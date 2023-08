Afrika nach Niger-Putsch ein Pulverfass: Militär-Eskalation mit Nachbarstaaten droht – „Kriegserklärung“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Zwei Staaten der Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas stellen sich gegen die Forderungen an das Militär in Niger. Eine Intervention könnte einen Krieg auslösen.

Ouagadougou/Bamako — Nach dem Putsch am 26. Juli befindet sich das Militär in Niger an der Macht. Die Regierung wurde gestürzt, Teile von ihr werden immer noch festgehalten. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas droht den neuen Militärmachthabern im Niger mit Gewalt. Doch nicht alle ihrer Mitglieder sind damit einverstanden. Die vom Militär geführten Staaten Burkina Faso und Mali warnen die restlichen Staaten vor einem Eingreifen. Es käme einer Kriegserklärung gleich.

Militärputsch in Niger: Burkina Faso und Mali warnen vor Intervention - „Kriegserklärung“

Sollten sich die Ecowas-Staaten dazu entscheiden, eine militärische Intervention gegen Niger auszuführen, käme dies einer „Kriegserklärung“ gegen Burkina Faso und Mali gleich, hieß es in einer am Montag (31. Juli) veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung der beiden Übergangsregierungen. Ein militärisches Eingreifen könnte katastrophale Folgen haben, die die gesamte Region destabilisieren könnten.

In der Mitteilung der Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali hieß es weiter, dass ein militärisches Eingreifen der Ecowas den Austritt der beiden Staaten aus der Gemeinschaft nach sich ziehen würde. Darüber hinaus würden „Selbstverteidigungsmaßnahmen“ zur Unterstützung der nigrischen Streitkräfte und des nigrischen Volkes eingeleitet. Beide Länder weigerten sich zudem, die „illegalen, unrechtmäßigen und unmenschlichen“ Sanktionen gegen die Bevölkerung und die Behörden von Niger anzunehmen. Auf die Androhung der beiden Staaten reagierte der Politikwissenschaftler und Militär-Experten Carlo Massala auf Twitter. Dieser kommentierte: „Krieg in Afrika war nicht auf meiner Bingokarte für 2023.“

Ecowas droht Niger mit Gewalt — Burkina Faso und Mali reagieren

Ecowas hatte den Putschisten im Niger am Sonntag ein Ultimatum gestellt. Sollte der festgesetzte Präsident Mohamed Bazoum nicht binnen einer Woche freigelassen und wieder eingesetzt werden, werde Ecowas Maßnahmen ergreifen, die den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten, hieß es. Ecowas stellte sich damit auf die Seite des Westens und setze die Putschisten unter wachsenden Druck.

Was ist die Ecowas? Die Ecowas ist die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und besteht aus 15 Mitgliedern, die sich in der westafrikanischen Region befinden. Gegründet wurde die Ecowas am 28. Mai 1975 mit der Unterzeichnung des Vertrags von Lagos. Die Staaten teilen eine geopolitische sowie kulturelle Bindung und verfolgen gemeinsame wirtschaftliche Interessen. Der Hauptsitz der Ecowas befindet sich in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Die Gemeinschaft hat folgende Mitglieder: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d‘Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone und Togo (Stand 2023).

Die Europäische Union erklärte ihre Unterstützung für die beschlossenen Sanktionen. Die EU werde die Entscheidung der Ecowas „schnell und entschlossen“ umsetzen, teilte der Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Zudem verurteilte er die Festnahme von weiteren Ministern der Regierung und forderte deren Freilassung. Erst Ende 2022 hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Die Bundeswehr stellt für diese EU-Mission bisher nur einige wenige Soldaten, die in Niamey sind.

Konflikte in der Sahelzone — Schüsse in Burkina Faso

Auch in Mali und Burkina Faso hatte sich das Militär an die Macht geputscht. Der Niger war das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Die Sahelzone zieht sich vom Senegal im Westen bis nach Dschibuti im Osten. Sie leidet seit Jahren unter einer sich ständig verschlechternden Sicherheitslage. Viele Milizen, die zum Teil dem Islamischen Staat (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben, verüben regelmäßig Anschläge.

Im Zentrum der Hauptstadt Burkina Fasos, Ouagadougou, waren in der Nacht zu Dienstag laut einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP zeitweise Schüsse zu hören. Aus Sicherheitskreisen erfuhr AFP, dass es sich dabei um einen „unglücklichen Vorfall“ an einem Luftwaffenstützpunkt gehandelt habe. (vk/dpa/afp)