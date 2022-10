Mindestlohn 2022: Erhöhung auf 12 Euro – Arbeitsminister Heil winkt wegen Pleitewelle ab

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt die Erhöhung des Mindestlohn: „Aber der Mindestlohn hilft jetzt Menschen mit geringen Einkommen ganz konkret. Das ist wichtig.“ © Political-Moments / Imago

Arbeitsminister Hubertus Heil verteidigt die Mindestlohn-Erhöhung auf 12 Euro gegen Ängste vor Pleitewelle und anziehender Inflation.

Berlin – Zum 1. Oktober 2022 steigt der Mindestlohn in Deutschland auf 12,00 Euro brutto die Stunde an. Die Ampelkoalition macht damit eines ihrer wichtigsten Wahlkampfversprechen wahr. Für Die Linke ist hingegen der Mindestlohn von 12,00 Euro noch viel zu wenig. Und auch die Grüne Jugend fordert eine weitere Erhöhung, denn die „Inflation frisst die Erhöhung auf“, heißt es von der Grünen-Nachwuchsorganisation.

Mindestlohnerhöhung Oktober 2022: Rund 6,5 Millionen Deutsche profitieren

Doch erst einmal könnten jetzt rund 6,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Mindestlohnerhöhung 2022 auf 12,00 Euro profitieren – denn sie verdienen derzeit weniger als diesen Bruttostundenlohn. Das berichtet unter anderem tagesschau.de. In den Medien mehren sich zudem Stimmen, dass die Erhöhung des Mindestlohnes etliche Firmen in Deutschland die Pleite treiben würde.

Wirtschaftsprognosen: Droht Deutschland Pleitewelle?

Denn die Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute des Landes für 2023 sind ohnehin düster: Deutschland steuert geradewegs auf eine Rezession zu, so das Ergebnis des am Donnerstag vorgestellten Reports „Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust“, der Wirtschaftsexperten und Regierungsberater. Droht Deutschland wirklich die Pleitewelle?

Mindestlohn 2022: Um wie viel steigt der Mindestlohn ab 1. Oktober in Deutschland an?

Bis zum 30. September 2022 lag der Mindestlohn in Deutschland bei 10,45 Euro brutto; stieg dann zum 01. Oktober auf jetzt 12,00 Euro an. Das entspricht einer Erhöhung um 1,55 Euro je Stunde beziehungsweise rund 15 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Mindestlohn sogar um 22 Prozent gestiegen – denn im Jahr 2022 wurde der Mindestlohn bereits vor dem 01. Oktober 2022 zweimal erhöht. Zum 01. Januar 2022 auf 9,82 Euro (von 9,60 Euro), und schließlich auf 10,45 Euro zum 01. Juli 2022. Insgesamt ist der Mindestlohn in Deutschland im Jahr 2022 also um 2,40 Euro je Arbeitsstunde gestiegen.

Diese Erhöhung war notwendig, damit die unteren Einkommensgruppen nicht immer weiter von der Mitte abdriften. Arbeit muss sich lohnen.

Mindestlohnerhöhung ab Oktober 2022: Wie viele Menschen profitieren von der Erhöhung?

Über 6 Millionen Menschen, genauer 6,64 Millionen Menschen in Deutschland könnten vom Mindestlohn profitieren. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Denn 3,5 Millionen Frauen, berichtet tagesschau.de, und 2,7 Millionen Männer verdienen aktuell weniger als 12,00 Euro brutto in der Stunde und erfüllen die Kriterien, um den gesetzlichen Mindestlohn ausgezahlt zu bekommen. Denn Anspruch auf den Mindestlohn haben nicht alle Menschen, die einer Arbeit nach gehen.

Mindestlohnerhöhung im Oktober 2022: Wer bekommt den Mindestlohn nicht?

Ausgenommen vom Mindestlohn sind grob zwei Gruppen: Das wären zum einen Auszubildende, Praktikanten und Minderjährige, die einem Job nachgehen. Für diese Gruppe gelten eigene Regeln. Und zum anderen, Beschäftigte in Branchen, für die von den Tarifparteien Verträge ausgehandelt wurden, die Mindestlöhne beinhalten, die unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Das Onlineangebot von Radio Berlin-Brandenburg rbb24.de führt als Beispiel die Fleischer an. Die Beschäftigten der Branche bekommen weiterhin nur die ausgehandelten 11,00 Euro brutto, ab dem 01.12.2022 dann 11,50 Euro.

Mindestlohn 2022: Erhöhung im Oktober – in welchen Branchen profitieren die meisten?

Von der Mindestlohnerhöhung profitieren nicht nur nicht alle Arbeitnehmer; die Mindestlohnerhöhung spielt auch je nach Branche eine unterschiedlich große Rolle. Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat sich dieser Frage im September 2022 angenommen und 6900 Unternehmen direkt befragt, wie rbb24.de berichtet. In etwa jedem dritten deutschen Unternehmen (30 Prozent) spielt die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,00 Euro eine Rolle, im sogenannten Bereich des „verarbeitenden Gewerbes“ sind laut der Untersuchung besonders Betriebe des Textilgewerbes betroffen. 71 Prozent der Befragten in der Branche gaben an, dass die Mindestlohnerhöhung von Oktober 2022 für ihren Betrieb „relevant“ sei. Für 58 Prozent der befragten Einzelhändler gilt das gleiche.

Bei Dienstleistern schlägt sich die Erhöhung des Mindestlohn 2022 auf 12,00 Euro besonders bei gastronomischen Betrieben (78) und im Beherbergungsgewerbe (Hotels, Pensionen etc.), nieder: 65 Prozent der durch das ifo-Institut Befragten gab an, dass die Erhöhung des Mindestlohns in ihrem Unternehmen eine Rolle spiele. Nur minimal weniger (64 Prozent) gilt dies für Firmen im Bereich Arbeitsvermittlung.

In der Land- und Forstwirtschaft sind es nach Angaben der Bundesregierung dagegen rund 48 Prozent der Arbeitnehmer die von der Erhöhung des Mindestlohns profitieren.

Mindestlohn 2022: Erhöhung im Oktober – Voll-, Teilzeit- oder Mini-Job – was gilt es zu beachten?

Von der Erhöhung des Mindestlohns 2022 im Oktober sind keineswegs nur Mini-Jobber betroffen. Wie tagesschau.de berichtet, gehören zu den rund 6,6 Millionen Menschen, die bisher weniger als 12,00 Euro brutto die Stunde bekommen haben, neben knapp über 3 Millionen Mini-Jobbern auch 1,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte und 1,8 Millionen Arbeitnehmer, die in einem Teilzeitarbeitsverhältnis stehen. Voll- und Teilzeitbeschäftigte bekamen in der Regel am Ende mehr. Nicht so, die Mini-Jobber. Denn ab einem Einkommen von 450,00 Euro brutto fallen Sozialabgaben an. Damit das nicht passiert, haben in der Vergangenheit viele Mini-Jobber ihre Stunden reduziert, um unter dieser Grenze zu bleiben – denn der (Zusatz)Verdienst ist bei Mini-Jobs gering.

Mit dem 01. Oktober 2022 gilt jedoch auch eine neue Einkommensgrenze für die Sozialversicherungspflicht, die mit Beginn des Monats auf 520 Euro angehoben wird. Für Mini-Jobber bedeutet das, dass sie jetzt mehr verdienen können, bevor Sozialabgaben fällig werden.

Befürchtet dass sich der erhöhte Mindestlohn zum Inflationstreiber entwickelt: Der Leiter des ifo-Institut Prof. Dr. Clemens Fuest, hier bei einem Auftritt in der Talkshow von Anne Will. (Archivbild) © Jürgen Heinrich / Imago

Wirtschaftsforscher warnt vor Mindestlohnerhöhung als Inflationstreiber

Der Präsident des ifo-Instituts Clemens Fuest begrüßt zwar die Erhöhung des Mindestlohns als „hilfreich“ für bestimmte Gruppen, sieht allerdings auch die Gefahr, dass die Maßnahme zum Inflationstreiber wird. Wörtlich sagte Fuest der Samstagsauagbe der Rheinischen Post in Düsseldorf: „Soweit der Mindestlohn das Einkommen von vulnerablen Gruppen im untersten Einkommensbereich erhöht, ist er hilfreich.“ Kleinere Unternehmen, die jetzt schon unter hohen Material- und Energiekosten zu leiden hätten, „werden die höheren Löhne soweit möglich durch höhere Preise überwälzen, dadurch verstärkt sich die Inflation“, so Fuest.

Die Erhöhung des Mindestlohns schadet dem Arbeitsmarkt nicht. Nach allem, was wir wissenschaftlich erhoben haben, ist die Arbeitsmarktentwicklung neutral.

Arbeitsminister Heil verteidigt Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro

In einem Interview mit der Berliner Morgenpost hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Erhöhung des Mindestlohns von 10,45 Euro auf 12,00 Euro zum 1. Oktober 2022 verteidigt. Die Maßnahme, sei keine Reaktion der Bundesregierung auf die steigende Inflation, sondern schon vorher beschlossen haben, erinnerte Heil. Heil wehrte sich gegen die Behauptung, die Erhöhung des Mindestlohns würde Arbeitsplätze kosten – das seien dieselben, die es schon bei der Einführung des Mindestlohns gegeben hatte. 2015 war der Mindestlohn in Deutschland eingeführt worden und hatte zum Start bei 8,50 Euro gelegen.

Hubertus Heil: „Die den Laden am Laufen halten können sich mehr leisten“

Bei der Erhöhung des Mindestlohn geht es Hubertus Heil auch um die Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit. Im Interview mit der Berliner Tageszeitung sagte der Minister, dass die „Menschen, die den Laden am Laufen halten, aber wenig verdienen und ihr Geld nicht nach Luxemburg oder auf die Cayman Islands bringen“ sich jetzt mehr leisten können würden. Dass es zu vereinzelten Jobverlusten kommen wird, schließt Heil nicht aus, betont aber den „gesamtwirtschaftlich betrachtet“ fehlenden „keinen negativen Effekt auf den Arbeitsmarkt“ den die Erhöhung des Mindestlohns hat. Treiber der Inflation sei nicht der Mindestlohn, sondern die „massiv gestiegenen Energiepreise und gestörte Lieferketten.“