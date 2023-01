Militärische Ausweitung des Taiwan-Konflikts denkbar? Mögliche Szenarien und Folgen

Von: Bona Hyun

Droht eine militärische Ausweitung des Taiwan-Konflikts? CSIS-Kriegssimulationen spielen mögliche Szenarien durch. © Chiangying-Ying/Li Gang/dpa (montage)

Droht eine militärische Ausweitung des Taiwan-Konflikts? Kriegssimulationen zeigen: Die Folgen wären nicht nur für China und Taiwan verheerend.

Taiwan – Der Konflikt zwischen China und Taiwan hat sich in den vergangenen Monaten verschärft. Zuletzt wuchs die Sorge, dass China einen vergleichbaren Schritt wie Russland im Ukraine-Krieg gehen und den Inselstaat Taiwan gewaltsam einnehmen könnte. Solch ein Vorgehen würde sich verheerend auf chinesische, japanische und amerikanische Streitkräfte auswirken, vermutet der amerikanische Think Thank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Doch ist ein militärischer Angriff Chinas auf Taiwan überhaupt realistisch? Und hätte China in dem Falle Chancen, zu gewinnen? Welche Szenarien möglich wären.

Mögliches Szenario im Konflikt zwischen China und Taiwan: Think Thank führt Kriegssimulationen durch

China hat oftmals Drohungen in Richtung Taiwan ausgesprochen und auch Staaten unter Druck gesetzt, die Taiwan als unabhängigen Inselstaat anerkennen. Am heutigen Montag, dem 09. Januar 2023, sind FDP-Politiker eine mehrtägige Reise nach Taiwan angetreten, um ein Zeichen gegen die militärischen Drohungen Chinas zu setzen. „Nach Putin kommt Xi“, warnten die FDP-Politiker jüngst. Der Auftakt der Taiwan-Reise wird von massiven chinesischen Militärmanövern in der Nähe des Inselstaates beschattet. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montagvormittag mitteilte, näherten sich mehrere Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe Taiwan.

Der Taiwan-China-Konflikt geht mehrere Jahrzehnte zurück und hält die Welt auch noch 2023 in Atem. Die chinesische Führung erkennt Taiwan nicht als eigenständigen Staat an. Präsident Xi möchte Taiwan wieder mit der Volksrepublik China verbinden – zur Not auch mit Gewalt. Doch ein Großteil der Bürger in Taiwan lehnt eine Wiedervereinigung ab.

Bei militärischer Ausweitung des Taiwan-Konflikts: Was wären mögliche Folgen?

Sollte China die Drohungen wahr werden lassen und Taiwan militärisch angreifen, stünden die Aussichten auf einen Erfolg Chinas schlecht, so der Think Thank CSIS. Der CSIS hat umfangreiche Simulationen zur möglichen Ausweitung des Taiwan-China-Konflikts durchgespielt. Im Falle eines Angriffs würde China laut dem CSIS unter den Folgen „stark leiden“. China hätte Verluste von rund 10.000 Soldaten, 155 Kampfflugzeuge und 138 größeren Schiffen. Die chinesische Marine wäre ein „Scherbenhaufen“, heißt es.

Nicht nur für China würde eine Ausweitung des Konflikts zu massiven Verlusten führen. Auch Amerika und Japan würde Dutzende von Schiffen, Hunderte von Flugzeugen und Tausende von Militärangehörigen verlieren. Solche Verluste würden die Position der USA in der Welt für viele Jahre schädigen, heißt es in dem CSIS-Bericht, der CNN vorliegt. Zudem würde ein Krieg Taiwan ohne Strom und Grundversorgung zurücklassen und die Wirtschaft in den Abgrund stürzen. Auch hierbei handelt es sich um Vermutungen, die auf einer Durchführung der CSIS-Simulation beruhen.

Wird China militärische Gewalt anwenden? Verteidigungsexperten halten Szenario für unrealitisch

Doch würde China überhaupt militärischen Druck auf Taiwan ausüben? Dan Grazier, ein Verteidigungsexperte der Organisation Project on Government Oversight (POGO), hält eine militärische Ausweitung des Taiwan-China-Konflikts für unrealistisch. Eine militärische Operation Chinas würde den Import und Export stoppen und der chinesischen Wirtschaft schaden, sagte Grazier dem CNN. Dieses Risiko würde China laut Grazier nicht eingehen. Eher werde China Taiwan durch wirtschaftliche und industrielle Macht, als durch militärische Gewalt unterdrücken.

Auch der amerikanische Verteidigungsexperte Timothy R. Heath vom Thinktank Rand schätzt einen Krieg als unwahrscheinlich ein, weil die chinesische Bevölkerung diesen nicht befürworten würde. Die Regierung wisse nach den heftigen Corona-Protesten nun auch, dass die Bürger dagegen Widerstand erheben könnten.

Militärische Eskalation im Taiwan-Konflikt? USA stuft China als Gefahr ein

Anders beurteilt die Lage das amerikanische Verteidigungsministerium. Sprecher des Pentagon haben laut CNN China als „Bedrohung“ eingestuft. Chinesische Militärberichte aus dem letzten Jahr, die vom US-Kongress in Pentagon beantragt wurden, hätten offengelegte, dass die chinesische Volksarmee provokative Eingriffe gegenüber Taiwan verstärkt habe und im Zuge ihrer Militärübungen sich auf eine potenzielle Beschlagnahmung vorbereiten würde. Zuletzt hatten Warnungen zudem über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen China und Russland Angst vor einem gemeinsamen Angriff auf Nato-Länder geschürt.