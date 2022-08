12 Milliarden Euro Verlust: Gaskonzern Uniper legt Halbjahresbericht vor

Von: Felix Busjaeger

Das Logo von Uniper ist am Eingang vom Erdgasspeicher Bierwang zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Die Gaskrise trifft das Energieunternehmen Uniper hart. Im ersten Halbjahr 2022 hat der Gaskonzern einen Verlust von mehr als 12 Milliarden Euro gemacht.

Düsseldorf – Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als 12 Milliarden Euro gemacht. Das geht aus einem Bericht vor, den das Unternehmen am Mittwoch, dem 17. August, vorgestellt hat. 6,5 Milliarden Euro sind dabei auf die Unterbrechungen bei russischen Gaslieferungen zurückzuführen. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ist wohl erst in den kommenden Jahren möglich. „Für 2023 erwarten wir eine Ergebnisverbesserung und streben an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen“, sagte Finanzchefin Tiina Tuomela laut Mitteilung zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Mehr in Kürze