben habe die Kundin nicht erhalten.

Über Preiserhöhungen nach Ende der Vertragslaufzeit müssten Anbieter spätestens einen Monat vorher informieren und gut sichtbar auf das Sonderkündigungsrecht hinweisen, betonten die Verbraucherschützer. Wenn Kundinnen und Kunden nicht transparent und nachvollziehbar informiert würden, seien die Preiserhöhungen unwirksam.

Gasumlage in der Energiekrise: Höherer Energiepreis trotz Preisgarantie wohl rechtlich in Ordnung

Doch die Verbraucherschützer fürchten, dass es tatsächlich eine rechtliche Möglichkeit gibt, dass die Energiekosten trotz Preisgarantie erhöht werden können. Juristen sehen teilweise den Punkt erfüllt, dass sich Energieversorger aufgrund der Energiekrise auf den Standpunkt „Störung der Geschäftsgrundlage“ stellen könnten.

In diesem Fall ist es möglich, dass die Versorger argumentieren, dass die Einkaufspreise auf das Gas völlig unerwartet explodiert sind und dies nicht absehbar. Wie diese Sache ausgeht, wird wohl durch einen Richterspruch entschieden. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist, die Rechnung nicht zu bezahlen. Die wird trotz eines Einspruchs nämlich erstmal fällig. (Mit Material der dpa)

Rubriklistenbild: © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa