Militante Methoden zur Befreiung der Kurden: Was über die Arbeiterpartei PKK bekannt ist

Von: Felix Busjaeger

Die Fahne der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bei einem Demonstrationsmarsch. © picture alliance / dpa/Symbolbild

Die PKK steht immer wieder im Verdacht, für Terror verantwortlich zu sein. Seit der Gründung durch Abdullah Öcalan hat sich die Organisation viel gewandelt.

Ankara – Ein roter Stern auf gelbem Kreis mit grüner Umrandung auf einer roten Flagge: Seit Jahren ist das Symbol der Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die für ihren revolutionären Antrieb bekannt ist, für die Türkei ein Dorn im Auge. Immer wieder werden der Untergrundorganisation militante Methoden zugeschrieben, die mitunter auch in terroristischen Anschlägen gipfeln.

Nach der Explosion im Stadtzentrum von Istanbul stand die PKK wiedermal im Verdacht, für den Angriff verantwortlich zu sein. Bestätigen ließen sich die Mutmaßungen nicht – vielmehr teilte die Arbeiterpartei mit, nicht im Zusammenhang mit den Anschlägen zu stehen. Doch auch abseits der Entwicklungen sorgt die PKK regelmäßig für Aufsehen.

Kurdische Arbeiterpartei PKK: Militärischer Arm verübt Anschläge – insbesondere in der Türkei

Die Bedeutung des Begriffs PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) hat in den vergangenen Jahren unterschiedlich starke Relevanz in der Geschichte der Türkei, die weit von einem EU-Beitritt entfernt ist, hervorgerufen. Je nach Auslegung setzt sich die Arbeiterpartei Kurdistans für die Gründung eines unabhängigen kurdischen Staats ein. Um dieses Ziel zu erreichen, greift der militärische Arm der PKK auch auf Anschläge zurück. In der Vergangenheit kam es auch immer wieder zu zivilen Opfern. Verantwortlich für die Gründung der Organisation war der Führer der KCK (Koma Civakên Kurdistan), Abdullah Öcalan. Inzwischen wurde die PKK durch eine Folgeorganisation abgelöst: die KCK.

Am Ende der 1970er Jahre schloss sich Öcanlan mit einigen Mitstreitern zusammen, um die PKK zu gründen, die sich seitdem hauptsächlich aus zwei Armen zusammensetzt: dem militärischen und dem politischen. Hinzu kommen mehrere Teilorganisationen. Aufgrund ihrer Aktivitäten werden die PKK und ihre zugehörigen Gruppierungen von zahlreichen Ländern als terroristische Organisation geführt.

PKK steht auf Terrorlisten: Arbeiterpartei Kurdistans hat weltweit zahlreiche Unterstützer

Da die Kurdische Arbeiterpartei ihre Aktivitäten nicht nur auf die Türkei beschränkt, stehen ihre Anhänger in anderen Ländern unter Beobachtung. Der deutsche Verfassungsschutz schätzt, dass es auch in der Bundesrepublik eine steigende Zahl von Unterstützern gibt. Kurdische Kulturvereine stehen mitunter unter Verdacht, der PKK nahezustehen.

Die Arbeiterpartei Kurdistans entstand 1978 als Gegenreaktion zu der damals kurdisch-feindlichen Politik in der Türkei und hat während der Amtszeit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan allerdings Legitimation und Rückhalt in der kurdischen Bevölkerung verloren, da die Kurden wieder zunehmend Rechte bekommen hatten. In ihrer jahrzehntelangen Geschichte musste sich die PKK immer wieder mit den Anschuldigungen auseinandersetzen, bei der Rekrutierung ihrer Kämpfer auch auf Kindersoldaten zu setzen. Derweil setzt die Führung um Erdogan auf eine breite Desinformationskampagne, um die Opposition mundtot zu machen.

PKK als Terroristische Vereinigung: Keine einheitliche Lösung

Die Kurdische Arbeiterpartei PKK gilt in zahlreichen Ländern als Terroristische Vereinigung, darunter auch Deutschland. Jedoch sind die Meinungen nicht einheitlich geregelt. Etwa die Europäische Union oder die USA führen die PKK auf ihren Terrorlisten. Andere Länder stufen die Arbeiterpartei als terroristische Organisation oder terroristisch ein. Während einige Staaten sich bei ihrer Positionierung deutlich festlegen, nutzen viele EU-Länder die Möglichkeit, die PKK auf nationaler Ebene nicht als Terrororganisation zu führen, sondern über die EU-Terrorliste.

Wer ist der Gründer der PKK? Abdullah Öcalan gilt als Urvater der PKK-Organisation. Das Gründungsmitglied der Kurdischen Arbeiterpartei stand der Organisation mit 2022 vor und sitzt in der Türkei seit Jahren in Haft. Als philosophischer Vordenker hat Öcalan auch in der Folgeorganisation KCK weiterhin die Führung inne und genießt unter seinen Anhänger große Anerkennung.

Dass die PKK teilweise zu radikalen Methoden greift, um ihre Ideologie zu vertreten, liegt in ebendieser begründet. Wie Öcalan in den 1990er Jahren regelmäßig betonte, sei der bewaffnete Widerstand der bestmögliche Weg, um die Interessen der Kurden zu vereinigen. Bei dem Geflecht aus Untergruppen bei der PKK ist es allerdings immer wieder schwer, als Außenstehender ein gemeinsames Ziel zu erkennen. Wie der Deutschlandfunk aber in einem Beitrag schreibt, sei das erste Ziel, als Gruppierung unter anderem territorial zu überleben. Darüber hinaus sind die PKK-Gruppen bestrebt, von den Terrorlisten wegzukommen.

Wie finanziert sich die PKK? Legale und illegale Geldströme für die Finanzierung

Da die Aktivitäten der PKK teilweise größere Geldmengen benötigen, hat sich in den vergangenen Jahren ein weit verzweigtes Netzwerk der Geldbeschaffung etabliert, das auch legalen und illegalen Ressourcen besteht. Während der legale Zweig hauptsächlich aus einer Struktur von Kulturvereinen besteht, bei denen Mitglieder über Beiträge die PKK finanzieren, soll die Kurdische Arbeiterpartei aus in zahlreiche illegale Geldgeschäfte verstrickt sein. So berichtet etwa Europol, dass PKK-Einheiten in Syrien und dem Irak wichtige Handelsrouten kontrollieren und in den Drogen- und Menschenhandel der Regionen verstrickt seien.

Die PKK in der Türkei steht zudem in dem Verdacht, andere Gruppierungen wie die PYD (Partei der Demokratischen Union) oder YPG (Einheiten zum Schutz des Volkes), letzte soll auch für die jüngsten Anschläge in Istanbul verantwortlich sein, mitzufinanzieren. Während westliche Beobachter sich bezüglich der Verbindungen sicher sind, streiten die kurdischen Organisationen Verbindungen zur PKK ab.

Wandel der PKK zur KCK: Neuausrichtung im Jahr 2007

Wenn heutzutage von der PKK gesprochen wird, ist eigentlich die „Gesellschaft Union Kurdistans“ gemeint. Im Jahr 2007 hatte sich die damalige Führung entschlossen, mit der Umbenennung zur KCK den Eindruck einer Neuausrichtung zu erwecken. Diese vermeintliche Veränderung existierte allerdings nur auf dem Papier. Seitdem wirbt die Partei damit, föderalistisch sein. Dennoch haftet der Kurdenpartei weiter an, Guerilla-artig strukturiert zu sein.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 hat die PKK, beziehungsweise ihr Nachfolger, in vielen Ländern für Zerstörung und Terror gesorgt. Eine genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass weit über 40.000 Tote im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Kurdischen Arbeiterpartei stehen.